Visą niokojantys gaisrai Havajuose – dar vienas klimato kaitos padarinys, o tokių katastrofų ateityje tik daugės

Miškų gaisrai išplito antroje pagal dydį Havajų salyno Maujo saloje, gaisravietės įsiplieskė keliose skirtingose salos vietose. Labiausiai nukentėjo salos vakaruose esantis Lahainos kurortas, kuriame gyveno apie 12 tūkstančių žmonių. Druskininkų dydžio miestas sudegė beveik visiškai.

Namus praradusi Lahainos gyventoja teigia, kad dėl didelio vėjo gaisras kilo labai greitai, gyventojai nespėjo gauti perspėjimų apie evakuaciją.

„Kilo stiprus uraganas. Viskas įvyko taip greitai, kad pareigūnams net nebuvo laiko atvykti ir liepti gyventojams evakuotis. Kitoje kalnų pusėje evakuacijos vyko, bet iki mūsų namų neatėjo niekas, kol pamatėme liepsnas ir atvažiuojančius ugniagesius.

Pirmą kartą grįžome čia įsitikinti, kas įvyko. Dvi dienas negavome informacijos, nes neturime elektros, ryšio, interneto. Pagavome radiją automobilyje, tačiau pamatyti, ar jų namas dar stovi, žmonės gali tik čia atvykę“, – dalijasi gaisro liudininkė iš Lahainos.

Gaisrai Havajuose / AP nuotr.

Pasak Havajų gubernatoriaus Josho Greeno, šis gaisras – didžiausia gamtos katastrofa Havajų istorijoje.

„Stebime didžiausią gamtos katastrofą Havajų valstijos istorijoje. Yra žuvusiųjų. Kaip žinote, skaičius auga ir toliau skaičiuosime prarastas gyvybes. Šimtai namų buvo sunaikinti. Atsigavimas užtruks ilgai, dėl to turime veikti kartu. Kalbėjau su senyvo amžiaus liudininku, jis to nebuvo matęs per visą gyvenimą. Gaisras, dėl kurio užsidegė visas miestas. Visi jo kaimynai prarado namus. Senolio namas tebestovi, bet jis verkė. Tai žmogus, kuris verkia retai“, – pasakoja Havajų gubernatorius.

Gaisras paveikė ir daugybę Havajuose atostogavusių turistų. Viešbutyje netoli Lahainos apsistoję turistai tvirtina, kad regione dingo elektra, neveikė telefonai, o pats miestas atrodė tarsi nusiaubtas karo.

„Geriausia bandyti iš čia išvažiuoti. Kai važiavome pro Lahainą, tai atrodo kaip karo zona. Atrodo, kad kažkas atėjo ir subombardavo ištisą miestą, jis visiškai sunaikintas. Miestas sudegė iki pamatų. Buvome įstrigę kambariuose tris dienas be šviesos. Pagaliau tūkstantį aštuonis šimtus žmonių iš čia išvežė. Tamsoje buvo labai baisu, negalėjome naudotis telefonais. Negalėjome paskambinti šeimai“, – sako per gaisrą saloje atostogavę turistai.

Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas, reaguodamas į tragediją, nurodė padidinti paramą įvykio vietoje dirbantiems gelbėtojams.

„Patvirtinome stichinės nelaimės deklaraciją Havajams, dėl kurios bus suteikta pagalba nukentėjusiems žmonėms. Visi, kurie neteko artimųjų, kurių namai buvo apgadinti ar sugriauti, nedelsiant sulauks pagalbos. Taip pat nurodžiau padidinti paramą drąsiems ugniagesiams, pirmojo reagavimo ir avarinių tarnybų darbuotojams, dirbantiems visą parą ir rizikuojantiems savo gyvybėmis. Dirbame kaip įmanoma greičiau, gesindami šiuos gaisrus ir evakuodami žmones“, – kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas.

Anot meteorologų, tokio masto gaisras įsiplieskė dėl Havajus kamavusios sausros.

„Jei pažiūrėtume į Jungtinių Valstijų sausrų žemėlapį, tarp rugpjūčio 1-osios ir 8-osios Maujyje matome neįprastai greitą sausėjimą. Palyginimui, gegužės 9-ąją žemėlapyje nepastebima jokių sausros bruožų. Taigi, įvyko žaibiška sausra. Žemė ir augalija labai greitai išsausėjo dėl mažo kritulių kiekio, žemei garuojant, vandens ėmė trūkti“, – aiškina JAV Virdžinijos universiteto hidrologas Venkataramanas Lakshmi.

Ekspertai sutaria, kad tokio masto sausra ir pakilęs didžiulis vėjas, atnešęs ugnį į Lahainą – klimato krizės pasekmė. Oregono universiteto mokslininkė Erica Fleishman teigia, kad dėl klimato krizės ateityje galime pamatyti daugiau didelių gaisrų vietose, kur anksčiau jie nepasireikšdavo.

„Turime sausą augaliją. Kai įsižiebia ugnis, augalai lengviau užsidega ir gaisras plinta. Klimato kaita daugelyje pasaulio vietų dėl išaugusios temperatūros ir pasikeitusių kritulių tendencijų sausina augaliją. Galbūt ne artimiausią dešimtmetį, tačiau per šimtmetį gali padaugėti gaisrų ten, kur anksčiau net nepagalvodavome, kad tokie gaisrai gali kilti“, – nurodo ji.

Havajai dėl klimato krizės be gaisrų susiduria ir su uraganų bei potvynių grėsme. Valstijos gubernatorius J. Greenas teigia, kad artimiausiu metu bus daroma viskas, kad atoki valstija būtų geriau pasiruošusi gamtos katastrofoms.

Ateities prognozės – gąsdinančios

O gamtos katastrofoms ruoštis turi visi. Neseniai gaisrai siautė Graikijoje, jie tęsiasi Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje. Pasak Aplinkosaugos koalicijos pirmininkės Linos Paškevičiūtės, pasaulis jau dabar mato klimato kaitos pasekmes, kurios mus užklupo sparčiau, nei buvo prognozuota.

„Kas labai liūdina, kad klimato kaita pradeda rodyti ne tik nagučius, bet ir visus nagus, ką mums mokslas sakė jau kurį laiką. Juk buvo visos tos prognozės apie fizines pasekmes: ir sausras, ir gaisrus, ir liūtis, ir škvalus, ir potvynius. Kas iš tiesų neramina, kad viskas, atrodo, vystosi daug greičiau, negu net buvo prognozuota, <...> vyksta ten, kur mes net nepagalvotume, kad gali vykti“, – LRT RADIJO laidai „60 minučių“ pabrėžia ji.

Gaisrai Portugalijoje / AP nuotr.

Klimato kaitos padariniai buvo matyti ir šią savaitę Lietuvoje, pastebi pašnekovė. O vietoje to, kad gamta padėtų mums prisitaikyti, ji atsidūrė tokiame taške, kur pati naikina save.

„Čia jau galime kalbėti apskritai apie gamtos vaidmenį tiek klimato kaitai, tiek žmogui. Pati gamta, ypatingai miškai, padeda švelninti klimato kaitą. Iš kitos pusės, miškai ir visas žaliasis „rūbas“ taip pat mums galėtų padėti prisitaikyti, tačiau pati gamta, pasiekusi tam tikrą tašką, ji pradeda naikinti save. Ir šiuo atveju, vietoje to, kad mūsų miškai sugertų anglį, padėtų mums vėsinti klimatą, išskiria didžiulius CO2 kiekius“, – aiškina ji.

Audros nusiaubta Žagarė / S. Lisausko / BNS nuotr.

O tai galiausiai veda ir prie didžiulių socialinių pokyčių.

„Yra ir namų netekimas, ir <...> derlių netekimas, prasideda emigracijos ir panašūs dalykai“, – vardija ji.

L. Paškevičiūtė teigia, kad ir ateities prognozės yra gąsdinančios.

„Tai, ką mes matome, sakoma, tik intensyvės. Iš principo, jeigu mes peržengsime 2 laipsnių atšilimo ribą, tai ne šiaip sau riba, tai riba, po kurios viskas dar suintensyvės. Mes 2 laipsnių dar neperžengėme, bet jau matome tas pasekmes“, – nurodo Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė.

Kaip atrodo miškai po praūžusios audros / VMU nuotr.

Sąmokslo teorijos, kurias skatina baimė ir netikrumo jausmas

Tuo metu pastebima, kad net ir po tragiškiausių gaisrų suaktyvėja sąmokslo teorijų šalininkai, manantys esą klimato kaita yra apgaulė.

„[Sąmokslo teorijose] klimato kaita yra laikoma politika, kuria siekiama sunaikinti naftos ir dujų pramonę, arba politika, tiesiogiai orientuota prieš tokias šalis kaip Rusija, teigiama, kad miškų gaisrai yra vyriausybių arba to vadinamojo pasaulio elito naudojamas įrankis kaip taktika gąsdinti žmones“, – LRT RADIJO laidai „60 minučių“ pasakoja Komunikacijos ir propagandos ekspertė Indrė Vareikytė.

Ekspertė pastebi, kad žmonių patiriamas nerimas, baimė ir netikrumo jausmas matant klimato kaitos padarinius būtent ir pastumia juos tikėti sąmokslo teorijomis. O tuo naudojasi propagandą kuriančios šalys, pavyzdžiui, Rusija.

Rusijos dezinformacija / Shutterstock nuotr.

Todėl A. Vareikytė pabrėžia – reikia aiškintis, kas yra informacijos šaltiniai, jokie alternatyvūs teiginiai neturėtų paneigti to, ką mokslas jau seniai įrodė.

„Visada čia turi veikti sveikas protas ir kritinis mąstymas ir klausimai – kam yra naudinga vienokia ar kitokia informacija. Jeigu mes grįžtume prie mūsų kaimynės, kuri laikoma viena pagrindinių šių sąmokslo teorijų skleidėjų, tai turbūt sveikiausias dalykas pasižiūrėti į ją pačią ir prisiminti, kad ji yra ketvirta šalis pasaulyje pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir jai pereiti nuo iškastinio kuro prie naujų energetikos šaltinių, ypač karo metu Ukrainoje, yra praktiškai neįmanoma. Ir jai labai naudinga tas sąmokslo teorijas kurstyti“, – aiškina ekspertė.