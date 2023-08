Rusijos karas prieš Ukrainą. Per katastrofą Ukrainoje žuvo trys oro pajėgų pilotai

540-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusija pranešė apie naują dronų ataką prieš Maskvą ankstyvą šeštadienio rytą, rašo „Sky News“. Maskvos meras Sergejus Sobianinas sakė, kad priešlėktuvinės gynybos sistema numušė droną virš Maskvos srities Istros rajono. Laikinai buvo uždaryti trys pagrindiniai Maskvos oro uostai, pranešė naujienų agentūra TASS.

Įvykio vietoje dirbo gelbėjimo tarnybos, o pranešimų apie žalą ar nukentėjusiuosius negauta, „Telegram“ platformoje pranešė S. Sobianinas.

Apie 9 val. ryto virš Rusijos Belgorodo pasienio regiono buvo numuštas dar vienas Ukrainos dronas, pareiškė Rusijos gynybos ministerija, skelbia naujienų agentūra RIA.

„Rusija gavo tai, ką ir turėjo gauti – taip pat ir oro pavojaus sirenas. Žinoma, tai tik pradžia. Manau, kad Gynybos pajėgos turės ir daugiau priemonių, kad Rusijoje kiltų vis daugiau nerimo ir pavojaus, kad jie išgyventų tai, ką patiria mūsų piliečiai“, – pareiškė Ukrainos karinių oro pajėgų vadavietės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.

Penktadienį buvo paskelbta, kad Ukrainos pajėgos prasiskverbė pro pirmąją Rusijos gynybos liniją, kuri driekiasi palei Zaporižios regioną. Analitikai teigia, kad šioje srityje rusų pajėgos kovoja be pastiprinimo nuo pat Ukrainos kontrpuolimo pradžios

Rugpjūčio 25 d. Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas netoli Robotynės vakarinėje Zaporižios srityje ir, kaip pranešama, žengė į priekį, rašo JAV Karo studijų institutas (ISW).

Rusijos kariniai tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą, kad regione trūksta pastiprinimo ir karių rotacijos, teigia ISW. Vienas Karinis tinklaraštininkas teigė, kad daugelis Rusijos kariškių, kovojančių prie Robotynės, yra fronte nuo Ukrainos kontrpuolimo pradžios ir kad šie daliniai kovoja su fronto pastiprinimo trūkumu.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

