Lenkijos parlamento rinkimai įvyks spalio 15-ąją

Lenkijos parlamento rinkimai įvyks spalio 15 dieną, antradienį pranešė prezidentas Andrzejus Duda.

„Nusprendžiau sušaukti šiuos rinkimus 2023 metų spalio 15 dieną. Lenkijos ateitis yra kiekvieno iš mūsų reikalas!“ – A. Duda pareiškė socialiniame tinkle „X“.

Weź udział w wyborach!!!

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą…