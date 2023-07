Rusijos karas prieš Ukrainą. TATENA praneša apie minas Zaporižios AE teritorijoje

517-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai praneša Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje aptikę minų. Agentūros vadovas Rafaelis Grossis sako, kad tai nesuderinama su saugos standartais.

Pasak Ukrainos karinės vadovybės, praėjusią savaitę šalies kariuomenė Rytuose ir Pietuose iš Rusijos pajėgų atkovojo 16 kvadratinių kilometrų. Itin aršūs mūšiai verda prie Bachmuto, kur per drono ataką buvo sužeistas AFP naujienų agentūros žurnalistas.

Po rusų atakų Konstantynivkoje, Donecko srityje žuvo 10 metų vaikas, dar 6 žmonės buvo sužeisti. Jie ilsėjosi prie tvenkinio netoli miesto.

Tuo metu šiąnakt vėl atakuotas ir Kyjivas. Skelbiama apie oro pavojų Kyjivo pakraštyje. Karinės oro pajėgos perspėjo dėl dronų atakų grėsmės.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

The #Kremlin continues to codify domestic repression into Russian law, generating minimal opposition from select Russian lawmakers. https://t.co/nCXUWl2i0C#Putin signed laws on July 24 allowing the Russian Ministry of Justice to conduct unscheduled inspections of those… https://t.co/XTc1Xqe5vJ