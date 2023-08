Rusijos karas prieš Ukrainą. Dronais atakuota Maskva, suduotas smūgis Kursko gyvenvietei Rusijoje

543-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Vakariniame Rusijos Kursko mieste per bepiločio orlaivio smūgį traukinių stočiai buvo sužeisti penki žmonės. Sekmadienio naktį dronais bandyta smogti ir Maskvai.

„Ukrainos dronas atakavo Kurską“, – platformoje „Telegram“ nurodė Kursko srities gubernatorius Romanas Starovojus.

„Pirminiais duomenimis, jis atsitrenkė į geležinkelio stoties pastato stogą, po to ant stogo kilo gaisras“, – pridūrė jis.

„Penki žmonės buvo lengvai sužeisti stiklo šukėmis“, – teigė R. Starovojus.

Jis taip pat nurodė, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

Kurskas yra maždaug už 90 kilometrų nuo Rusijos sienos su Ukraina.

Analitikai pažymi, kad rugpjūčio 19 d. Ukrainos kariai tęsė kontrpuolimą mažiausiai trijuose fronto ruožuose, pasistūmėjo Avdijivkos-Donecko pasienyje ir Zaporižės srities vakaruose prie Robotynės kaimo.

Be to, dar rugpjūčio 16 d. paskelbtuose geolokaciniuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ukrainos pajėgos neseniai ribotai žengė į rytus nuo Nevelsko kaimo, esančio į vakarus nuo Donecko.

„Naujausi Ukrainos puolimai prie nedidelių gyvenviečių netoli Donecko ir Zaporožės sričių administracinės sienos ir Zaporožės vakaruose gali turėti taktinę reikšmę dėl Rusijos gynybos linijų struktūros. Šie pasiekimai gali leisti Ukrainos pajėgoms pradėti veikti mažiau užminuotuose Rusijos gynybinės linijos ruožuose, kurie, tikėtina, prisidės prie greitesnių Ukrainos pasiekimų“, – pažymima ISW ataskaitoje.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

Russian sources claimed on August 18 and 19 that Russian forces control the area of the left bank of #Kherson Oblast near Kozachi Laheri.



Ukrainian forces are using counterbattery actions to set conditions for future maneuvers on the left (east) bank of Kherson Oblast. https://t.co/a4SYQyfMeq pic.twitter.com/pM1TAjPmFS