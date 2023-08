Rusijos karas prieš Ukrainą. Maskvoje – dar viena dronų ataka, apgadintas dangoraižis

524-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Antradienį dronas pataikė į biurų pastatą Maskvoje pavadinimu „Moscow City“. Tas pats pastatas buvo apšaudytas savaitgalį, o kitas dronas buvo numuštas, pranešė miesto meras.

Ukrainos nacionalinės gvardijos vadas Oleksandras Pivnenko pareiškė esąs įsitikinęs, kad Ukrainos gynybos pajėgos atkurs šalį 1991 m. jos ribose, tačiau tam prireiks laiko. Tai jis sakė „Ukrainska pravda“, praneša „Ukrinform“.

Paklaustas, kada Ukrainos kontrpuolimas gali duoti tam tikrų rezultatų, O. Pivnenko sakė, kad tai, jog Ukrainos kariuomenė juda į priekį, jau yra rezultatas.

„Mums kiekvienas metras jau yra rezultatas. Mes judame į priekį. Pamatysite, kad ateis laikas ir mes padarysime proveržį tam tikra kryptimi. [...] Rasime spragą, pateksime, ir viskas bus gerai. Ir jie [rusai] praras daug mūsų teritorijų“, – sakė O. Pivnenko.

Jis pridūrė: „Mes žinome, kad neturime išeities – pasieksime 1991 m. sienas. Tam reikia laiko.“

Vertindamas Rusijos pasirengimą, O. Pivnenko teigė, kad labiausiai apmokyti iš tų, su kuriais jam teko susidurti, buvo „Wagner“ grupės samdiniai. Pasak O. Pivnenko, tai, kad „Wagner“ kovotojų šiandien nėra fronte, supaprastina Ukrainos pajėgų užduotį.

Kartu, pasak jo, rusai nuolat keičia savo taktiką.

„Tačiau viskas priklauso nuo dalinių. Yra paprastų karinių formuočių, yra naujai mobilizuotų karių, yra „Wagner“, yra „Akhmat“ ir taip toliau. Jie turi daug artilerijos. Daugybės žmonių ir artilerijos sąskaita jie atlieka daugumą užduočių ir naikina [ukrainiečių] pozicijas. Mums reikia manevruoti, atsitraukti, nuolat keisti taktiką“, – sakė jis.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: The #Wagner Group may be supplanting the Russian military as the Belarusian military’s key training partner.



Imagery posted on July 30 & 31 visually confirms damage to the #Chonhar Bridge linking occupied #Crimea w/ occupied #Kherson Oblast following a Ukrainian strike on… pic.twitter.com/W5QFKNvNLb