„Jis genijus, kai kalbame apie reklamą“: kaip Trumpas savo sulaikymą kalėjime pavertė šou?

Pirmadienį Vašingtone teisėja turėtų paskirti Donaldo Trumpo teismo datą. Federaliniai prokurorai buvusį prezidentą kaltina bandymu pakeisti rinkimų rezultatus. D. Trumpas šiuos ir panašius kaltinimus Džordžijos valstijoje išnaudojo politinei kampanijai. Jos varikliu dabar tampa praėjusią savaitę valstijoje padaryta buvusio prezidento sulaikymo nuotrauka.

Pirmoji istorijoje JAV prezidento sulaikymo nuotrauka, padaryta ketvirtadienį, jau kelias dienas puikuojasi nuo marškinėlių, kepurėlių ir kitokios atributikos.

Vienoje Los Andželo parduotuvių tokia atributika pradėta ruošti tik pasirodžius Fultono apygardos šerifo biuro nuotraukai, padarytai sulaikius buvusį prezidentą dėl įtariamų bandymų pakeisti prezidento rinkimų rezultatus Džordžijos valstijoje.

„Sunku nuspėti, ar pirks. Praeityje D. Trumpo atvaizdas nebuvo labai populiarus. Bet suėmimo nuotrauka gali būti kitas reikalas. Tai tarsi sociologinis eksperimentas. Pamatysime, kaip bus“, – teigia parduotuvės darbuotoja Becka.

Vieniems pirkėjams tai juokinga politinė satyra.

„Manau, tai klasikinis vartotojiškumas šioje šalyje. Atrodo, buvęs prezidentas D. Trumpas suimtas vos prieš parą, o dabar jo veidas ant marškinėlių. Ir jis turbūt dėl to nesupyktų – juk tai D. Trumpas“, – sako pirkėjas parduotuvėje.

Kitas kalbintas amerikietis sako, jog tokius marškinėlius dėvėtų.

„Dėvėčiau šiuos marškinėlius, nes juokinga. Tai tarsi atspindi Amerikos politiką, kuri šiuo metu yra komedija“, – įsitikinęs jis.

Kitiems D. Trumpo atributika – pasityčiojimas iš institucijų, padedantis kaltinamajam.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Bet koks viešumas yra naudingas. O aš nenoriu prisidėti viešinant šį žmogų. Man jis nepatinka, nes atspindi viską, kas žmogiškoje kultūroje yra blogai“, – kategoriškas kitas parduotuvėje besikankantis gyventojas.

Net jei kitiems tai būtų dėmė, marškinėliai, puodeliai, lipdukai su sulaikymo nuotrauka pardavinėti pradėti vos tik fotografija pasirodė. Pridedant šūkį „Niekada nepasiduok“.

„Jis genijus, kai kalbame apie reklamą. Esu įsitikinęs, kad šiai akimirkai jis ruošėsi, nuotrauka nebuvo staigmena, jo komanda žinojo, kas įvyks ir atitinkamai planavo“, – tikina rinkodaros ekspertas Danielis Binnsas.

Kita vertus, D. Trumpo ir jo bendražygių nuotraukas reklamai pasitelkia ir buvusio prezidento varžovai, tad nusikaltėlio etiketė gali išlikti.

„Daugeliu požiūrių, tai ir priešingybė D. Trumpui, kokį jį matėme prieš politinę karjerą. Laimėjimai, grandioziškumas, viskas tviska auksu, o ant pastatų žiba D. Trumpo vardas. Taigi, ši kampanija prieštarauja D. Trumpo reklamos ženklui“, – pastebi D. Binnsas.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Tačiau skaičiai rodo, kad kampanija veikia. Nuo pasidavimo teisėsaugai ketvirtadienį per dvi dienas D. Trumpo kampanija surinko 7 mln. JAV dolerių. Keturi jų – vien per penktadienį – net D. Trumpui tai rekordas. Iš viso, per pastarąsias tris savaites, kai paskelbti ir federaliniai kaltinimai dėl bandymų pakeisti rinkimų rezultatus, buvusio prezidento kampanija surinko 20 mln. JAV dolerių..

Tad kaltinamojo žinutė ištikimiausiems rėmėjams veikia ir kelia būgštavimus, kas nutiks, kai kaltinamasis išgirs nuosprendžius.