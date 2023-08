Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusijos pajėgos vėl apšaudė Zaporižią, yra žuvusiųjų

534-ioji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos pajėgos ketvirtadienį vakare apšaudė Zaporižios miestą, skelbia UNIAN. Kol kas pranešama apie mažiausiai 1 žuvusį žmogų, dar bent 14 asmenų sužaloti.

Privačios karinės kompanijos „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino ir Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu konfrontacijos istorija dar nesibaigė, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša „Ukrinform“.

„Dar niekas nesibaigė, ir Prigožino – Šoigu istorija taip pat nesibaigė. O tai, kad (Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus) Gerasimovas pastaruoju metu bando imituoti veiklą, parodyti, kad yra gyvas, jaunas, žvalus ir t. t., taip pat byloja, jog jis bijo ir nerimauja dėl savo ateities“, – teigė pareigūnas.

A. Jusovas taip pat neatmetė galimybės, kad generolas Sergejus Surovikinas bus grąžintas į frontą.

Atsakydama į klausimą apie Rusijos karininkų nepasitenkinimą V. Gerasimovu, A. Jusovas teigė, jog jie supranta, kad idėja užpulti ​​Ukrainą buvo visiškai idiotiška ir kad rusai nepasiekė jokių vadinamosios specialiosios karinės operacijos tikslų, o tai reiškia, kad bus ieškoma atpirkimo ožių.

„Ir kadriniai kariškiai, žinoma, jau pradeda suprasti, kad būtent jie yra ruošiamai šiam vaidmeniui. Jiems tai nepatinka, todėl jie bando kažkaip atsikirsti, atsimušti, kol kas patylomis, kuluaruose“, – sakė Ukrainos žvalgybos atstovas.

Ukrainos šiaurės rytuose esančio Kupjansko miesto valdžia ketvirtadienį paragino pažeidžiamus gyventojus palikti vietovę, nes padažnėjo Rusijos išpuoliai prieš gyvenvietę.

„Pažeidžiami piliečiai: moterys su vaikais, vyresnio amžiaus žmonės, ligoniai ir riboto judumo asmenys. Atsižvelgdami į sudėtingą saugumo situaciją ir didėjantį Rusijos teroristinių pajėgų išpuolių skaičių Kupjansko bendruomenės teritorijoje, turite galimybę evakuotis į saugesnę vietą“, – sakoma Kupjansko miesto tarybos pranešime socialiniuose tinkluose.

Tuo tarpu Rusijos kariuomenė ketvirtadienį pareiškė, kad pagerino savo pozicijas fronto linijoje aplink Kupjanską.

Pirmadienį Rusija pranešė apie 3 km pažangą palei Kupjansko frontą.

Pernai rugsėjį Ukrainos pajėgos atkovojo Kupjanską ir aplinkines Ukrainos Charkivo srities vietoves, tačiau nuo to laiko Maskva atnaujino puolimą regione.

Ukrainos kariuomenės atstovė spaudai Hana Maliar trečiadienį sakė, kad Kupjanskas dabar yra pagrindinė rusų puolimo kryptis.

.ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Speculations about the #WagnerGroup’s withdrawal from #Belarus suggest that aspects of the deal between #Putin and #Wagner Group financier Yevgeny #Prigozhin following Wagner’s armed rebellion on June 24 have collapsed. 🧵⬇️



Latest on #Ukraine: https://t.co/gWgxxYa2PP pic.twitter.com/14ITSVmwR8