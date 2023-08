Kodėl prancūzai nerimsta: ar alternatyvūs streikavimo būdai kuria naująją Prancūziją?

Liepos pabaigoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmą kartą viešai sureagavo į smurto bangą, kilusią policijai patikros metu nušovus 17-metį paauglį. Nors prezidentas ragino laikytis „ramybės“ ir „tvarkos“, pastarasis smurto protrūkis tėra kovos pratęsimas po buldozeriu prastumtos pensijų reformos: ji tapo ne tik pykčio ir visuotinio nusivylimo valdžia simboliu, bet ir augančios visuomenės baimės dėl nykstančios demokratijos atspindžiu.

„Už laisvę reikia kovoti“

Nantas, didmiestis vakarų Prancūzijoje, balandžio mėn. Vienuolikta mobilizacijos prieš pensijų reformą diena.

Vienoje iš pagrindinių miesto aikščių prieš Bretanės kunigaikščių pilį pamažu renkasi tūkstantinė minia.

Atmosfera atrodo taiki – žmonės buriasi į grupes, profsąjungų atstovai linksmai diskutuoja, o spalvingais transparantais nešini studentai rengiasi protestui.

Tarp profesinės sąjungos CGT sunkvežimių stovi keli vietos ūkininkų traktoriai, pirmą kartą nuo pastarosios demonstracijos vėl susitinka draugai. Per garsiakalbius skamba 1895 m. Paryžiaus komunos laikus menanti Marco Ogeret‘o revoliucinė daina „Varguoliai“.

Protesters gathering at meeting point near the castle of the Dukes of Brittany. (Château des Ducs de Bretagne)



06/04/2023 pic.twitter.com/n0F6xNjpeb