Rusijos karas prieš Ukrainą. Triukšminga naktis Kryme: rusai numušė per 40 dronų, galingi sprogimai ir Rusijoje

548-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos aneksuotame Kryme pranešama apie oro ataką. Pasak agentūros UNIAN, pastarosiomis valandomis garsūs sprogimas buvo girdimi Sevastopolyje, Simferopolyje bei kituose miestuose ir gyvenvietėse.

Rusijos gynybos ministerija teigia virš Krymo iš viso užfiksavusi per 40 bepiločių orlaivių. Esą visi buvo neutralizuoti. Ukraina to kol kas nepakomentavo.

Rugpjūčio 24 d. rytą Ukrainos žvalgybos padaliniai, vykdydami specialią operaciją, išsilaipino Rusijos okupuotame Kryme, teigė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas portalui „Hromadske“.

Žvalgybos pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ priduriama, kad „vykdydami užduotį Ukrainos gynėjai įsitraukė į susišaudymą su okupantų daliniais. Dėl to priešas patyrė nuostolių tarp savo personalo, sunaikinta priešo technikos. Ukrainos vėliava taip pat vėl suplevėsavo Ukrainos Kryme“.

A. Jusovas teigė, kad GUR padaliniai vykdė specialią operaciją ir visos užduotys buvo įvykdytos.

Netoli minėtos vietos yra Rusijos oro ir kosmoso pajėgų radiotechninių pajėgų 3-iojo radiotechninio pulko bazė ir dvi radiolokacinės bazės.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas teigia, kad Krymo deokupacijos žingsniai atsilieka nuo turėto plano.

„Taip, mes atsilikome nuo grafiko. Deja, turime pripažinti, kad įvykiai vystosi lėčiau, nei turėtų vystytis pagal visus skaičiavimus. Bet turime tai, ką turime“, – interviu sakė jis.

K. Budanovas pažymėjo, kad „realybė mūšio lauke pasirodė ne tokia intensyvi, kaip mes tuo metu tikėjomės“.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

Ukrainian forces advanced closer to the Russian second line of defense in the #Robotyne area in western #Zaporizhia Oblast on August 24, further widening their breach of Russian defensive lines in the area. https://t.co/CKaE2VdRxU https://t.co/xIbAKC1qHX pic.twitter.com/mLgadC2UpP