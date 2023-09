Iš Kaliningrado į Argentiną pabėgęs rusų karys: uošviui per Putino kalbą pasidarė taip bloga, kad jis mirė

27 metų Fiodoras yra buvęs Rusijos kariškis iš Karaliaučiaus srities. Rusijai užpuolus Ukrainą, jis pasitraukė iš kariuomenės ir kartu su žmona Aliona išvyko į Argentiną.

Fiodoras gimė Ukrainoje, Kramatorske, o kai berniukui buvo 10 metų, šeima persikėlė į Rusiją. Nuo vaikystės jis norėjo tapti kariškiu, todėl sulaukęs 18 metų įstojo į kariuomenę, pagal sutartį tarnavo Karaliaučiuje, vedė. Jo žmona Aliona taip pat kilusi iš Ukrainos, iš Luhansko, ir Rusijoje gyvena nuo 2014-ųjų.

2022 m. vasario pabaigoje, kai Rusija užpuolė Ukrainą, nuo širdies smūgio mirė Alionos tėvas – pasak giminaičių, jis labai išgyveno dėl prasidėjusio karo.

Kartu su Fiodoru tarnavę kariai buvo išsiųsti kariauti į Ukrainą, tad ir jis buvo tikras, kad to neišvengs. Laukdamas permetimo į frontą, Fiodoras, jo paties žodžiais tariant, „ėmė suprasti“, kas vyksta, suvokė, kad „tai yra baisu, kad žudomi nekalti žmonės“. Jis pasitraukė iš kariuomenės ir kartu su Aliona nusprendė išvykti iš Rusijos, o draugai rekomendavo Argentiną.

Pora įsikūrė Buenos Airėse, pinigų pragyvenimui užsidirba valydami patalpas. Fiodoras sako, kad „civilio gyvenimas“ geresnis nei kariuomenėje, o Aliona džiaugiasi besijaučianti laisviau nei Rusijoje prasidėjus karui.

Jų istorija pasakojama dokumentinio projekto „Gyvenimo ženklų“ filme „Argentina. Pabėgti nuo karo“.

Fiodoras

Praėjusį šeštadienį dirbau, dirbsiu ir šį. Per dieną būna du užsakymai, vienas ryte, kitas po pietų. Žmonės man rašo, o aš sakau: „Nebeturiu, kur jūsų įterpti, nebent po dviejų savaičių“. Net kai norime pasilikti laisvą dieną, jei žmonėms skubiai reikia valymo paslaugų, žinoma, važiuojame, nenorime prarasti užsakymo, nes tai yra pinigai, už viską reikia mokėti, iš to mes gyvename.

Jau šešis mėnesius tas pats: valymas – oro kondicionieriai, valymas – oro kondicionieriai. Visiškai išardau oro kondicionierius, kad galėčiau pasiekti pagrindines dalis, jas išplaunu, patį radiatorių plaunu stipria vandens srove. Vietiniai gyventojai jį sausu šepetėliu nušveičia, o purvas viduje lieka.

Čia veikia „žodis iš lūpų į lūpas“, apie mus buvo teigiamų atsiliepimų, kad esame patikimi, viską atliekame kokybiškai, švariai, kainos kaip Rusijoje, taip, daug aukštesnės nei čia, bet ir mūsų paslaugų kokybė daug aukštesnė.

Čia kas kuo užsiima: „meistras valandai“, plaukų kirpimas, varškės gaminimas, rusų virtuvė, drabužių siuvimas, patalynės siuvimas. Galima rasti ko tik norite. Taksi vairuotojas [kai atvykome į Buenos Aires] buvo rusas, su juo dar būdami Rusijos buvome sutarę, kad jis mus paims oro uoste, per jį susisiekiau su pažįstama, kuri padėjo mums rasti butą, – susitiko su agentu, paėmė raktus, sumokėjo pinigus.

Butą išsinuomojome iš pradžių mėnesiui, jis kainavo 80 000 pesų (209 eurų). Tai labai nedidelė studija, tačiau su balkonu, šalia yra parkas, žodžiu, mums labai patinka. Nežinau, kaip ten atsidūrėme, bet rajonas labai gražus, viskas arti. O ir paaiškėjo, kad visi mūsų pažįstami gyvena tame pačiame rajone.

Gimiau Ukrainoje, Kramatorske. Turiu vyresnę seserį, mūsų tėvai išsiskyrė. Vėliau mama mane ir seserį išsivežė į Rusiją. Nuo vaikystės labai norėjau stoti į kariuomenę. Įstojęs į kariuomenę, atsidūriau Karaliaučiuje, Baltijske. Paskui pas mane atvažiavo Alionka, ir mes ten apsigyvenome.

Kai prasidėjo karas, [nebuvau dalinyje], o atvykęs pamačiau, kad brigada tuščia, visi išsiųsti į Ukrainą. Nesupratau, kas vyksta, kaip tai įmanoma. Labai nerimavau dėl vaikinų, iš karto patyrėme didžiulių nuostolių. Pirma mintis buvo, kad turiu važiuoti pas vaikinus, turiu jiems padėti, nes su jais kartu tarnavau 6 metus. Pasakiau Alionkai, kad tikriausiai išvažiuosiu [į Ukrainą]. Tačiau nuolat žiūrėjau alternatyvias naujienas, „Telegram“ tinkle sekiau visus įmanomus kanalus, bandžiau išsiaiškinti, kas ir kaip. Pamažu ėmiau suprasti, kad tai tiesiog siaubinga, kad žūsta nekalti žmonės. Ir kažkuriuo momentu pasakiau: „Aš nevažiuosiu“. „Kodėl, kas, kaip? Važiuojam“. „Aš tikrai nevažiuosiu“. Jie sakė: „Ko tu čia myžčioji?“ Sakiau: „Ne tai svarbiausia, aš esu prieš tai, kas dabar vyksta, tai visai ne tas karas“. Paskambinau Alionkai, pasakiau, kad nepratęsiu sutarties, kad išeinu. Galvojome, ką daryti. Į svečius užsuko draugai, sakė, kad greičiausiai išvyks iš šalies, bet dar nežino kur, sakė, kad galvoja apie Argentiną.

Tėvams pasakėme, kad ketiname persikelti į Maskvą arba Sankt Peterburgą, dar tiksliai nežinome, – galvojome, kad pirmiausia nuskrisime, apsiprasime, susirasime darbą, o tada galėsime jiems pasakyti, kad jie nesijaudintų. Galiausiai paskambinome ir pasakėme, kad esame Argentinoje, Buenos Airėse. Motina atsakė: „Gerai. Ačiū, kad bent ne Amerikoje“. Viskas buvo gerai, kol su šeima nepradėjome kalbėti apie politiką, – nuo tos akimirkos mano santykiai su jais ėmė šlyti, o dabar apskritai nebebendraujame. Niekas man nerašo, ir aš niekam nerašau.

Civilio gyvenimas man daug labiau patinka. Kai traukiausi iš tarnybos, man sakė, kad grįšiu, kad civiliame gyvenime reikia suktis. Bet man čia labai patinka, čia labai šaunu. Man patinka Argentina, Buenos Airės.

Aliona

Gimiau Ukrainoje, Luhanske, ten gyvenau iki 18 metų. 2014 m., kai viskas prasidėjo, mėnesiui išvažiavome pas gimines, kad pralauktume. Bet niekas nesibaigė, todėl iš pradžių apsistojome pas giminaičius, paskui išsinuomojome butą. Tada susipažinau su Fiodoru, pradėjome susirašinėti, jis pakvietė mane į pasimatymą, po trijų mėnesių pasiūlė susituokti, po pusmečio iškėlėme vestuves. Tada su Fiodoru persikėlėme į Karaliaučių ir gyvenome ten iki karo Ukrainoje pradžios.

Kai prasidėjo karas, tėtis žiūrėjo Vladimiro Putino kreipimąsi, ryte jam pasidarė bloga, jis mirė nuo širdies smūgio, nuvykome į laidotuves. Kai viskas prasidėjo, buvome laidotuvėse – tai buvo tėčio laidotuvių diena. Močiutė ir mama pasakojo, kad tėtis labai jaudinosi, sakė, kad tokie dalykai neturėtų vykti, kad visi turėtų išvažiuoti, ir aš, ir mano brolis. Jis labai išgyveno. Tikriausiai sirgo dar kokiomis nors ligomis, bet labai susijaudino ir blogai pasijuto. Jiedu su mama gyveno už miesto, greitoji atvažiavo maždaug po 15–20 minučių, jam sustojo širdis, ir viskas. Aš tas dvi savaites buvau tarsi rūke, kol grįžome į Karaliaučių buvau šoko būsenoje.

Stengiausi suimti save į rankas, kad neužplūstų emocijos. Kai atvykome čia ir supratau, kad esu saugi, mane apėmė siaubas, užplūdo visi tie jausmai, kuriuos gniaužiau Rusijoje. Pirmuosius tris mėnesius jaučiausi labai blogai, vis galvojau, kaip tai galėjo nutikti. Tai, ką bandžiau užgniaužti, mane pasivijo. O pati Argentina pasirodė daug geresnė, nei maniau.

Man atrodo, kad čia mes ir daugiau uždirbame, ir daugiau išleidžiame nei Rusijoje. Be to, Fiodoras dabar visą laiką yra su manimi, o Rusijoje jį matydavau vos porą mėnesių per metus, jis visada būdavo komandiruotėse, keliaudavo. Mano gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę – vyras yra šalia, nesijaudinu, kad jis kur nors nukris su parašiutais arba kad jį išveš nežinia kur. Šiuo požiūriu čia jaučiuosi daug ramiau.

Ir, žinoma, skirtumas yra didžiulis, kai esi laisvas, šalyje, kurioje laisvė yra svarbiausia.

Kažko netekome, turėjome butą, apstatėme jį baldais, auginau dvi kates, tikriausiai labiausiai jų ir pasiilgstu. Paskutiniais mėnesiais Rusijoje nesijaučiau saugi, atrodė, kad gali bet kada sučiupti ir išvežti sušaudyti. Gyvenome Baltijske, kariniame mieste, visi vaikščiojo su „Z“ raidėmis, iš Georgijaus juostelės išlankstydavo „Z“ raides. Vos prasižioji, kad esi prieš karą, prasideda labai agresyvus spaudimas. Vienai merginai tvarkiau nagus, o ji sako: „Nekenčiu ukrainiečių“. Aš atsakiau: „Aš irgi ukrainietė“. O ji man: „Tu išvažiavai. Tie, kurie išvažiavo, normalūs, o tuos, kurie liko, reikia sudeginti“. Buvo labai baisu. Bandžiau tai teisinti sakydama, kad žmonės per televiziją žiūri propagandą, kažkokias nesąmones, nežiūri alternatyvių naujienų, todėl daro išvadą, kad ukrainiečiai yra velniai, juos reikia deginti. Paskutiniu metu Baltijske ypač dažnai girdėjau žmones sakant „nekenčiu ukrainiečių“. Spaudimas buvo jaučiamas būtent dėl tautybės.

[Lyginant su persikėlimu į Argentiną], labiau ilgėjausi namų, kai iš Ukrainos persikėliau į Rusiją. Atrodė, kad regionas panašus, bet tada labai ilgėjausi namų. Kai nuvažiuodavau į Luhanską, būdavau tokia laiminga, kad grįžau namo. Prisimenu, kad daug ko trūko, nes Ukrainoje ir Rusijoje produktai skiriasi, o man norėjosi būtent to – ukrainietiško – šokoladuko. Šį kartą persikraustymas man nebuvo toks skausmingas. Man patinka, kad čia kiekvienas gali sakyti, ką galvoja apie politiką, apskritai apie bet ką, ir už tai nebus nubaustas.

Rusijoje mūsų finansinė situacija buvo tokia, kad maždaug kartą per dvejus metus galėjome sau leisti išvykti kur nors už Karaliaučiaus srities ribų. Čia tris kartus per metus per atostogas važiuojame prie vandenyno, į Ušuają, užsiimame banglenčių sportu. Tokio dalyko gyvenime nebuvau mačiusi, tarsi būtume atsidūrę kažkokiame nuostabiame filme.