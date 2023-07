Rusijos karas prieš Ukrainą. Kontrpuolimas tęsiasi 3 fronto sektoriuose, JAV tankai „Abrams“ Ukrainą pasieks rugsėjį

520-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ketvirtadienį Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose, kai kurpasiekė laimėjimų, praneša JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai. Rusų atakos apgadintoje Odesos cerkvėje apsilankęs Volodymyras Zelenskis tikina, kad ukrainiečių moralė stipresnį už rusų terorą.

Ketvirtadienį Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose ir kai kuriose srityse pasiekė laimėjimų, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai. Tuo metu Kremlius ir Rusijos informacinė erdvė intensyvina pastangas pavaizduoti Ukrainos kontrpuolimą kaip nesėkmingą.

Ukrainos prezidentas aplankė istorinę Atsimainymo katedrą Odesoje, praėjus kelioms dienoms, kai ją apgadino Rusijos ataka. Kalbėdamas iš jos, Volodymyras Zelenskis teigia, kad reikia daugiau oro gynybos sistemų, norint apsaugoti pietinius regionus. Ukrainos kariuomenės atstovė yra sakiusi, kad Kyjivui trūksta priemonių apsiginti nuo Rusijos smūgių į Ukrainos grūdų infrastruktūrą.

Jungtinių Valstijų tankai „Abrams“ dar šių metų rugsėjį pateks į mūšio lauką Ukrainoje. Kaip skelbia leidinys „Politico“, pirmąją partiją sudarys nuo šešių iki aštuonių vienetų. Iš viso, planuojama, kad Ukrainą pasieks 30 tokių tankų.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: #Ukrainian forces continued #counteroffensive operations on at least three sectors of the front on July 27 and made gains in some areas but do not appear to have continued significant mechanized assaults south of #Orikhiv in western #Zaporizhia.https://t.co/QRtxa3oDpB pic.twitter.com/FafCCMrgkM