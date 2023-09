Rusijos karas prieš Ukrainą. Pranešama apie sprogimus Rusijos okupuotame Kryme

567-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Trečiadienio naktį Rusija bepiločiais orlaiviais atakavo Izmailo uostamiestį Odesos srityje. Apgadinta uosto ir civilinė infrastruktūra, mažiausiai šeši gyventojai patyrė sužalojimus. Tuo metu Rusijos aneksuoto Krymo administracija skelbia apie sprogimus šalia Sevastopolio.

Neteisėtos Rusijos okupacinės Sevastopolio vyriausybės vadovas Michailas Razvožajevas sakė, kad suveikė Rusijos priešlėktuvinė gynyba. Tačiau viename iš miesto objektų kilo gaisras, kurį jis pavadino „raketine ataka“. Daugiau detalių jis nepateikė.

Pareigūnas priduria, kad šalia miesto esančioje laivų statykloje kilo gaisras.

Berlynas ragins partnerius šią žiemą pristatyti Ukrainai daugiau oro gynybos sistemų, leidiniui „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock.

„Turime išskleisti žiemos oro gynybos skydą virš Ukrainos kritinės infrastruktūros“, – sakė ministrė.

Ji žadėjo, kad artimiausiais mėnesiais Vokietija išplės IRIS-T oro gynybos sistemų darbą Ukrainoje.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Russian insider sources claimed that the #Kremlin’s inner circle is again actively disagreeing about the necessity of and preparations for a second wave of reserve mobilization ahead of the semi-annual fall conscription cycle, which starts on Oct. 1.🧵https://t.co/Tf8OHZNZnW pic.twitter.com/s5LS6RogCZ