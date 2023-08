Antanaitis apie galimą „Wagner“ kerštą po Prigožino žūties: Rusijos valdžia iš dalies pasirašė sau nuosprendį

„Panašu, kad Prigožino maištas pereina į antrą fazę“, – teigia atsargos majoras Darius Antanaitis, reaguodamas į trečiadienį pasirodžiusią žinią, jog sudužus lėktuvui žuvo „Wagner“ grupuotės vadas Jevgenijus Prigožinas. Ginkluotės ekspertas neatmeta galimybės, kad be savo vado likę samdiniai gali siekti keršto prieš Maskvą, galimai atsakingą už J. Prigožino žūtį, ir pajudėti į Rusiją.

„Likvidavus J. Prigožiną, Rusijos vyriausybė sau iš dalies pasirašė tam tikrą nuosprendį. Pasižiūrėkime, kas įvyko. „Wagner“ grupuotė buvo išardyta, vadeivos buvo atskirti nuo savo pavaldinių ir išsiųsti į Baltarusiją. Po to iš jų atimta visa ginkluotė, (...) atimtas finansavimas, po to iš jų atimta Afrika – Prigožinas būtent dėl to ir vyko į Afriką, nes Rusijos žvalgyba bandė perimti ten jo verslą.

Dabar jau vadeiva yra nugalabytas. Tokiu atveju jis tampa kankiniu, jis tampa simboliu kovos už pseudolaisvą Rusiją. (...) Jeigu mano prielaida pasitvirtintų, (...) teroristai iš Baltarusijos judės į Rusiją ir bandys keršyti už J. Prigožiną“, – LRT TELEVIZIJAI sako D. Antanaitis.

„Aš manau, kad tai pati puikiausia dovana Ukrainai jos nepriklausomybės dienos proga“, – priduria jis.

Pašnekovo teigimu, viešuose šaltiniuose skelbiama, jog Baltarusijoje esanti „Wagner“ grupuotės dalis jau pradėjo pakuotis daiktus ir važiuoti atgal į Rusiją.

Darius Antanaitis / LRT stop kadras

Pasak ginkluotės eksperto, jeigu J. Prigožinas nebūtų buvęs pašalintas, be finansavimo likę „Wagner“ samdiniai būtų tiesiog nebekariavę.

„Nukirtus finansinius srautus į „Wagner“ grupuotę, samdiniai tiesiog išsivaikščiotų į namus, nes jiems irgi reikia valgyti“, – tvirtina D. Antanaitis.

Ekspertas atkreipia dėmesį, jog pasirodė pranešimas, esą Baltarusijoje nusileido Rusijos karinis transportinis lėktuvas „Il-76“. Anot pašnekovo, tokius lėktuvus Rusijoje naudoja tik Rusijos kariuomenė.

„Jeigu tai yra tiesa, tai reiškia, kad vis dėlto laikymas „Wagner“ teroristine grupuote Rusijos kariuomenėje yra pakankamai didelis ir didelio masto.

„Wagner“ kovotojams įrengta bazė Baltarusijoje / AP nuotr.

Taip pat pasitvirtina, kodėl J. Prigožino teroristai buvo apsistoję Baltarusijoje. Vis dėlto Baltarusija turėjo juos saugoti, kad jie nevyktų atgal į Rusiją. Dėl to Prigožino stovykloje dabar yra blokuojamas interneto ir telefono ryšys“, – aiškina D. Antanaitis.

LRT.lt primena, kad trečiadienio vakare pasirodė informacija, jog šalia Maskvos sudužo lėktuvas, kuriuo galėjo skristi ir „Wagner“ samdinių grupuotės lyderis J. Prigožinas.

Verslo klasės lėktuvas esą skrido iš Sankt Peterburgo į Maskvą ir nukrito Tverės srityje. Ria Novosti skelbia, kad lėktuvo nuolaužose rasti 8 žmonių kūnai.

Jevgenijus Prigožinas / „Telegram“ vaizdo įrašo ekrano nuotr.

Viso pokalbio klausykitės LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.