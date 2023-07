Naujos palydovinės nuotraukos iš „Wagner“ stovyklos Baltarusijoje: atvyko šimtai automobilių ir sunkvežimių

Naujos „Maxar“ kompanijos palydovų užfiksuotos nuotraukos rodo, kad netoli Osipovičų Baltarusijoje esančioje „Wagner“ kovotojų karinėje bazėje yra šimtai automobilių, nedidelių sunkvežimių, pranešė „The New York Times“ žurnalistas Christianas Tribertas.

Nuotraukoje matoma ir statybų įranga, prie pat bazės esančios kapinės, šalia yra ir miškas, kur karinė bazė gali būti plečiama.

Fresh satellite imagery from @Maxar, captured today, of the Tsel garrison in Belarus, commonly referred to as the “Wagner camp.” Taken slightly off-nadir or “at an oblique angle,” as described by Maxar, it shows hundreds of cars, small trucks and around 35 semi-trailers. pic.twitter.com/eTqLlVziI4