Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainiečių pareigūnas: liko nedaug laiko iki dar vieno sukilimo Rusijoje

524-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. „Liko nedaug laiko“ iki dar vieno ginkluoto sukilimo Rusijoje, perspėjo Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksijus Danilovas.

Anot jo, sukilimo grėsmė užgožia Rusijos valią pradėti dar vieną ataką prieš Ukrainą.

„Dabartinė situacija Kremliuje tokia, kad nerealistinį norą antrą kartą pulti Kyjivą užgoš skubus poreikis rengtis pasitikti antrą žygį į Maskvą“, – primindamas „Wagner“ kovotojų birželio pabaigoje surengtą „teisingumo žygį“ tviteryje parašė Ukrainos pareigūnas.

„Šis įvykis nėra tolimoje ateityje. Pasta jau išspausta iš tūbelės – Rusijoje auga nepasitenkinimą jaučiančių žmonių protestai. Jų atgal nesukiši“, – sakė O. Danilovas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: The #Wagner Group may be supplanting the Russian military as the Belarusian military’s key training partner.



Imagery posted on July 30 & 31 visually confirms damage to the #Chonhar Bridge linking occupied #Crimea w/ occupied #Kherson Oblast following a Ukrainian strike on… pic.twitter.com/W5QFKNvNLb