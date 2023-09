Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusijos pareigūnai praneša apie numuštus dronus, bepiločiai stebėti ir Ukrainoje

574-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Trečiadienio naktį didelėje Ukrainos dalyje paskelbtas oro pavojus dėl dronų atakų grėsmės. Kaip skelbia UNIAN, dronų kamikadzių grupės fiksuotos Zaporižios, Sumų Poltavos srityse. Apie numuštus neva ukrainietiškus dronus skelbia ir Rusija – esą keturi dronai numušti virš Belgorodo ir Oriolo sričių.

Ministerija nenurodė, ar dronai arba jų perėmimas padarė kokios nors žalos. Apie nukentėjusius žmones taip pat nepranešta. Apie padarytą žalą Ukrainoje taip pat nepranešama.

Per Rusijos antradienio smūgį Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Kupjanskui, kur rusai ištisas savaites vykdo puolimą, žuvo šeši civiliai, paskelbė gubernatorius.

Anksčiau skelbta apie tris aukas.

Pasak Charkivo srities administracijos vadovo Oleho Synjehubovo, įvykio vietoje tebeieškoma išgyvenusių žmonių.

„Žuvusiųjų skaičius išaugo iki šešių. Keturi vyrai ir dvi moterys žuvo Kupjanske dėl priešo atakos valdomąja aviacine bomba. Gelbėjimo tarnybos toliau apžiūri sprogimo vietą“, – socialiniuose tinkluose parašė jis.

Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pakomentavo leidinio „The New York Times“ žurnalistų atliktą smūgio Donecko srities Kostiantynivkos miestui tyrimą, kai teigiama, kad Kyjivo raketa netyčia pataikė į miestą, praneša UNIAN.

M. Podoliako nuomone, publikacijų, kuriose abejojama Rusijos sąsajomis su smūgiu Kostiantynovkai, pasirodymas užsienio leidiniuose prisideda prie sąmokslo teorijų plitimo. Todėl tai turės papildomai teisiškai įvertinti atitinkamos institucijos.

„Visuomenė tikrai gaus atsakymą į klausimą, kas iš tikrųjų atsitiko Kostiantynivkoje. Kaip ir tūkstančiais kitų Rusijos smūgių mūsų šaliai per neišprovokuotą karą atvejų“, - rašo „Telegram“ kanale M. Podoliakas.

„Kontrpuolime ir toliau daroma nuolatinė pažanga. Drąsūs Ukrainos kariai pralaužia smarkiai įtvirtintas Rusijos agresijos armijos linijas“, – sakė jis Vokietijoje prasidedant Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimui.

L. Austinas taip pat sakė, kad Ukraina netrukus gaus iš JAV tankų „M1 Abrams“.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: The #Russian government quickly signaled on September 19 that Russian peacekeeping forces would not intervene in #Azerbaijan’s military operation into Nagorno-Karabakh, despite #Russia’s previous security ties to #Armenia. https://t.co/DNzpyV7cnJ pic.twitter.com/06SLNvOdBv