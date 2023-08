JK žvalgyba: Rusija Ukrainoje neteko mažiausiai pusės savo elitinių desantininkų pajėgų

Rusijos Federacija neteko mažiausiai pusės, t. y. 15 tūkst. savo elitinių oro desantininkų pajėgų, kurios 2022 metais buvo pasiųstos į karą Ukrainoje. Taip teigiama Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos ataskaitoje, sekmadienį paskelbtoje socialiniame tinkle „X“, anksčiau žinomame kaip „Twitter“.

2023 metų rugpjūčio 2 dieną, per kasmet švenčiamą Rusijos karinių oro pajėgų (VDV) dieną, įvyko akivaizdžiai nesankcionuotas elitinių pajėgų Ukrainoje patirtų nuostolių masto atskleidimas, rašoma JK žvalgybos ataskaitoje.

VDV dienos proga įrašytoje kalboje pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Michailas Teplinskis sakė, kad 8 500 desantininkų buvo sužeisti ir vėliau grįžo į tarnybą arba apskritai atsisakė palikti fronto liniją.

