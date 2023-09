LRT trumpai. 6 metrų bangos paskandino miestą, pražudė 11 tūkst. žmonių – kas įvyko Libijoje?

Libijoje gausios liūtys perpildė dviejų užtvankų rezervuarus, o iš jų išsiliejęs vanduo paskandino Dernos miestą. Aukų skaičius jau viršijo 11 tūkst. ir veikiausiai dar augs. Užsienio ekspertai teigia, kad viso to buvo galima išvengti, bet dėl katastrofos masto kalti vietos politikai. LRT trumpai paaiškina, kas įvyko šioje Afrikos šalyje.

Sekmadienį vietos televizijos rodė biblines nelaimes primenančius kadrus, išgyvenusieji po griuvėsiais ieškojo savo artimųjų. Tačiau bėgant valandoms liūdesį ėmė keisti pyktis, nes vietos administracija apie nelaimės grėsmę buvo perspėta gerokai iš anksto, bet reikiamų veiksmų nesiėmė.

Nepaskelbtas pavojus

Viduržemio jūros ciklonas Danielius Libijoje sukėlė liūtis, kurios per parą išmetė apie 1 metrą vandens – tai du tris kartus daugiau, nei regione kritulių iškrinta per visus metus. Per Dernos miestą teka sezoninė Wadi Dernos upė, kurios aukštupyje pastatytos dvi užtvankos. Greitai prisipildžius jų rezervuarams šios konstrukcijos neatlaikė ir sukėlė potvynį mieste, bangų aukštis siekė 6 metrus, vanduo sunaikino apie ketvirtadalį miesto pastatų.

Gausios liūtys pridarė žalos ir kituose miestuose Šiaurės Libijoje, tačiau niekur audros padariniai nebuvo tokių katastrofiškų mastų, kaip Dernoje. Nustatyti tikslų žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių itin sudėtinga, nes potvynis sunaikino daugybę pastatų, žmonių kūnus toliau į krantą išplauna jūra/upė, kūnai laidojami masinėse kapavietėse.

Audros Danielius liūtys skandino Graikiją dar savaite anksčiau prieš katastrofą Libijoje. Audrai artinantis prie Dernos, miesto meras, kaip pranešama, kreipėsi į Kh. Haftarą su prašymu padėti evakuoti miestą, bet buvo ignoruotas. Užtvankose daugėjant vandens gyventojai nebuvo raginami bėgti.

Kai užtvankos neatlaikė, vanduo miestą kertančioje upėje ėmė greitai kilti ir netrukus nuplovė tiltus, šalia buvusius kelius, parkus.

„Iš pradžių girdėjome, kad artėja audra. Manėme, iškris tik kiek lietaus, žmonės galės slėptis ant savo namų stogų. Bet kai viskas ėmė krypti į blogąją pusę, staiga ėmė blogėti, išgirdome, kaip griuvo užtvanka. (...) Visas įvyko vos per sekundės dalį. Tie, kurie ruošėsi, sugebėjo kitus perspėti bėgti. Mano pusbrolis man sakė: mes bėgame, o vanduo mus tiesiog persekioja. Jie liko ant namo stogo, bandė išsilaikyti, nes vanduo juos stūmė. Yra daugybė žmonių, kurių ištisas šeimas nuo senelių iki tėvų, žmonų ir vyrų, anūkų, visus nušlavė“, – JAV radijui NPR pasakojo Libijoje gyvenantis medikas Huda Akramas.

Liūčių sukeltas potvynis Libijos Dernos mieste / AP nuotr.

Libija turi dvi konkuruojančias vyriausybes, vieną jų pripažįsta tarptautinė bendruomenė, o šalies rytuose karaliauja karinis režimas. Šalies pietus kontroliuoja įvairios sukarintos grupuotės, bet nė viena pusė nevyko pamatinių valdžios funkcijų. Derną kontroliuoja Libijos nacionalinė armija, kuriai vadovauja maršalas Khalifa Haftaras, ši valdžia įsikūrusi Tobruko mieste šalies rytuose; likusią šalies dalį kontroliuoja Nacionalinės vienybės vyriausybė, įsikūrusi sostinėje Tripolyje šalies vakaruose.

„Abi vyriausybės kreipėsi į tarptautinę bendruomenę prašydamos pagalbos ir paslaugų“, – BBC trečiadienį sakė Tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Tauhidas Pasha.

Tripolio Vyriausybė į Derną išsiuntė lėktuvą su 14 tonų pagalbinių priemonių, maišų kūnams, 80 medikų komandą.

Dernoje gyvenimo sąlygos buvo sudėtingos ir iki katastrofiško potvynio. Anksčiau šis miestas laikytas islamizmo centru, iš jo kovoti „Islamo valstybės“ grupuotės gretose kovotojai vyko į Iraką ir Afganistaną. Miestas nepaklusdavo buvusiam Libijos diktatoriui Muammarui Gaddafiui, todėl jis jį bausdavo neskirdamas finansavimo ir priežiūros. Kh. Haftaras, surengęs miesto apgultį, siekė susitvarkyti su islamistinėmis grupuotėmis. Bet režimas ir toliau nesirūpino miestu, jame nėra mokyklų, ligoninių, infrastruktūros būklė itin prasta.

Viena užtvanka, kurią 8-ajame dešimtmetyje statė Jugoslavijos bendrovė, trūko nė neišsiuntusi automatinių nelaimės pranešimų. Vietos gyventojai piktinasi, kad nors miesto infrastruktūros išlaikymui buvo skirta milijonai iš režimo biudžeto, numatyti ir pinigai užtvankų renovacijai, tačiau nė vienas toks projektas nebuvo realizuotas.

Liūčių sukeltas potvynis Libijos Dernos mieste / AP nuotr.

Po katastrofos neatsistatydino ir nė vienas vietos pareigūnas.

„Gubernatorius, miesto gubernatorius tiesiog pasakė: na, mes prašėme jų evakuacijos, bet, žinote, tiesiog tokia Dievo valia. Jie pasakė tik tiek. Nesuprantu, kaip niekas nėra laikomas atsakingu. Jie tai laiko gamtos stichija. Tai nėra stichija, kalti žmonės. Jų aplaidumas“, – NPR sakė medikas iš Libijos.

„Situacija Dernos miestui yra labai didelė ir stulbinanti. Mes nesugebėjome jai užkirsti kelio savo galimybėmis prieš audrą ir liūtį“, – „Sky News Arabia“ sakė miesto meras Abdelis Moneimas al-Ghaithi.

Jungtinių Tautų Oro ir klimato agentūra teigia, kad daugumos mirčių būtų buvę galima išvengti, jei pareigūnai būtų įdiegę geresnes perspėjimo sistemas.

„Jie galėjo paskelbti perspėjimus ir nepaprastųjų situacijų pajėgos būtų galėjusios vykdyti žmonių evakuacijas, taip galėjome išvengti daugumos žmonių aukų“, – sakė Pasaulio meteorologijos tarnybos vadovas Petteri Taalas.

Agentūra teigia dar 72 val. prieš sugriūvant užtvankoms perspėjusi Libijos pareigūnus ir žiniasklaidą. Todėl šalyje buvo paskelbtas pavojus. Dieną prieš smogiant audrai Dernos meras spaudos konferencijoje pareiškė, kad aplink užtvanką gyvenantys žmonės turėtų būti evakuojami. Tačiau Vidaus reikalų ministerijos nepaprastųjų situacijų komitetas vietoje to įvedė komendanto valandą.

Dėl Libijos susiskaldžiusios politikos užtvanka nebuvo prižiūrima nuo 2008-ųjų, nurodė mero atstovai. Dabar režimas žada pradėti tyrimą dėl galimo aplaidumo.

Humanitarinė katastrofa

Kol tęsiasi kaltųjų paieškos, šalis artėja link humanitarinės katastrofos. Baiminasi, kad yrantys kūnai gali sukelti mirtiną ligų protrūkį, mieste dar sunkiau užtikrinti švaraus vandens tiekimą, dėl katastrofos savo namus buvo priversti palikti apie 30 tūkst. žmonių.

Tarptautinės pagalbos komandas jau atsiuntė Egiptas, Tunisas, Turkija, Italija. Tačiau jų pastangas apsunkina sunaikinti keliai, trinkantis energijos ir ryšio paslaugų tiekimas.

Liūčių sukeltas potvynis Libijos Dernos mieste / AP nuotr.

Pagal islamo tradiciją žuvusiuosius skubama kuo greičiau palaidoti, todėl jau virš 3 tūkst. žmonių amžinojo poilsio atgulė masinėse kapavietėse.

Rasti išgyvenusiųjų beveik nebesitikima, nuolaužų valymo darbus vietos kompanijos vykdo visą parą. Įvykio vietose dirba trijų paskirčių komandos: vienos šalina nuolaužas, po kuriomis gali būti įstrigusių aukų, kitos išpumpuoja vandenį, trečios šalina sugriautus pastatus ir nuskendusius automobilius.

Tarptautinės pagalbos pristatymą gali apsunkinti šalies politinė padėtis. Vienos vyriausybės išduotos vizos gali negalioti kitos pusės kontroliuojamose teritorijose. Neaišku, kiek potvynių ir pilietinių konfliktų nustekentų vietos gyventojų reikia pagalbos.