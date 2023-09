Rusijos karas prieš Ukrainą. Pranešama apie šūvius Pskove, Ukrainos žvalgyba įspėja dėl branduolinių galvučių Baltarusijoje

555-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijoje, Pskove, naktį buvo girdėti šūviai. Kaip pranešama, veikė ir oro gynybos sistemos. Tuo tarpu Ukrainos žvalgybos vadovas teigia, kad į Baltarusiją iš Rusijos jau pristatytos pirmosios branduolinės galvutės. Pasak Kyrylo Budanovo, prieš tai vyko plataus masto mokymai su branduoliniais modeliavimo įrenginiais.

K. Budanovas sako susipažinęs su dokumentais, kuriuose tvirtinama, kad baltarusiai nemoka elgtis su „Iskander“ raketų kompleksu, tačiau puikiai gali naudoti raketas „Tochka“.

„Telegram“ kanaluose pranešama, kad Pskove girdimi šūviai. Vietiniai gyventojai teigia, kad mieste veikia oro gynyba. Tuo metu kiek anksčiau Ukrainos pareigūnai patvirtino, kad Kyjivas yra atsakingas už trečiadienio bepiločių lėktuvų smūgius į aviacijos bazę Pskove.

Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina gamina tolimojo nuotolio raketas. Tai greičiausiai dalis koordinuotos Ukrainos kampanijos, kuria skatinama didinti Ukrainos smogiamųjų pajėgumų galią prieš Rusijos giliai užnugaryje esančius rajonus.

V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainoje pagamintas ilgojo nuotolio ginklas sėkmingai pataikė į taikinį, esantį už 700 km, tačiau daugiau informacijos apie smūgį ar ginklą nepateikė, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukrainian forces continued counteroffensive operations near #Bakhmut in #Donetsk Oblast and in western #Zaporizhia Oblast on August 31 and reportedly advanced in both sectors of the front.



Latest campaign assessment of #Russia's invasion of #Ukraine: https://t.co/PSJyTwGqFy pic.twitter.com/vC7upe3SiH