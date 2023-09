Rusijos karas prieš Ukrainą. JAV analitikai: rusai pripažįsta besitraukiantys iš Robotynės, Ukrainai žengia tolyn

557-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad ukrainiečiai toliau veržiasi Zaporižios srityje. Rusija čia kai kur nusileidžia ukrainiečiams ir artilerijos pajėgumais, kurie, pasak Estijos žvalgybos, atitraukti iš fronto linijos.

Šeštadienį Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas Zaporožios srities vakaruose ir, kaip pranešama, pasistūmėjo į priekį. Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Ukrainos pajėgos vykdė puolamąsias operacijas Melitopolio (Vakarų Zaporožioss sritis) kryptimi, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Rusijos kariniai tinklaraštininkai, kurie pastaruoju metu tvirtino, kad Rusijos pajėgos užima pozicijas pietinėje Robotynės dalyje, teigė, kad Rusijos pajėgos pasitraukė iš pietinio gyvenvietės pakraščio į nenurodytas pozicijas toliau į pietus. Ukraina penktadienį patvirtino, kad pralaužė pirmą gynybos liniją Zaporižioje, tačiau padėtis išlieka sudėtinga.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukrainian forces continued counteroffensive operations in western #Zaporizhia Oblast and reportedly advanced on September 2. Ukrainian forces also reportedly advanced near #Bakhmut & in western #Donetsk Oblast.



Latest on #Ukraine w/ @criticalthreats: https://t.co/TqmZQlp70i pic.twitter.com/j0J0IHIuWS