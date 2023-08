Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusai vėl bandė dronais atakuoti Kyjivą

526-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rugpjūčio 3-iosios naktį Kyjive surengta aštuntoji iš eilės dronų ataka. Anot sostinės karinės administracijos, kaip ir trečiadienį, ataka buvo „masinė“.

„Beveik tuzinas oro taikinių buvo aptikta ir sunaikinta oro gynybos pajėgų ir priemonių artėjant prie Kyjivo“, – detales atskleidė administracija.

Šiuo metu turimais duomenimis, aukų ar sugriovimų sostinėje nebuvo, rašo „Unian“.

Rusijos kariuomenė bandė prasiveržti pro ukrainiečių gynybos linijas Luhansko regione, tam metė ir vadinamuosius „šturmo Z“ dalinius, sudarytus iš užverbuotų kalinių, pranešė Ukrainos Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Artemas Lygosoras.

Rusai bandė stumtis pirmyn Karmazynivkos ir Kuzemivkos rajonuose link Novoselivsko ir Novojegorivkos.

„Priešas bandė stumtis pirmyn, naudojo labai galingą artileriją ir „šturmo Z“ sausumos pajėgas. Jie bandė pulti. Metė ir reguliariąją kariuomenę. Bet mūsų vyrukai atlaikė smūgį ir išlaiko pozicijas“, – sakė pareigūnas.

Anot jo, situacija sudėtinga ir kitose fronto dalyse, rusai tęsia atakas Belogorivkoje.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: A dispute among prominent voices in the Russian information space highlights the #Kremlin’s sensitivity to Russian reporting about setbacks in #Crimea in particular (and possibly in #Ukraine in general) and has further exposed fault lines within the milblogger community.… pic.twitter.com/zDUyuqGmd9