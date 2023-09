Fukuyama: Maskvai nusilpus kare, iš rusų įtakos išsivaduos Centrinės Azijos šalys

Garsus JAV politologas ir filosofas Francis Fukuyama teigia, kad karo Ukrainoje išsekinta Rusija nebekeltų jokios teritorinės grėsmės Kazachstanui ir suteiktų Centrinės Azijos šalims daugiau galimybių pačioms formuoti savo politiką.

Interviu „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) Kazachstano tarnybai Stanfordo universiteto Demokratijos ir teisinės valstybės plėtros centro direktorius F. Fukuyama kalbėjo apie situaciją kare Ukrainoje, apie tai, kaip mūšio lauke patiriami nuostoliai veikia Rusiją ir jos Vyriausybę, ir apie konflikto baigties scenarijus. Politologas lankėsi Almatoje, kur pristatyta kazachų kalba išleista jo nauja knyga „Liberalizmas ir jo nusivylimai“ (angl. „Liberalism And Its Discontents“).

Karo pabaiga: Putino režimo žlugimas ar paliaubos?

F. Fukuyama papildė prieš kelis mėnesius „Current Time“ išsakytą nuomonę, kad Rusijos invazija į Ukrainą buvo strateginė klaida, ir plačiau pakomentavo savo požiūrį į karą, atkreipdamas dėmesį į konflikto poveikį Centrinės Azijos šalims.

„Man atrodo, kad V. Putinas manė, jog tereikia jam pradėti vadinamąją specialiąją karinę operaciją ir režimas Kyjive žlugs per dvi ar tris dienas, o tada jis galės paskirti Maskvai palankų žmogų. Tačiau karas trunka jau daugiau nei pusantrų metų ir Rusijos kariuomenė jame patyrė siaubingų nuostolių. Tai tapo daug rimtesne operacija Rusijai, nei V. Putinas planavo“, – aiškino politologas.

F. Fukuyamos teigimu, svarbiausia Ukrainos kariuomenės užduotis – suardyti sausumos koridorių, kurį Maskva nutiesė tarp Rusijos miesto Rostovo prie Dono ir Ukrainai priklausančio, tačiau 2014 m. neteisėtai okupuoto Krymo pusiasalio. Pasak jo, Ukrainos pajėgoms svarbu perkirsti geležinkelio liniją, o tada jos galės lengvai bombarduoti tiltą per Kerčės sąsiaurį, kuriuo Rusija tiekia didžiąją dalį atsargų savo kariuomenei.

Kaip teigė F. Fukuyama, jei Ukrainos pajėgoms pavyks tai įgyvendinti, „Rusijos pozicijos gerokai susilpnės. Galbūt tada bus prasminga kalbėti apie ugnies nutraukimą arba tam tikrą konflikto sušvelninimą. Tačiau [šiandien] dar per anksti teigti, kad Ukrainos kontrpuolimas žlugo ir kad kol kas nepavyks išeiti iš aklavietės“.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Savo įraše anksčiau „Twitter“ vadintame socialiniame tinkle X F. Fukuyama neseniai prognozavo, kad pasibaigus karui žlugs prezidento V. Putino režimas.

Atkreipęs dėmesį į nepasitenkinimą Rusijos kariuomenėje, prasiveržusį nesėkmingu sukilimu, kuriam vadovavo privačios karinės bendrovės lyderis Jevgenijus Prigožinas, ir po kelių mėnesių įvykusią fatališką jo lėktuvo katastrofą, jis RFE / RL sakė, kad tikroji grėsmė V. Putino režimui kyla ne iš išorės, o iš „saugumo struktūros vidaus“.

„Daugelis autoritarinių režimų atrodo labai stiprūs tol, kol žlunga, – sakė F. Fukuyama. – Visai įmanoma, kad V. Putinui pavyks išlikti, nes Rusija turi daug išteklių, o pats V. Putinas yra pakankamai sumanus politikas.“

Silpna Rusija gali reikšti stipresnę Centrinę Aziją

Žinomiausias F. Fukuyamos, kaip politologo, darbas yra 1992 m. pasirodęs straipsnis ir to paties pavadinimo knyga „Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus“ (angl. „The End Of History And The Last Man“), kuriuose jis teigė, kad žlugus Sovietų Sąjungai Vakarų liberalioji demokratija triumfavo kaip „galutinė“ politinė sistema ir taip užbaigė „istoriją“.

Kalbėdamas apie dabartinę situaciją Eurazijoje, 70-metis mokslininkas sakė, kad bet koks Rusijos režimo susilpnėjimas dėl Ukrainoje patirtų nuostolių gali sudaryti sąlygas Centrinės Azijos šalims savarankiškiau formuoti pagrindinius savo politikos aspektus.

Francis Fukuyama / AP nuotr.

Kita vertus, F. Fukuyamos teigimu, Ukrainos žlugimas ir Rusijos pergalė keltų didelę grėsmę Kazachstanui, nes kai kurie ultranacionalistiškai nusiteikę Maskvos politikai tvirtina, jog dalis šiaurės Kazachstano turėtų priklausyti Rusijai.

„Bet koks Rusijos susilpnėjimas... galėtų suteikti Centrinės Azijos šalims, [ypač] Kazachstanui, daugiau galimybių pačioms formuoti savo politiką [be Rusijos kišimosi], – sakė jis. – Galima įsivaizduoti ir priešingą situaciją, jei [rusai] užkariaus Ukrainą arba užims dalį Kazachstano, kaip tai įvyko Ukrainoje. Tačiau susilpnėjusi Rusija leistų [Centrinės Azijos gyventojams] patiems priimti sprendimus, nesirūpinant, ką pasakys rusai ir kaip jie reaguos.“

F. Fukuyama taip pat pabrėžė liberalios visuomenės raidos svarbą regione.

„Svarbu formuoti nacionalinę tapatybę, apimančią visus Kazachstano gyventojus, o ne sudarančią sąlygas vienai ar kitai grupei dominuoti. Sovietmečiu [iš Maskvos] buvo bandoma viską rusifikuoti, priversti visus kalbėti rusiškai, padaryti rusų kultūrą dominuojančia. Ir tai buvo neteisinga, – aiškino politologas. – Žmonėms iš tiesų reikia laisvės gyventi savo kultūrinėje aplinkoje, kuri nebūtų blokuojama.“

F. Fukuyama stebėjosi griežta patikra kertant Centrinės Azijos valstybių sienas ir teigė, kad aktyvesnis laisvosios rinkos principų įgyvendinimas ir sienų atvėrimas paskatintų spartesnį regiono ekonominį vystymąsi.

„Lankydamasis šiame regione pastebėjau, kad Centrinės Azijos šalys labai silpnai sąveikauja ryšių ir prekybos srityse, – sakė jis. – [Būtų galima sukurti] daug didesnes rinkas ir daug didesnę gerovę, jei šio regiono šalys, užuot taikiusios griežtą sienų kontrolę ir vykdžiusios ekonomiškai nacionalistinę politiką, būtų integruotos į didesnę bendrąją rinką. Tai projektas, kurio šių šalių lyderiai galėtų tam tikru metu imtis.“

Eurazijos ekonominės sąjungos viršūnių susitikimas / Vida Press nuotr.

Svarbiausia – nepriklausomybė...

F. Fukuyamos liberalizmo doktrina teigia, kad tikrai atviroje visuomenėje su žmonėmis elgiamasi vienodai, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties ar kitų aplinkybių. Paklaustas apie Kazachstano prezidentą Kasymą Žomartą Tokajevą, F. Fukuyama pabrėžė individo laisvės svarbą.

„Manau, kad [Kazachstane] nusistovėjęs itin centralizuotas autoritarinis režimas. Tačiau taip pat manau, kad valdžios perėjimas K. Ž. Tokajevui vis dėlto atvėrė tam tikras galimybes, kurių tikriausiai nebuvo pirmojo prezidento valdymo laikais, nes [buvęs Kazachstano prezidentas Nursultanas] Nazarbajevas taip ilgai valdė ir buvo savo rankose sutelkęs itin didelę valdžią... [bet] net ir neturint visiškos demokratijos, tikiu, kad galima turėti autoritarinį režimą, suteikiantį didesnę asmeninę laisvę“, – sakė F. Fukuyama, kaip pavyzdį pateikdamas Kiniją.

„Jei pažvelgtume į Kiniją, pamatytume didelį skirtumą tarp Kinijos 2010 m. ir Kinijos 2023 m., nes 2010 m. kinai turėjo daug daugiau laisvės keliauti, kalbėti, mąstyti savo nuožiūra. Valdant [Kinijos vadovui] Xi Jinpingui šios laisvės buvo apribotos. Ir tuomet režimas buvo autoritarinis, bet akivaizdu, kad individualios laisvės laipsnis buvo smarkiai apribotas. Būtent tokie pasirinkimai egzistuoja Kazachstane, nors šalį ir toliau valdo itin centralizuotas režimas“, – dėstė politologas.

Prastas išsilavinimas leidžia lengvai įsigalėti diktatūrai

F. Fukuyamos teigimu, platesnės demokratijos galimybės Centrinėje Azijoje yra ribotos dėl dviejų didžiųjų autoritarinių kaimynių – Kinijos ir Rusijos, nors, anot jo, įmanomos ir išimtys, pavyzdžiui, Mongolija.

„Mongolija taip pat yra tarp Rusijos ir Kinijos, tačiau nuo 1991 m. joje vyksta demokratiniai rinkimai, – sakė jis. – Ji suteikė daug laisvės savo piliečiams. Taigi, nemanau, kad geografinė padėtis apsprendžia vidaus valdymo formą. [Tačiau] jei Rusijos ir Kinijos galia susilpnėtų, Centrinės Azijos šalys galėtų veikti laisviau.“

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

F. Fukuyama taip pat užsiminė, kad sąlygas įsigalėti diktatūroms regione sudaro ir prastas išsilavinimo lygis, todėl pažymėjo, kad labai svarbus vaidmuo tenka naujajai Kazachstano kartai, kuri išvyksta į užsienį įgyti universitetinį išsilavinimą.

„Kai gyventojai nėra labai išsilavinę, diktatoriui lengviau juos valdyti, – sakė jis. – [Tačiau] jei šalyje yra didesnė vidurinioji klasė, žmonės keliauja į užsienį, turi įvairių idėjų, tuomet atsiranda didesnis atviresnės visuomenės poreikis, ir tai kaip tik šiuo metu vyksta Kazachstane. Studentų, išvykusių studijuoti į užsienį už Centrinės Azijos ribų, skaičius yra įspūdingas, ir laikui bėgant jie pakeis situaciją. Tai yra didelis socialinis pokytis per pastarąją kartą.“