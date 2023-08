Rusijos karas prieš Ukrainą. Dėl dronų atakų uždaryti trys didžiausi Maskvos oro uostai

545-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Maskvos meras Sergejus Sobianinas skelbia, kad oro gynyba antradienio rytą aplink sostinę numušė du dronus. Pranešama, kad sprogimai buvo girdimi keliuose Maskvos rajonuose, Krasnodare. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija teigia, kad dar du dronai buvo numušti virš Briansko regiono, besiribojančio su Ukraina.

Dėl bepiločių orlaivių atakų trys didžiausi Maskvos oro uostai antradienį nuo ankstaus ryto laikinai sustabdė skrydžius. Oro erdvė buvo uždaryta virš Vnukovo, Šeremetjevo ir Domodedovo oro uostų.

Pastarosiomis savaitėmis dronų atakų Maskvoje ir regionuose prie sienos su Ukraina padaugėjo.

Graikijoje besilankantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Atėnai pasiūlė apmokyti Ukrainos pilotus naudotis naikintuvais F-16. V. Zelenskis teigia, kad kovojančiai šaliai tai labai svarbi žinia. O Danija patvirtino, kad perduos Kyjivui iš viso 19 naikintuvų F-16.

Savo ruožtu Ukrainos oro pajėgų atstovas sako, jog iš viso reikėtų 128 naikintuvų, kad būtų pasiektas pranašumas danguje.

Kada vakarietiški naikintuvai bus perduoti Kyjivui, kol kas neaišku. Pirmiausia Ukrainos pilotai turi būti apmokyti.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

