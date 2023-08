Ekspertas apie atakas prieš Lenkijos infrastruktūrą: Putino taikiklyje ir Baltijos šalys

Lenkijoje savaitgalį įsilaužta į nacionalinį geležinkelių ryšio tinklą ir buvo sutrikdytas eismas kai kuriose šalies dalyse. Kaip LRT.lt teigia saugumo ir krizių valdymo ekspertas Marcinas Samselis, šiandien tai Lenkijos geležinkeliai, bet po kelių dienų tai gali būti energetikos sistema. Jo teigimu, Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – yra tame pačiame Vladimiro Putino taikinyje keliant krizes.

– Jau šių metų pavasarį Lenkijoje įvyko nemažai keistų incidentų – traukiniai buvo nukreipiami ne tais bėgiais. Rugpjūčio 18 d. Varšuvos geležinkelio mazge sugedo eismo valdymo įranga. Vakarų Pomeranijos vaivadijoje kažkas stabdė traukinius avariniu būdu. Vėliau traukiniai buvo stabdomi ir prie Gdansko, Palenkėje ir Žemutinėje Silezijoje. Anksčiau vienas traukinys nuvažiavo nuo bėgių, vėliau netoli Skernevicių regioninis traukinys susidūrė su prekiniu traukiniu, o Poznanėje nuo bėgių nuvažiavo prekinis traukinys. Ką rodo per tokį trumpą laiką įvykusių incidentų gausa?

– Sunku taip iš karto atsakyti į šį klausimą. Slaptosios tarnybos, atlikdamos patikrinimus ir tyrimus, turi prieiti prie šios išvados. Be abejo, tokių incidentų skaičius pastaruoju metu toli gražu neatitinka statistikos. Gana abejotina, kad tai atsitiktinumas. Nepamirškime, kad karas Ukrainoje vyksta jau daugiau kaip 552 dienas. Lenkija yra tranzitinė šalis, per kurią perduodama karinė parama, taip pat yra šios įrangos donorė Ukrainai. Be to, V. Putino režimą labai skaudina tai, kad Lenkija yra NATO narė.

Tai pasakytina apie visas šalis, kurios kažkur tapo V. Putino ašaka gerklėje. Baltijos šalys – Lietuva, Latvija, Estija – yra tame pačiame taikinyje. Tokie įvykiai, kokie neseniai vyko mūsų šalyje, yra karo dalis, todėl Lenkijoje vis dar galioja BRAVO ir CHARLIE CRP pavojaus lygiai, susiję su galimais teroristiniais ar sabotažiniais incidentais, susijusiais su infrastruktūra, ir jie neabejotinai bus pratęsti iki rugpjūčio 31 d.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Per traukinių mašinistų radijo imtuvus kažkas paleido Rusijos himną ir V. Putino kalbą. Stotyse aptikta paslėptų kamerų. Visa tai tam, kad būtų aišku, jog jie gali daryti, ką nori?

– Lenkijoje jie žaidžia politinį informacinį ir dezinformacinį žaidimą, vykdo hibridinę arba sabotažinę veiklą. Iš tikrųjų tokių incidentų įvairiose srityse gali būti daug daugiau. Rusai lenkams įkando nuo pat šio karo pradžios. Nesutarimų taikiniu tapo klausimas dėl Lenkijos geležinkeliais į Ukrainą vykstančių krovinių. Nenuostabu, kad Rusijos tarnybos savo veiksmus taip pat nukreipė šia linkme, pavyzdžiui, siekdamos sutrikdyti tranzito procesą, todėl, matydamos šių reiškinių mastą ir suvokdamos kylantį potencialų pavojų, Lenkijos specialiosios tarnybos ėmėsi šio reikalo.

– Ką sako geležinkelių transporto ekspertai? Ar šiandien kelionės traukiniais yra saugios?

– Traukiniai vis dar yra saugiausia keleivių vežimo ir efektyviausia krovinių vežimo rūšis. Įvairiuose NATO Vakarų Europos kampeliuose, tiekiant pagalbą arba tarpininkaujant tokiems pervežimams, gali pasitaikyti tokių ir dar blogesnių incidentų. Tai normali karo, kurį paskelbė ir dabar įgyvendina V. Putinas, dalis. Artėjant antrųjų karo metų rudens-žiemos laikotarpiui, Maskva vėl bandys destabilizuoti padėtį Europoje, sudrebinti šią valtį, nukreipti dėmesį nuo Ukrainos.

Lenkijos traukiniai / AP nuotr.

– Lenkijos žiniasklaida praneša, kad sekmadienį, rugpjūčio 27 d., Balstogėje buvo sulaikyti du vyrai, įtariami radijo stotelių signalų transliavimu. Tik, kaip pranešė radijas RMF FM, po jų sulaikymo signalai nenutrūko, jų atsirado daugiau, šį kartą Žemutinėje Silezijoje. Kokias išvadas galime padaryti? Kokio dydžio yra šis nusikaltėlių tinklas?

– Tai gali būti labai didelis tinklas. Kita vertus, galėjo suveikti vadinamasis „aido efektas“, t. y. tokie laisvi imitatoriai daro tą patį. Sistema žinoma jau seniai. Pavyzdžiui, viešojoje erdvėje yra daug aprašymų, kad kas nors ką nors užpuolė peiliu, ir staiga per trumpą laiką atsiranda daugiau „peiliu ginkluotų asmenų“ veiksmų.

Čia kyla tas pats klausimas, ar tai vis dėlto daro žmonės, kuriuos tam tikra forma įkvėpė užsienio tarnybos, pavyzdžiui, rusų ar baltarusių, o gal kai kuriais atvejais jau yra aido efektas arba atsitiktiniai darbai. Tokiems tyrimams atlikti reikia daugybės žmonių, daugybės išteklių ir pajėgų. Tačiau neatmeskime, kad tai gali būti ir mistifikacija, dezinformacinė akcija, siekiant atitraukti tarnybų dėmesį nuo jų veiklos kitais klausimais. Tai gali liudyti faktas, kad tai vyksta įvairiuose Lenkijos kampeliuose. Įsitraukia daugelio regionų tarnybos, situacija verčia labiau koordinuoti šiuos veiksmus, skverbtis ir ieškoti.

– Tai reiškia, kad tokiais veiksmais gali būti siekiama parodyti Lenkijos struktūrų neveiksmingumą ir nukreipti dėmesį nuo įvykių Ukrainoje. Ko dar galime tikėtis?

– Arba net padaryti Lenkijos tarnybas neveiksmingas. Akivaizdu, kad siekiama destabilizuoti padėtį, parodyti Lenkijos piliečiams, kad jie negali jaustis saugūs, nepaisant valdžios institucijų patikinimų. Tai ne tik Lenkijos problema.

Daugelį dalykų gali inspiruoti ir ne tiek Rusijos tarnybos, kiek pasinaudojimas tam tikromis socialinėmis nuotaikomis konkrečioje šalyje (...) V. Putinui reikia tam tikro „gero konflikto“ ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, todėl ir vyksta veiksmai Afrikoje. Jis stengiasi visais būdais nukreipti pasaulio dėmesį nuo pagalbos Ukrainai ir nuo veiksmų, kuriais, jo manymu, siekiama pakenkti Rusijai, pavyzdžiui, sankcijomis, ypač artėjant žiemai. Jie ir toliau taip elgsis.

Naikintuvai F-16 (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Šiandien tai geležinkeliai Lenkijoje, bet po kelių dienų tai gali būti energetikos sistema kitoje šalyje arba degalų trūkumas, socialinių maištų, kylančių, pavyzdžiui, dėl nedarbo lygio, didėjimas arba antiimigracinių nuotaikų stiprėjimas daugelyje šalių, kaip, be kita ko, jau matome Švedijoje ir Norvegijoje. Užteko paskelbti, kad iki šiol taiki Norvegija dar labiau rems Ukrainą ir net perduos F-16 naikintuvus, tokie destabilizuojantys incidentai tapo dar dažnesni.

– Prieš kurį laiką Lenkijos pareigūnai paskelbė, kad sulaikė 20 agentų. Ką žinome apie šiuos žmones?

– Sunku neišsilavinusį šešiolikmetį pavadinti tikru agentu, nes tarp jų buvo net tokio amžiaus žmogus. Jei griežtai vadovausimės šnipinėjimo paragrafais, jie buvo šnipai, veikę užsienio tarnybų naudai. Kita vertus, jei imsime griežtai, jie nebuvo jokie aukštos kvalifikacijos užsienio pareigūnai. Jų priežastys taip pat buvo įvairios, pradedant banaliai paprastomis, pavyzdžiui, šantažu ar finansiniais klausimais. Daugelis jų net neįtarė, kad dirba rusams, tik kad dirba kokiai nors ideologinei grupei.

Taigi šioje sulaikytųjų grupėje iš tikrųjų nėra agentų, nes tarp jų nėra tų, kurie juos pasamdė, įkvėpė ar sąmoningai kūrė įtakos tinklą. Susidaro įspūdis, kad Rusijos tarnybos pradėjo kurti tam tikras struktūras iš laisvai samdomų darbuotojų, veikiančių dėl įvairių motyvų. Terorizmo ir kovos su terorizmu pasaulyje tai vadinama vienišais vilkais. Nors šių žmonių atveju net ir toks terminas yra gerokai perdėtas.

Sunku ieškoti tokių iš konteksto ištrūkusių, jokioje struktūroje nedalyvaujančių, daug lėšų neturinčių asmenų. Tėra kažkokie paprasti nurodymai, elektroniniai laiškai, siunčiami iš Maskvos. Šie žmonės buvo atvykę į Lenkiją arba ilgą laiką čia gyveno. Apgaulei daugiausia buvo verbuojami ukrainiečiai arba baltarusiai. Lygiai taip pat tai galėjo būti lenkai ar lietuviai. Tautybė čia neturi jokios reikšmės. Žodžiai „agentas“ ir „šnipas“ šių žmonių atveju yra perdėti.

Lenkijos traukiniai / AP nuotr.

– Viename interviu sakėte, kad „partija „Tvarka ir teisingumas“ saugumą paverčia politiniu šūkiu“. Ar artėjančių rinkimų akivaizdoje situacija jiems palanki?

– Deja, žvelgdamas į partijos „Tvarka ir teisingumas“ vykdomos rinkimų kampanijos formą, drįstu teigti, kad taip. Esu didelis oponentas ir kritikuoju bet kurią partiją, kuri žaidžia žmonių saugumu, ypač grėsmingoje situacijoje, o ši partija žaidžia žmonių baime. Vyksta karas, žmonės, nesuprasdami tam tikrų dalykų, bijo. Taip pat galėjome matyti valdančiųjų vykdomą žmonių bauginimo procesą, kai dalyvauja saujelė klajoklių kovotojų, ginkluotų tik lengvaisiais ginklais, kurie iš esmės mums nieko negali padaryti. Net 5 000 tokių kovotojų (turima omenyje „Wagner“ Lenkijoje – LRT.lt) nesudaro jokios karinės jėgos. Tuo remti rinkimų kampaniją, rodyti, kokia tai grėsmė, ir kartu teigti, kokie galingi esame tik „mūsų dėka“, yra paprasčiausiai žema. Negalima žaisti žmonių gyvybėmis ir saugumu jokiomis aplinkybėmis. Kol kas propaganda atliko savo darbą, Rusijos tarnybos – savo darbą.