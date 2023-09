Kinija pristatė integracijos su Taivanu stiprinimo priemones

Kinija antradienį pristatė daugybę priemonių, skirtų integracijai su Taivanu stiprinti, taip bandydama parodyti, kad Pekinas siekia plėsti ryšius su savivaldžia sala.

Kinija savarankišką Taivaną laiko savo teritorija ir žada jį vieną dieną susigražinti, net jėga, jei to prireiktų.

Be to, Pekino ir Taibėjaus santykiai smarkiai pablogėjo po to, kai 2016 metais Taivano prezidente tapo Tsai Ing-wen, kuri nepritaria Kinijos požiūriui, kad sala yra jos dalis.

Taivano prezidentė Tsai Ing-wen / AP nuotr.

Santykiai dar labiau pablogėjo, nes dėl COVID-19 pandemijos įvestų apribojimų sutriko prekyba ir kiti mainai.

Antradienį valdančiosios Komunistų partijos centrinio komiteto ir Valstybės tarybos bendrai paskelbtame dokumente pateikiama daugiau kaip 20 skirtingų nuomonių dėl naujo integruoto Taivano ir Fudziano provincijos vystymosi kelio.

Taip pat siekiama sudaryti palankesnes sąlygas Taivano gyventojams apsigyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu Fudziane, o provincijoje veikiančios įmonės raginamos samdyti darbuotojus iš savivaldžios salos.

Xi Jinpingas / AP nuotr.

Išplatintame dokumente teigiama, kad Kinijos pakrantės miestas Siamenas turėtų paspartinti integraciją su Dzinmenu ir Madzu – dviem Taivano kontroliuojamomis salų grupėmis, esančiomis vos už kelių kilometrų nuo žemyninės Kinijos krantų.

„Taivano klausimo sprendimas ir visiškas tėvynės suvienijimas yra nepajudinamas istorinis Kinijos komunistų partijos uždavinys“, – teigiama antradienį paskelbtame dokumente.