Neatbaido nei karas, nei sprogimai – kodėl rusai veržiasi į Krymą?

Krymo tiltui nuo karo pradžios sėkmingai smogta jau du kartus. Pats pusiasalis atakuojamas kiekvieną savaitę ir Krymo verslininkai skundžiasi sulaukiantys keliskart mažiau turistų nei iki karo, bet jie vis tiek atvažiuoja. Atrodo, Krymo apsėstiems rusams nesvarbu, kad virš jų galvų sproginėja „specialios karinės operacijos“ atgarsiai.

„Kas sakė, kad čia pavojinga? Ukrainiečiai? Čia kurortas ir nuotaikos kurortinės,“ – taip sako poilsiautoja iš Sankt Peterburgo.

Vienas smūgis – gali būti atsitiktinumas. Du – pareiškimas: laukite daugiau.

Po liepos atakos prieš tiltą, viešbučių registracijų Kryme sumažėjo perpus. Blogiausias sezonas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo, sako vietos turizmo sektorius.

„Turistų srautai, lyginant su sezonu iki „specialiosios karinės operacijos“, greičiausiai smuks keturis kartus. Lyginant su pernai – perpus“, – teigia Rusijos turizmo sąjungos skyriaus vadovas Borisas Zelenskijus.

Paplūdimiai Kryme tapo įtvirtinimais, pakirstas susisiekimas su pusiasaliu ir virš galvų vykstantys sprogimai, tačiau vykstančių čia ilsėtis rusų vis dar daug.

Krymo paplūdimiai / AP nuotr.

„Pailsėjome gerai, viskas nuostabu. Išvažiuoti yra problemėlių, pernai buvo lengviau, šiemet sunkiau. Nuo to tik stiprėjame“, – tikino turistas iš Rusijos Vladimiras.

„Problemėlės“ – tai dėl sprogdinimo uždaryta tilto juosta, bet negi tai sutrukdys pasimėgauti sovietine nostalgija?

Dar iki aneksijos apklausos rodė, kad Krymą rusai siejo su laivynu, sovietine galia ir sovietiniu poilsiu. Čia ilsėdavosi komunistų elitas, išrinktieji ir laimingieji galėjo gauti nemokamą kelionę – vadinamąją „putiovką“, o dauguma vyko savomis išgalėmis.

Tuomet apsistoti viešbutyje buvo neįmanoma, prie valgyklų nusidriekdavo eilės. Sovietų Sąjunga buvo izoliuota nuo pasaulio ir geresnio poilsio rasti negalėjai.

„Rusija buvo ne šiaip sau apvogta, ji apiplėšta“, – apie prarastą Krymą anksčiau yra sakęs Vladimiras Putinas.

Tuomet propaganda kartojo: Sovietų Sąjungos griūtis – ne demokratijos pergalė, o pažeminimas.

„Mūsų tautiečiams tai tapo tikra drama. Dešimtys milijonų bendrapiliečių liko už Rusijos teritorijos ribų“, – dar 2005 metais teigė V. Putinas.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Dar blogiau, kad Kazachstanui teko Baikongyras – kosmoso užkariavimų simbolis, Ukrainai – Kyjivas, kuris yra viduramžių Rusios sostinė, ir Krymas su dar tolesne istorine pretenzija senovės Graikijai.

„Supratome, kad kalba – ne apie teritorijas, kurių mums ir taip pakanka, kalba – apie istorinę kilmę, mūsų dvasingumo ir valstybingumo šaltinius“, – jau 2015 kalbėjo V. Putinas.

Krymo istorija siekia pustrečio tūkstantmečio. Daugiau nei pusė jos priklauso graikams ir pora šimtmečių Maskvos kontrolės atrodo menkai, nebent bandai įrodyti, kad tai vienas ir tas pats.

10-ame amžiuje Kyjivo kunigaikštis Volodymyras, kaip manoma, Kryme priėmė graikų tikėjimą. 800 metų Jekaterina II tuo grindė pusiasalio aneksijos teisėtumą. Dar po 200 metų Svetlana iš Sibiro dėl tokio „dvasingumo“ taps interneto pokštu.

Krymas / AP nuotr.

„Visai nenoriu išvažiuoti iš Krymo. Čia viskas taip šaunu. Pripratau jau. Gyvenome kaip namuose, viskas taip dvasinga, kaip namie“, – 2022 metų rugpjūtį teigė rusų turistė Kryme Svetlana

Kai Jekaterina II Krymą užėmė be šūvio, to meto rusų dainiai skelbė: tai – Dievo apvaizda. Kai be šūvio pusiasalį užgrobė ir V. Putinas, jis įtikėjo turintis misiją. Senovės graikų teritorija, kur krikštijosi Kyjivo kunigaikštis, kurią užėmė Rusijos imperija, kurioje skleidėsi sovietinė idilė. Kryme susipina visi rusų romantikų mitai.

„Po sunkaus, ilgo, varginančio plaukiojimo, Krymas ir Sevastopolis grįžta į gimtąjį uostą“, – 2014-ųjų kovą aiškino V. Putinas.

Jekaterina II laiškuose nuolat skundėsi Peterburgu esą „tikrasis rojus Kryme“. Stalinas iš čia ištrėmė musulmonus totorius ir pilkas sovietinis žmogus Kryme galėjo jaustis rojaus šeimininkas, kol staiga vykstant čia neprireikė laukti prie Ukrainos sienos, bet gaišti tenka ir dabar.

Krymas / AP nuotr.

„Iškrovė visus daiktus, patikrino automobilį, lindo į visus krepšius. Tada ėjome per metalo detektorių, susikrovėme ir važiavome toliau“, – piktinosi turistė iš Rusijos Natalija.

„Po rūsčios šiaurės, Jaltos rožės ir oleandrai staiga sprogsta spalvomis“, – 1979-aisiais rašė „The New York Times“ žurnalistė. Tik atvykęs čia galėjai pamiršti, kad Sovietų Sąjunga ne pilkas Gulagas, o senovės Graikiją menanti imperija.

Net jei ši fantazija, smarkiai prasilenkia su tikrove, rusai jos neatsisako, net kai virš galvų vyksta sprogimai.