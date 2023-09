Aktyvistės Briuselyje į „Ryanair“ vadovą metė du pyragus

Briuselyje dvi aplinkosaugos aktyvistės pigių skrydžių bendrovės „Ryanair“ vadovui Michaelui O'Leary į veidą ketvirtadienį sviedė du pyragus su grietinėlės kremu.

Tai įvyko, kai M. O'Leary prie Europos Komisijos būstinės surengė individualią protesto akciją prieš skrydžių vadovų streikus Europos Sąjungoje. Šie streikai turi įtakos jo vadovaujamai bendrovei.

„Sveiki atvykę į Belgiją“, – pasakė viena iš aktyvisčių prieš sviesdama pyragą į M. O'Leary, teigiama vaizdo įraše, kurį parodė Belgijos naujienų kanalai LN24 ir „RTL Info“.

Activists throw cream pie on Ryanair CEO Michael O'Leary as he is on his way to deliver the 'Protect Overflights: Keep EU Skies Open' petition to European Commission president, in Brussels, Belgium, 07 September 2023.



📸 EPA / Olivier Hoslet#epaimages #brussels #MichaelO'Leary pic.twitter.com/U4wAKZtYAq