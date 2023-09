Estijoje pinigus plovusiam Ukrainos eksministrui teismas už akių skyrė kardomąjį kalinimą

Ukrainos teismas penktadienį leido už akių nuteisti buvusį šalies sveikatos apsaugos ministrą Maksymą Stepanovą, kuris, pasak tyrėjų, iš valstybinės spaustuvės pavogė 450 mln. grivinų (11,3 mln. eurų), pranešė leidinys „Postimees“.

Toje pačioje didelio masto lėšų pasisavinimo byloje prokuratūra įtaria nusikalstamą veiką padarius du Estijos piliečius.

Tyrimo duomenimis, M. Stepanovas nusikaltimą padarė eidamas valstybinės bendrovės „Poligrafkombinat“, kuri spausdina Ukrainos pasus, asmens tapatybės korteles ir vairuotojo pažymėjimus, vadovo pareigas, pranešė ukrainiečių portalas „Hromadske“.

Tyrimo metu nustatyta, kad 2013 metais M. Stepanovas per jo interesais veikiančius asmenis nusipirko Estijoje esančią bendrovę ir nustatė sąlygą „Poligrafkombinat“ užsienio tiekėjams, kad jie privalo Ukrainos bendrovės įsigytas medžiagas dokumentams gaminti tiekti per minėtą Estijos įmonę.

Ši pirkdavo medžiagas tiesiogiai iš gamintojų ir vėliau parduodavo jas „Poligrafkombinat“ už 4–6 kartus didesnę kainą. Remiantis tyrimo dokumentais, 2013–2016 metais schemos dalyviai tokiu būdu uždirbo apie 11,3 mln. eurų.

Ukrainos valiuta grivina / Vida press nuotr.

Ukrainos prokuratūra liepos 21 dieną paskelbė, kad turto pasisavinimu įtaria penkis asmenis. Pasak „Hromadske“, šiuo metu vienintelis iš įtariamųjų, kuris nepabėgo iš Ukrainos, yra „Poligrafkombinat“ skyriaus vadovas Serhijus Ferili. Teismas jam yra skyręs namų areštą.

Estijos prokuratūros atstovas spaudai Kauri Sinkevičius sakė, kad Estijoje vyksta baudžiamoji byla, kurioje trys asmenys 2021-ųjų pabaigoje buvo paskelbti įtariamaisiais dėl didelio masto pinigų plovimo. Be to, vienas asmuo įtariamas padėjęs plauti pinigus. Kol kas jokie kaltinimai nepateikti.

2021-ųjų lapkritį Estijos centrinė kriminalinė policija paskelbė tris estų verslininkus įtariamaisiais dėl pinigų plovimo stambiu mastu. Policijos duomenimis, jie padėjo plauti M. Stepanovo iš valstybės pavogtus pinigus.

Tyrimo metu nustatyta, kad Priitas Porila, Aivaras Riisas ir Dmitrijus Fokinas padėjo nuslėpti nusikalstamu būdu įgyto turto kilmę ir tikruosius savininkus, plaudami pinigus per bendrovę „OU Feature“. Be to, padėjus plauti pinigus prokuratūra įtaria 51 metų Svetlaną Kalininą.