Rusijos karas prieš Ukrainą. Maskva vėl atakuota dronu, apgadintas verslo centras

541-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena.Rusijos priešlėktuvinė gynyba virš Maskvos numušė atakuojantį droną, „Telegram“ pranešė meras Sergejus Sobjaninas. Pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, drono nuolaužos nukrito netoli Maskvos esančio „Expocentre“, praneša „The Kyiv Independent“.

Su Rusijos valstybe susiję „Telegram“ kanalai taip pat teigė, kad nuolaužos nukrito virš konferencijų centro ir apgadino stogą.

Apie nukentėjusiuosius nepranešta.

Tik Ukraina gali nuspręsti dėl galimų taikos derybų su Rusija sąlygų, ketvirtadienį pareiškė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas, pakartodamas Aljanso poziciją po prieštaringai vertinamų jo administracijos vadovo pastabų.

„Ukrainiečiai ir tik ukrainiečiai turi nuspręsti, kada bus sudarytos sąlygos deryboms, ir prie derybų stalo, jei derybos galiausiai įvyktų, nuspręsti, koks sprendimas yra priimtinas“, – sakė J. Stoltenbergas.

„Mūsų užduotis yra juos palaikyti“, – pridūrė jis.

J. Stoltenbergas kalbėjo per renginį Arendalyje, mažame jo gimtosios Norvegijos miestelyje, kur šią savaitę susirinko Norvegijos sprendimų priėmėjai.

Prieš dvi dienas tame pačiame renginyje NATO generalinio sekretoriaus asmeninio biuro direktorius Stianas Jenssenasišsakė mintį, kad vienas iš konflikto sprendimo būdų galėtų būti Ukrainos narystė NATO mainais į dalies savo teritorijos perdavimą Rusijai.

Vėliau S. Jenssenas atsiėmė savo pastabas.

„NATO politika nesikeičia, – teigė J. Stoltenbergas. – Remiame Ukrainą dėl [jos] tarptautiniu mastu pripažintų sienų, (...) suvereniteto ir teritorinio vientisumo“.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Russian “Vostok” Battalion commander Alexander Khodakovsky suggested that #Russia freeze the war in #Ukraine along the current frontlines, reintroducing a narrative that had been largely dormant since Wagner financier Prigozhin’s armed rebellion. https://t.co/zux5H77pzu pic.twitter.com/MmpzmlesWO