LRT trumpai. Gaisrai Graikijoje: tūkstančiai evakuotų, ugnies kalnai ir įtarimai padegėjams

Jau savaitę Graikijos ugniagesiai kovoja su gaisrais turistų pamėgtose Rodo, Korfu ir Eubojos salose. Tūkstančiai žmonių buvo evakuoti, kai kurios kelionių agentūros atšaukia keliones į gaisrų niokojamas salas. Nors dar nėra visiškai aišku, kas įplieskė gaisrus, neatmetama, kad dalis jų galėjo kilti dėl padegimų. LRT.lt trumpai pristato, kas yra žinoma apie gaisrus Graikijoje.

Gaisrai salose

Graikijoje, pirmadienio duomenimis, kilo 82 miškų gaisrai, iš kurių 64 prasidėjo kol kas karčiausią vasaros dieną sekmadienį.

Sudėtingiausia situacija yra Rodo saloje, iš jos evakuota apie 19 tūkst. žmonių, kai kurie iš jų buvo gabenami tiesiog iš paplūdimių laivais į saugesnes teritorijas, prie to prisidėjo ne tik pakrančių apsauga, bet ir 30 privačių laivų. Civiliai evakuoti iš 12 kaimų ir kelių viešbučių, šeši žmonės trumpai buvo gydomi ligoninėse dėl kvėpavimo sutrikimų.

Graikijos turizmo ministrė Olga Kefalogianni „BBC Radio 4“ teigė, kad dabar gaisrai paveikė nuo 10 iki 20 proc. salos.

Pirmadienį paskelbta, kad gaisrai kilo ir Korfu saloje. Čia dėl saugumo evakuota maždaug 2500 žmonių – turistų ir vietos gyventojų. Jie buvo perkelti į stadioną „Agios“ ir Korfu teatrą.

Korfu gaisrus gesina keli sraigtasparniai, lėktuvai ir kita technika. Bent kol kas nepranešama apie sugadintą turtą. Skelbiama, kad dauguma gaisrų pirmadienio dieną jau buvo suvaldyti. Tačiau pareigūnai įspėja, kad, besitęsiant karštiems orams, gaisrų tikimybė išlieka didelė beveik visuose šalies regionuose.

Iš visų salų buvo evakuota apie 25 tūkst. žmonių. Apie 1500 asmenų pirmadienį jau buvo išskraidinti iš Rodo salos, skelbė „Reuters“.

„Iš tiesų tai didžiausia evakuacija, kokią kada nors yra vykdžiusi Graikija, ir tai įvyko per kelias valandas. Svarbiausia yra saugumas“, – žiniasklaidai teigė Graikijos turizmo ministrė.

Pagalbą Graikijai atsiuntė kaimyninės valstybės – Turkija, Kroatija ir Egiptas. Ankara atsiuntė du lėktuvus, Kroatija – vieną, o Egiptas atsiuntė tris sraigtasparnius.

Baimė ir nežinomybė

Iš gaisrų apimtų teritorijų plinta įrašai su išsigandusiais ir pasimetusiais žmonėmis. Turistai pasakoja apie naktį tolumoje matytus „ugnies kalnus“, į orą kilusius dūmų stulpus.

Forests on the Greek island getaway of Rhodes blazed, leaving the sky glowing orange and forcing thousands of tourists and local residents to flee the island https://t.co/fJ4A7DnEkT pic.twitter.com/BgM0HRQdrR