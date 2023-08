Dzimitry Pravatorau. Vilniaus NATO susitikimas – dar vienas „pilkosios zonos“ triumfas

Kai kurių NATO sąjungininkų negebėjimas matyti platesnį vaizdą Ukrainoje kasdien kainuoja gyvybes. Nors regiono valstybės ir toliau skambina pavojaus varpais, daugelis jų partnerių Vakaruose vis dar atrodo surakinti neryžtingumo, leidinyje „New Eastern Europe“ rašo Dzmitry Pravatorau.

2023 m. NATO viršūnių susitikimas Vilniuje, kaip ir buvo galima nuspėti, nepateikė aiškesnių atsakymų į Ukrainos narystės Aljanse klausimą. Antradienį, liepos 11 d., paskelbtame komunikate miglotai užsimenama, kad šalis bus pakviesta prisijungti prie NATO, „kai su tuo sutiks sąjungininkai ir bus įvykdytos sąlygos“. Vis stiprėjančių nesutarimų dėl Ukrainos narystės tarp Vakarų ir Rytų sąjungininkų atmosferą taikliai komentavo buvę Lietuvos valstybės vadovai ir diplomatai. Pavyzdžiui, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, kad „ jie iš mūsų juokėsi, paskui sakė, kad buvome teisūs, o dabar vėl nesiklauso“. Tuo pat metu politikas Žygimantas Pavilionis pareiškė, kad kai kurių sąjungininkų veiksmai prilygsta „nuolaidžiavimui, kuris paprastai veda į galutinį pralaimėjimą“, o buvęs užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas teigė, kad Vakarai „skatina Kremlių tęsti karą“.

Viršūnių susitikime Rusijai dar kartą buvo suteikta faktinė veto teisė dėl Ukrainos narystės. Taip buvo pasiųstas Vakarų silpnumo signalas V. Putinui, tokius veiksmus suprantančiam kaip žalią šviesą toliau kankinti šią šalį. Išskirtinės aplinkybės, su kuriomis šiuo metu susiduria Ukraina ir Europa, Vakaruose nėra iki galo suprantamos. Apie tai, kad konfliktas yra egzistencinis ir kad juo siekiama genocido būdu sunaikinti Ukrainą kaip valstybę ir tautą, „senosios Europos“ ir JAV lyderiai kalba retai. Vašingtonas, kartu su Vokietija, ir toliau laikosi pragmatiškos „neeskalavimo“ pozicijos. Tokią poziciją palaiko ir „realistai“ analitikai, manantys, kad karą išprovokavo Vakarai ir jų pažadai priimti Ukrainą į NATO. Šalis, pasak realistų, turi išlikti „neutrali“ ir sudaryti buferinę zoną tarp Vakarų ir Rusijos.

NATO lyderių atvykimas į viršūnių susitikimą / J.Stacevičius / LRT nuotr.

Keista, kad ši grupė mieliau reaguoja į diskursyvų triukšmą, susijusį su galimu Ukrainos įstojimu į NATO, nei analizuoja įrodymus, kaip paprastai daro tikri empirikai. Jei pažvelgsime į konkrečius faktus, užuot kreipę dėmesį į miglotas formuluotes ir procedūrinius apeliavimus į „vertybes“ ir „paramą“, nuo 2014 m. skambančius iš Vakarų politikų lūpų, taps aišku, kaip Vakarai iš tiesų prisidėjo prie de facto buferinės arba „pilkosios“ zonos Ukrainoje kūrimo. Viskas prasidėjo dar 2008 m., kai Prancūzija ir Vokietija užblokavo Ukrainos ir Sakartvelo kelią į NATO. Kaip pastebėjo daugelis komentatorių, tai galiausiai baigėsi invazija į abi šias šalis. Krymo aneksija iš esmės buvo priimta kaip fait accompli, įvedant daugiausia simbolines sankcijas, per daug nemaišiusias įprastiems verslo santykiams su Rusija. Baltijos šalių ir Lenkijos nuogąstavimai dėl Rusijos grėsmės buvo atvirai ignoruojami iki pat plataus masto invazijos, kai net istoriškai neutralios Suomija ir Švedija staiga nusprendė prisijungti prie NATO. Ironiška, bet Šaltojo karo metais abi šios šalys aktyviai flirtavo su Sovietų Sąjunga, o Švedija netgi pripažino Baltijos šalių okupaciją.

Pilkosios zonos susiformavimui įtakos turėjo ir Ukrainos negebėjimas atkurti savo tarptautiniu mastu pripažintas sienas. Nepaisant Vakaruose deklaruojamo ryžto remti Ukrainą, karinė pagalba nuo pat plataus masto invazijos pradžios teikiama homeopatinėmis dozėmis. Pasiklausius Ukrainos partnerių komunikacijos lieka neaišku, ar tokie yra realūs Vakarų pajėgumai, ar tai tyčinė dezinformacija, nukreipta prieš Rusiją, ar planas neleisti sutriuškinti Rusijos. Šiame kontekste ypač ciniškai skamba Vakaruose pasirodę komentarai apie lėtą Ukrainos kontrpuolimo eigą neturint naikintuvų arba pastabos, kad Vakarų vyriausybės „nėra „Amazon“.

Vakarais kaip ekonominiu ir kariniu gelbėjimosi ratu pasikliaujanti kovojanti Ukraina labai jautriai reaguoja į jai už nugaros galimai sudaromus susitarimus su Rusija. Ne mažiau jautriai ji reaguoja ir į partnerių spaudimą priimti Rusijos reikalavimus. Bet kokie G7 valstybių saugumo įsipareigojimai be aiškios privalomos atsakomybės yra tik dar vienas liūdnai pagarsėjusio Budapešto memorandumo, kuris buvo naudingas visiems, išskyrus Ukrainą, variantas. Be to, reikia nepamiršti, kad būsimus rinkimus Europoje gali laimėti Rusijai palankios kraštutinių dešiniųjų partijos, o JAV į valdžią gali grįžti D. Trumpas. Dėl to konfliktas gali tapti chroniškas ir sunkiai užgesinamas ir Ukraina bus pasmerkta neribotam laikui virsti pilkąja zona.

Laikas akivaizdžiai yra Rusijos pusėje. Kito Lietuvos valstybės veikėjo žodžiais tariant, „Vakarai galiausiai supras, kas yra Rusija, bet tai padarys žiauriuoju būdu“. Ir vėl labiausiai nukentės Ukraina.

Dzmitry Pravatorau yra tyrėjas, besispecializuojantis Baltijos šalių ir posovietinėse studijose.

