Rusijos karas prieš Ukrainą. Fiksuoti dronų smūgiai Maskvoje – pataikyta į biurų pastatą, aidėjo sprogimai

546-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Maskvos regione šiąnakt nugriaudėjo sprogimai, skelbiama apie fiksuotus 3 dronus. Liudininkų teigimu, sprogimų garsai girdimi pačioje sostinėje, Chimkų priemiestyje bei aplinkinėse gyvenvietėse. Maskvos oro uostuose įvesti lėktuvų išvykimo ir atvykimo apribojimai, aplink miestą uždarytos gatvės.

Bepiločių orlaivių atakos Rusijos sostinėje rengiamos šešias dienas iš eilės. Antradienį fiksuoti neramumai ir Kryme – aidėjo sprogimai, skelbta apie sustabdytą eismą ant Kerčės tilto.

Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad praėjusią naktį Juodojoje jūroje netoli Krymo buvo nutupdyti du Ukrainos dronai. Dėl to esą buvo pakelti du rusų naikintuvai. Pastarosiomis savaitėmis padaugėjo pranešimų apie bepiločių orlaivių atakas okupuotame Kryme bei pačioje Rusijoje. Tokių atakų pagausėjimas sukėlė klausimų dėl Maskvos gebėjimo apginti savo teritoriją.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Ukrainian forces continued to make advances in and around #Robotyne in western #Zaporizhia Oblast as of August 22 amid indications that Russian forces likely have a limited presence in the settlement.



Latest #Ukraine assessment w/ @criticalthreats: https://t.co/QhLUIYJy8Q pic.twitter.com/tBjvI8CsV0