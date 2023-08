Palydovinės nuotraukos užfiksavo, kad „Wagner“ fortifikuoja bazę Baltarusijoje

Į Baltarusiją perkelti „Wagner“ samdiniai fortifikuoja Repiščos karinį treniruočių poligoną netoli Asipavičų, rodo „Radio Svaboda“ gautos palydovinės nuotraukos.

Liepos 31 d. užfiksuotuose kadruose matyti samdinių įrengiami įtvirtinimai. Šis poligonas yra už 15 km nuo „Wagner“ karinės stovyklos Celo kaime.

Nuotraukose matyti, veikiausiai, apkasai, šalia jų esantys buldozeriai, sunkvežimiai.

Lieps 29 d. Baltarusijos gynybos ministerija paskelbė apie bendras baltarusių kariuomenės ir „Wagner“ samdinių pratybas.

Nesenai viename su „Wagner“ susijusiame „Telegram“ kanale pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuoti, kaip įtariama, Baltarusijoje esantys apkasai, juose įrengtos ir krosnelės, taigi jie yra pritaikyti gyvenimui šaltuoju sezonu.

According to @Hajun_BY, old military storage facilities near Paplavy village, not far from Asipovichy, started to be used since mid-July. Activity there was noticed after Wagner convoys started arriving to the tent camp in Tsel village:https://t.co/IxdTYQxMsa

1/8 pic.twitter.com/ebzNSod08I