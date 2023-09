Stebėtojai: jei į Baltarusiją būtų perkelti branduoliniai ginklai, Lukašenka juos parodytų

Vos prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, Baltarusijos aktyvistai sukūrė stebėsenos projektą „Belaruskij gajun“, stebintį karinę veiklą Baltarusijos teritorijoje. Šiandien stebėsenos grupės „Telegram“ kanalą, kuriame skelbiama naujausia informacija apie kariuomenės judėjimą šalies teritorijoje, karinių lėktuvų pakilimą ir nusileidimą, raketų paleidimą ir karinės technikos gabenimą, prenumeruoja daugiau nei pusė milijono vartotojų.

„Belaruskij gajun“ skelbiama informacija nuolat perpublikuojama pagrindinėje Ukrainos žiniasklaidoje, todėl Ukrainos gyventojai, įskaitant kariškius, gali geriau suprasti, kokią grėsmę kelia Baltarusijoje dislokuoti Rusijos kariai.

Organizacija gauna pranešimus iš Baltarusijos gyventojų. Jie siunčia nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas karinių ešelonų judėjimas, arba patvirtina vieną ar kitą analitikų prielaidą apie galimą karinį aktyvumą šalies teritorijoje. Kovo 16 d. „Belaruski gajun“ Baltarusijoje buvo pripažintas ekstremistiniu dariniu, todėl bet koks bendravimas su šiuo šaltiniu gresia baudžiamuoju persekiojimu.

„Rizika pakankamai didelė. Už bet kokią sąveiką, t. y. net boto paleidimą [atgaliniam ryšiui „Telegram“ kanale] nieko nesiunčiant, gresia baudžiamasis straipsnis, numatantis iki šešerių metų kalėjimo. Žinome apie 10 sulaikymo atvejų. <...> Kai kurie žmonės buvo identifikuoti, nes juos kažkur užfiksavo kamera. Kiti nustatyti represijų pagalba, kai buvo tikrinami telefonai, jie (teisėsaugininkai) pamatė, kad veikia [„Telegram“] botas, ir nors formaliai nieko nebuvo įmanoma įrodyti, viešajame kaltinime buvo parašyta, kad buvo siunčiama informacija „Belaruski gajun“, ir žmogus buvo suimtas. Nuteistieji gavo nuo 2 iki 5 metų“, – interviu LRT.lt sakė aktyvistas, stebėsenos grupės „Belaruski gajun“ įkūrėjas Antonas Motolka.

Pokalbyje vieno iš pagrindinių nepriklausomų Baltarusijos informacinių šaltinių vadovas, be kita ko, papasakojo apie tai, kas žinoma apie Rusijos branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijos teritorijoje, apie „Wagner“ samdinių padėtį šalyje po Jevgenijaus Prigožino žūties, taip pat pasidalijo mintimis apie emocijas, užplūstančias kalbant apie baltarusių teisių suvaržymus Lietuvoje, į kurią pats aktyvistas atvyko bėgdamas nuo represijų po 2020 m. protestų.

– Papasakokite apie organizacijos „Belaruski gajun“ veiklą. Kaip viskas organizuojama, kaip gaunama informacija? Žinoma, tiek, kiek galima apie tai kalbėti, kad nepakenktume Baltarusijoje esantiems žmonėms.

– Projektą paleidome likus dviem mėnesiams iki Rusijos invazijos – kai tapo aišku, kad Baltarusijos ir Ukrainos siena bus [peržengta] bet kurią dieną, paleidome viešą kanalą ir pradėjome kuo plačiau skelbti visą informaciją. Tikėjome, kad tai gali padėti ir baltarusiams suprasti, kas vyksta Baltarusijoje, ir ukrainiečiams. Tik iš pradžių nesupratome, kaip tai gali būti naudinga.

„Wagner“ kariai Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje / AP nuotr.

Kaip renkame informaciją? Iš esmės, nepaisant to, kad gatvėse nematome dešimčių ir šimtų tūkstančių žmonių, kurie nesutinka su režimu, kurie yra pasirengę ką nors daryti, tokių žmonių yra daug, daug jų likę Baltarusijoje. Jie supranta, kad išeiti į gatvę, pasakyti, kad esi prieš karą, gauti baudžiamąjį straipsnį ir sėsti į kalėjimą trejiems metams tikriausiai nėra geriausia išeitis. Žmonės renkasi padėti rinkti informaciją – tai protingesnis pasipriešinimo būdas esamomis sąlygomis.

„Telegram“ naudojame kaip pagrindinę informacijos rinkimo priemonę, taip pat yra atgalinio ryšio forma svetainėje, kuri Baltarusijoje, žinoma, blokuojama, ir socialiniai tinklai. Kai kurie baltarusiai mane pažįsta asmeniškai ir gali man rašyti tiesiai į asmenines paskyras, o aš visą informaciją perduodu mūsų komandai, kuri ją apdoroja, patikrina ir skelbia patvirtintą informaciją arba praneša, kad yra tokių ir tokių duomenų, kurių neįmanoma nei patvirtinti, nei paneigti, bet reikėtų būti atidesniems, atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta viename ar kitame regione.

Kaip tik šiąnakt buvo gauta informacija apie įtartiną judėjimą viename iš geležinkelio ruožų, kuriuo, kaip įtariama, iš Rusijos į Baltarusiją gabenamas krovinys. Bandome rinkti duomenis, galbūt kas nors ką nors matė ar girdėjo, galėjo tai užfiksuoti, renkame informaciją ir ją apdorojame.

– Ar dažnai pasitaiko, kad paskelbiate neteisingą informaciją?

– Taip iš karto negaliu atsakyti, bet manau, kad vieną ar du kartus pasirodė duomenys, kurie vėliau nepasitvirtino. Tada rašėme, kad informacija nepasitvirtino ar kad ji buvo melaginga.

Mus pasiekiančios dezinformacijos srautas yra didžiulis, tačiau dabar, kai jau turime nemažai patirties, kai suprantame, kaip turi atrodyti dokumentai, kaip žmonės rašo, kada rašo baltarusiai, o kada ne baltarusiai, ją atpažinti daug lengviau. Kitaip tariant, jau suprantame, kada bandoma kažką prakišti, o kada koks nors, tarkime, Lahoisko ar Osipovičių gyventojas iš tikrųjų nori pasidalyti svarbiais duomenimis.

Antonas Motolko / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Informacijos jums teikimas taip pat yra susijęs su tam tikra rizika.

– Ir pakankamai didele rizika. 2021 m. balandį buvau pripažintas teroristu, beveik visi [mūsų] resursai buvo pripažinti ekstremistiniais dariniais. Tai reiškia, kad už bet kokią sąveiką, t. y. net boto paleidimą [atgaliniam ryšiui „Telegram“ kanale] nieko nesiunčiant, gresia baudžiamasis straipsnis, numatantis iki šešerių metų kalėjimo.

Kitaip tariant, bet koks bendravimas gali turėti labai rimtų pasekmių, o Baltarusijos kalėjimas, švelniai tariant, nėra sanatorija. Ten, be kita ko, neapsieinama be kankinimų ir fizinio smurto. Žmonės, kurie siunčia mums informaciją, žinoma, supranta visus šiuos pavojus, todėl beveik visada prašome pateikti duomenis arba per draugus, pažįstamus, giminaičius, pastaraisiais metais priverstus išvykti iš šalies, nes beveik visi baltarusiai turi artimųjų, gyvenančių Lietuvoje, Lenkijoje ar Ukrainoje, arba per grįžtamojo ryšio formą, kur gana sunku atsekti informacijos pateikėjo skaitmeninius pėdsakus

– Kiek buvo atvejų, kai jums informaciją pateikę žmonės buvo už tai patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba sulaukė represijų?

– Žinome apie 10 tokių atvejų. Visi jie susiję su 2022 m. pavasariu ir vasaros pradžia. Kai kurie žmonės buvo identifikuoti, nes juos kažkur užfiksavo kamera. Kiti nustatyti represijų pagalba, nes jos Baltarusijoje vis dar tęsiasi. 2022 m. kasdien pagal kriminalinius straipsnius pareigūnai prisistatydavo pas 20–50 žmonių, buvo atliekami areštai. O kai buvo tikrinami telefonai, jie (teisėsaugininkai) pamatė, kad veikia [„Telegram“] botas, ir nors formaliai nieko nebuvo įmanoma įrodyti, viešajame kaltinime buvo parašyta, kad buvo siunčiama informacija „Belaruski gajun“, ir žmogus buvo suimtas. Nuteistieji gavo nuo 2 iki 5 metų.

Kiek žinau, šiuo metu nagrinėjama byla, kurioje sulaikytas vyras, kaltinamas vaizdų iš Mačiuliškių aerodromo transliavimu internetu. Neva jis transliavo kažką mums, bet tai netiesa. Mes neturėjome jokios transliacijos, turime kitų, saugesnių šaltinių informacijai gauti.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Visai neseniai Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylo Budanovas patvirtino, kad Rusijos branduoliniai ginklai jau yra Baltarusijos teritorijoje ir kad jis matė tai patvirtinančius dokumentus. Rugpjūčio 22 d. Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda taip pat pareiškė turįs informacijos, jog taktinės kovinės galvutės jau perkeltos į Baltarusiją. Ką apie tai žinote, ar Baltarusijoje yra branduolinių ginklų?

– Žinoma, nenorėčiau ginčytis nei su žvalgybos vadovu, nei su prezidentu A. Duda, tačiau atsižvelgdami į turimus duomenis, vis dar negalime patvirtinti, kad Baltarusijos teritorijoje yra branduolinių ginklų – tiek remdamiesi tiesioginiais, tiek netiesioginiais veiksniais.

Kalbėdamiesi su kitais žurnalistais sutarėme, kad Aliaksandras Lukašenka yra žmogus, kuris, gavęs granatą, pradės kaip beždžionė su ja visur lakstyti. Tai reiškia, kad jis neslėps branduolinio ginklo, atvirkščiai, stengsis jį parodyti, leisis į šachtą, viską ten aprodys, jam svarbu pademonstruoti savo reikšmingumą, bet kol kas tai nevyksta. Todėl šiuo metu negalime patvirtinti branduolinio ginklo dislokavimo šalyje fakto.

– Tačiau tiek V. Putinas, tiek A. Lukašenka dar birželio viduryje teigė, kad kovinės galvutės buvo pristatytos. Vadinasi, tai tėra retorika, kuria siekiama eskaluoti situaciją?

– Taip, žinoma. Ir tai buvo tema numeris vienas. Nes mes suprantame, kad A. Lukašenka atlieka pasiuntinuko vaidmenį, o Baltarusija naudojama tam tikriems Rusijos signalams JAV persiųsti, neva jūs taip pat turėtumėte pašalinti savo branduolinius ginklus iš ES šalių teritorijos.

– Kuo grindžiate savo logiką, kad Baltarusijoje dar nėra branduolinių ginklų? Ar tokią išvadą darote dėl to, kad jų neįmanoma pristatyti slapta?

– Juos galima pristatyti pakankamai slaptai. Problema yra saugojimas ir protokolai, kuriuos Rusija yra įdiegusi ir kurių vis dar laikosi. Nes branduolinis ginklas nėra kažkoks pirmykščio žmogaus kauptukas, nėra kažkas elementaraus. Be to, yra ir kitų dalykų, kurių nenorėčiau minėti viešojoje erdvėje, bet nėra jokių netiesioginių veiksnių, kuriais remiantis būtų galima pasakyti, kad taip, iš tiesų Baltarusijos teritorijoje jau yra dislokuotas branduolinis ginklas.

Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka Sočyje 2023 metai. / AP nuotr.

– Invazijos pradžioje vis kildavo klausimas, ar Baltarusijos kariuomenė įsitrauks į karą. Tuo metu buvo aktyviai diskutuojama, kad Baltarusijos kariuomenės motyvacijos lygis yra gana žemas, kad šios idėjos nepalaiko nei vadovaujantysis štabas, nei patys kariškiai. Dėl patirties stokos ir, tikėtina, tiesiog dėl nenoro dalyvauti kare prieš Ukrainą. Ar situacija pasikeitė, kai į Baltarusiją atvyko privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai ir ėmėsi apmokyti baltarusių kariškius? Gal žinote, kaip tai paveikė Baltarusijos karių motyvacijos lygį?

– Galiu drąsiai teigti, kad motyvacijos kariauti su ukrainiečiais nepadaugėjo. Jei kalbame apie kariškius, su kuriais dirbo instruktoriai, manęs ten nebuvo, todėl negaliu pasakyti šimtu procentų, bet matyti, kad jiems buvo įdomu. Kodėl? Todėl, kad skirtingai nei Baltarusijos kariškiai, neturintys jokios kovinės patirties, „Wagner“ samdiniai turi didžiulę patirtį, nes jie kariavo ne tik Ukrainoje, bet ir Sirijoje, Afrikos šalyse. Manau, kad jie tikrai, ko gero, yra neblogi instruktoriai. Žinoma, atmetus moralinę pusę, Baltarusijos kariai į tai greičiausiai pažvelgė praktiškai, kaip į galimybę sužinoti, kaip iš tiesų atrodo karas.

Nes Baltarusijos kariuomenėje vis dar gajūs sovietiniai įpročiai, pavyzdžiui, kasti nuo čia iki saulėlydžio arba dažyti žolę. Šie anekdotai gal ir ne visiškai atitinka situaciją Baltarusijos karinėse pajėgose, bet bent iš dalies atspindi bandymus kažkuo užimti karius, kad šie nestovėtų už kampo ir nerūkytų.

Ar tai turėjo įtakos tų žmonių apsisprendimui, ar jie užsinorėjo vykti į Luhansko sritį ir kovoti Rusijos pusėje? Nemanau.

– Ką po J. Prigožino mirties Baltarusijoje veikia „Wagner“ samdiniai? Nes gaunama įvairios informacijos – ir kad jų stovykla išardoma, ir kad A. Lukašenka neturi pinigų jų išlaikymui. Ką apie tai žinote?

– Vis dar negalime teigti, kad jie palieka Baltarusiją. Buvo informacijos, publikacijų apie palapinių demontavimą stovyklos teritorijoje, tačiau palapinių demontavimas prasidėjo likus beveik mėnesiui iki J. Prigožino žūties. Vadinasi, tai tęstinė veikla, kuri buvo aiškinama tuo, kad palapinių buvo daugiau nei samdinių, be to, galimai jie buvo apgyvendinti kitose vietose, pavyzdžiui, kareivinėse ar kituose už palapines tvirtesniuose statiniuose. Tai taip pat galėjo būti techninės paskirties, o ne žmonių apgyvendinimui skirtos palapinės.

Vėliau buvo pranešta, kad iš Baltarusijos išvažiuos autobusų kolonos. Faktas, kad kažkurį savaitgalį iš tiesų buvo ieškoma autobusų, tačiau palyginti nedidelis skaičius, apie 10, t. y. vidutiniškai jais išvykti galėjo iki 500 žmonių. Kolonų niekas nematė, galbūt jie galėjo išvažiuoti po vieną, bet, vėlgi, jei kalbame apie 4500 žmonių, 500 išvykusiųjų situacijos per daug nepakeitė.

„Wagner“ vadų laidotuvės Sankt Peterburge / AP nuotr.

Taip pat buvo informacijos apie lėktuvus, skrendančius iš Baltarusijos į Afriką. Čia galime tvirtai pasakyti – lėktuvų nebuvo. Bent jau iš Baltarusijos į Afriką neišskrido lėktuvai, kurie būtų galėję išgabenti samdinius.

Taigi, kol kas matome, kad jie tebėra kaimo Cel teritorijoje. Jie niekur nevyksta, nes neturi galimybės laisvai judėti po rajono ar Baltarusijos teritoriją. Dalis jų yra sistemingai išnaudojami kaip instruktoriai įvairiuose poligonuose. Bet kai kalbame apie instruktorius, kalbame apie 10, 15, 20, 30 žmonių, kitaip tariant, irgi labai nedidelę grupę, kuri nėra smogiamoji jėga ir nekelia kažkokios didesnės grėsmės, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį.

Galima būtų kalbėti nebent apie nedideles diversines grupes, kurios vykdytų operacijas ir tam tikrą veiklą tiek NATO šalių, tiek Ukrainos teritorijoje. Tačiau čia taip pat kyla klausimas: ar verta atkreipti visų dėmesį sieną su Baltarusija, jei norima ties ja organizuoti kokią nors diversiją? Lengviau būtų juos išsiųsti į Suomiją ar Estiją arba pasiųsti kur nors per Stambulą, o ne sutelkti prie sienos, kuri ir taip yra dėmesio centre, nes visą laiką migrantai čia buvo naudojami politinei eskalacijai.

– Taigi manote, kad samdiniai buvo dislokuoti Baltarusijoje tik tam, kad vėl padidintų eskalacijos lygį?

– Jei kalbame apie Lietuvą, nėra jokio racionalumo, žinoma, Kremliaus vadovybės kontekste sunku įžvelgti kokį nors racionalumą, bet nėra jokios logikos pasinaudojus „Wagner“ permetimu į Baltarusiją pradėti puolimą prieš Lietuvą.

Kažkur buvo pasirodžiusi informacija, kad jiems neva gali būti pradėti dalinti pasai, tačiau daug paprasčiau būtų išduoti su Baltarusija nesusijusius pasus, nes dėl A. Lukašenkos režimo veiksmų ši šalis taip pat yra tapusi toksiška. Vadinasi, pasas taip pat nėra pats patogiausias formatas, kai norima patekti, pavyzdžiui, į NATO šalių teritoriją. Reikia ne tik gauti pasą, bet ir vizą, paskui pereiti pasienio kontrolę, ir kiekviename etape esi tikrinamas. Kartu pasienio tarnybos stebi, kuris pasas įtartinas, o kuris – ne.

– Ar manote, kad po J. Prigožino žūties „Wagner“ samdinių keliama grėsmė Lietuvai ir kitoms Baltarusijos kaimynėms sumenko?

– Sakyčiau, kad ne grėsmė sumažėjo, o viskas tapo visiškai neaišku, net ir patiems „Wagner“ kovotojams, nes anksčiau jie dėliojosi tam tikrus galimus scenarijus, o dabar tuos scenarijus tarsi suardė lėktuvo katastrofa. Taigi tai labiau susiję su sumišimu, o ne su kokių nors planų bandyti prasiveržti kūrimu. Bet, kaip jau minėjau, Rusijai, o ypač Kremliui, nebūdingas racionalumas.

Baltarusijos valstybinės televizijos kadrai, kuriuose esą užfiksuota kaip „Wagner“ samdiniai moko baltarusių karius / AP nuotr.

– „Wagner“ samdinių permetimas į Baltarusiją ir galimas branduolinio ginklo dislokavimas šalyje turėjo įtakos tam, kad požiūris į baltarusius užsienio šalyse tapo labiau neigiamas. Lietuvoje šiuo metu baltarusiams taikomi tam tikri apribojimai, kai kuriems šalies politikams būdinga atvirai antibaltarusiška retorika. Esate čia nuo 2020 m. ir žinote, kad anksčiau Lietuvoje buvo daug daugiau solidarumo. Kaip Jūs, kaip baltarusis, jaučiatės ir vertinate dabartinius politikų pareiškimus ir tam tikrą visuomenės sudirgimą?

– Jaučiuosi pasimetęs. Noriu pasakyti, kad nematau jokių pokyčių visuomenės lygmeniu. Požiūris į mane, mano pažįstamus, draugus baltarusius buvo geras nuo 2020 m., toks išliko ir dabar. Jei darytume prielaidą, kad politikai dažnai priima sprendimus atsižvelgdami į kažkokius populistinius pareiškimus, statistiką, sociologiją ir t. t., įdomu tai, kad aš, gyvendamas Vilniuje, suprantu, jog čia požiūris į baltarusius yra draugiškiausias ir maloniausias.

Kalbant apie politinius sluoksnius, man tai atrodo keista. Jei remtumėmės populizmu, tuomet aš, mano kolegos ir pažįstami tikriausiai kasdieniame lygmenyje matytume kažkokias diskriminacijos apraiškas, tačiau taip nėra.

Todėl norėčiau pabrėžti, kad visuomenės lygmeniu nėra net užuominų [apie neigiamą požiūrį]. Nežinau, kodėl politikai ar kai kurie visuomenės veikėjai stengiasi viską taip pateikti, negaliu objektyviai paaiškinti priežasties.

Antonas Motolko / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Negaliu nepaklausti, kad jau užsiminėte apie visuomenę ir apie tai, kad žmonių lygmeniu nėra įtampos, - pastaruoju metu Lietuvoje aktyviai diskutuojama litvinizmo tema, aktyviausiai šios diskusijos vyksta socialiniuose tinkluose. Ar Jūs taip pat nejaučiate jokio Lietuvos visuomenės nuogąstavimo dėl to, kad baltarusiai neva masiškai propaguoja litvinizmo ideologiją?

– Negaliu spręsti, nes nesu lietuvis ir man labai sunku tai suprasti. Galiu kalbėti kaip žmogus, gyvenęs Minske, kur frazė „buvome nuvažiavę į Vilnių išgerti kavos“ buvo kažkas gero ir pozityvaus. Man greičiau atrodo, kad tokia ateityje turėtų būti bendra istorija.

Apie litvinizmą ir tariamai labai plačią diskusiją šia tema. Mes taip pat dirbame su dezinformacija ir ją analizuojame. Ir žinome, kad paprastai tai vyksta bangomis. Turėjome 3 ar 4 su Ukraina susijusias bangas, kai baltarusiai buvo pateikiami kaip labai blogi žmonės. Bandai jiems parodyti, kad taip nėra, o jie sako: „Bet jūs nebandote rankomis sustabdyti raketų“. Tačiau buvo matyti, kad ta banga, pavyzdžiui, socialiniame tinkle „Twitter“ (dabar vadinamame „X“ – LRT.lt), truko 3–4 dienas ir nurimo. Po pusmečio ji vėl įsisiūbavo. Kitaip tariant, nėra jokios objektyvios priežasties.

Todėl, kalbant apie tai, kas įvyko čia (Lietuvoje), bijau, kad žmonės, kurie nusprendė visa tai palaikyti ir eskaluoti, patys tapo pėstininkais kažkieno kito žaidime. Nes visa tai įvyko, pirmieji tokie pranešimai ir plačios diskusijos pasirodė, likus maždaug 4–5 dienoms iki rugpjūčio 9-osios – rinkimų Baltarusijoje metinių. Pirmomis dienomis vyko plati diskusija, paskui dar savaitę ji pamažu rimo, o dabar, mano nuomone, diskusija išvis nebevyksta. Bent jau aš nematau, kad kažkur šia tema būtų naujų komentarų. Taigi tai labai panašu į kažkokį [informacijos įmetimą]. Yra žinoma skaudi vieta, įmetami atitinkami naratyvai. Yra kažkoks vaizdo įrašas, kuriame vienas žmogus girtas bare kažką sako. Na, vienas žmogus, atsiprašau, nelabai protingas, ir tai yra projektuojama, cituoju: „Visai opozicijai, kuri laikosi tokios pačios nuomonės“.