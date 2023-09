Valdoma komunistų, bet potenciali JAV sąjungininkė prieš Kiniją: Vietname JAV prezidentas sutiktas entuziastingai

JAV prezidentas Joe Bidenas atmeta teiginius, kad Vašingtonas siekia suvaržyti Kinijos tarptautinę įtaką. Tokie kaltinimai pasirodė J. Baidenui dar vakar atvykus į Vietnamą, kur per dviejų dienų vizitą pasirašytas naujas istorinis bendradarbiavimo susitarimas. Vašingtonas jau porą metų siekia stiprinti santykius su Hanojumi ir taip atremti Kinijos įtaką regione.

Praėjus daugiau nei 50 metų nuo tada, kai paskutinis amerikiečių karys paliko Vietnamą, JAV prezidentas lauktas kaip niekada. Parduotuvėse – marškinėliai su J. Bideno atvaizdu ir gyventojų lūkesčiai.

„J. Bideno vizitas Vietname atvers dideles perspektyvas bendradarbiauti jūrų saugumo ir prekybos srityje, o tai sukurs daugiau darbo vietų čia gyvenantiems žmonėms“, – įsitikinęs verslininkas Truong Thanc Duc.

Nors Vietnamas su Kinija palaiko tvirtus prekybos santykius, įtampa dėl ginčytinų teritorijų trunka dešimtmečius. Pekinas reiškia pretenzijas į visus naftos turtingus ir svarbius Pietų Kinijos jūros vandens kelius, esančius už šimtų kilometrų nuo Kinijos pakrantės. O prieš kelias dienas vandenyse įvyko dar vienas incidentas su Kinijos laivais.

Vietnamo ekonomika (asociatyvi) / AP nuotr.

Todėl į Hanojų sekmadienį atvykęs J. Bidenas kalbėjo be tik apie gilinamą visapusę strateginę partnerystę, bet ir apie taikius ginčų sprendimus pagal tarptautinę teisę. Bendrame JAV ir Vietnamo lyderių pareiškime – įspėjimai Pekinui: negrasinti ir nenaudoti jėgos ginčijamoje Pietų Kinijos jūroje.

Tačiau Pekinas atkerta, kad JAV vis dar įsikibusi Šaltojo karo mentaliteto.

„Raginame Jungtines Valstijas palaikant santykius su Azijos valstybėmis gerbti bendrus regiono šalių stabilumo, bendradarbiavimo ir vystymosi siekius, laikytis pagrindinių tarptautinių santykių normų, atsisakyti hegemonijos ir Šaltojo karo mentaliteto“, – sako Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning.

Joe Bidenas Vietname / AP nuotr.

Vis dėlto, J. Bideno vizitas Hanojuje – dvejų metų darbas, siekiant stiprinti santykius su Vietnamu, kuris matomas kaip esminis siekiant atremti Kinijos įtaką Azijoje.

Ir tai yra ne Pekino izoliavimas, o stabilumo palaikymas, teigė JAV prezidentas.

„Kinija pradeda keisti kai kurias žaidimo taisykles prekybos ir kitais klausimais. Nenoriu suvaržyti Kinijos. Tiesiog noriu užtikrinti, kad mūsų santykiai su Kinija būtų stabilūs, aiškūs ir visi žinotų, apie ką kalbama“, – pabrėžia J. Bidenas.

Vietnamas / AP nuotr.

Hanojaus ir Vašingtono santykiai atkurti tik 1995 metais, bet per beveik tris dešimtmečius prekyba pasiekė aukštumas – JAV yra antra Vietnamo prekybos partnerė po Kinijos, pernai abipusės prekybos vertė buvo 138 mlrd. JAV dolerių. Be to, JAV pozityviai vertina absoliuti dauguma Vietnamo gyventojų, o tai yra nebūdinga komunistų valdomoms valstybėms.

Kaip LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ teigia Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Mačikėnaitė, vargu Vietnamas Kinijai visiškai atsuks nugarą, veikiau Hanojus rinksis laviravimo tarp Pekino ir Vašingtono kelią.

„Bet reikia pažymėti, kad Vietname Kinijos atžvilgiu kartais yra įtarumas ir nepasitikėjimas ir tuo pačiu iš JAV tikimasi pakankamai didelės ekonominės naudos“, – sako specialistė.

Tvirtesni verslo santykiai reiškia mažėjančią priklausomybę nuo Pekino. Be to, Vietnamo darbo jėga jauna ir išsilavinusi, tai traukia JAV investuotojus, ypač tuos, kurie gamyklas iš Kinijos nori patraukti. Kai kurios milžinės, kaip „Dell“, „Google“, „Microsoft“ ar „Apple“, jau perkėlė dalį savo tiekimo grandinių į Vietnamą, o JAV svarsto ir apie perspektyvią ginklų bei karinės įrangos rinką.

Vietnamo turgeliai / H. Heimendinger / „Pexels“ nuotr.

„Partnerystė reiškia, kad Vietnamas Kinijai gali siųsti tvirtą signalą, kad nesame vieni, kad turime patikimą partnerį. Ateityje tai – galimybė tapti draugiško prekybos bloko strategijos grandine ir šansas pereiti prie didesnę pridėtinę vertę kuriančios ekonomikos su daugiau ekologiškų investicijų ir daugiau investicijų į aukštąsias technologijas“, – teigia ISEAS-Y. Ishako instituto politikos analitikas Nguyen Khac Giang,

Pirmas žingsnis jau žengtas – J. Bidenas pirmadienį jau išvyko, bet pranešta, kad dar sekmadienį pasirašytas susitarimas dėl puslaidininkių tiekimo grandinių, kuriuo būtent ir tikimasi padėti „plėsti patikimų partnerių pajėgumus“.