Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusija skelbia neva numušusi 3 dronus, genetiniai tyrimai patvirtino Prigožino žūtį

551-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusija skelbia numušusi esą 3 dronus, kurių 2 skrido link Briansko, o vienas – į Maskvą. Kiek anksčiau neva saugantis bepiločių orlaivių buvo uždaryti Maskvos oro uostai, naktį skelbta, kad jie vėl atidaryti. JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai skelbia, kad po genetinių tyrimų Rusija pareiškė, kad Jevgenijaus Prigožino palaikai buvo tarp lėktuvo katastrofos aukų.

Rusijos gynybos ministerija teigė, kad rugpjūčio 28 d. naktį priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė du dronus, skridusius virš Briansko srities.

Netrukus po to Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pareiškė, kad tą pačią naktį buvo sunaikintas dar vienas į Maskvą skridęs dronas.

Sekmadienį Rusijos tyrimų komitetas paskelbė, kad genetiniai tyrimai patvirtina, jog „Wagner“ grupės įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas buvo tarp 10 žmonių, žuvusių per lėktuvo katastrofą rugpjūčio 23 d. Taip rašoma JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukrainian forces reportedly advanced in the western #Donetsk-eastern #Zaporizhia Oblast border area and in western Zaporizhia Oblast amid Ukrainian counteroffensive operations in southern and eastern #Ukraine.



27 AUG campaign assessment: https://t.co/FyZUnkrAqz pic.twitter.com/RqADgNw4Mx