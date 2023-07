Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusai pranešė apie sprogimus Maskvoje – anot mero, įvykdyta dronų ataka

516-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusija pranešė, kad ankstyvą pirmadienio rytą „užkirto kelią Ukrainos teroro aktui Maskvoje“, o Rusijos sostinės meras teigė, kad du dronai pataikė į negyvenamuosius miesto pastatus.Išpuolis įvykdytas kitą dieną po to, kai Kyjivas pažadėjo atkeršyti Rusijos pajėgoms už tai, kai Maskva raketomis atakavo istorinį Odesos uostamiestį.

Naujienų agentūra TASS pranešė, kad vienas dronas nukrito Komsomolsko prospekte, netoli Rusijos gynybos ministerijos, o kitas esą pataikė į verslo centrą Lichačiovo gatvėje prie vieno iš pagrindinių Maskvos aplinkkelių.

Maskvos meras Sergejus Sobjaninas sakė, kad dronai smogė negyvenamiesiems pastatams apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose matoma keliems komerciniams pastatams padaryta žala, dūmai užfiksuoti ir šalia Rusijos gynybos ministerijos pastato. Informacija apie ataką nėra nepriklausomai patvirtinta.

Liepos 22 d. Ukrainos pajėgos tęsė kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose, teigiama naujausioje JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertų ataskaitoje. V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos kontrpuolimo operacijų tempas netrukus gali padidėti ir kad kontrpuolimo operacijų vėlavimą iš dalies lėmė ribotos materialinės priemonės.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:



NEW: #Putin revealed his continuing concern over the potential threats that the #Wagner Group & Yevgeny #Prigozhin may pose to him through symbolism and posturing during a meeting with Belarusian President Alexander #Lukashenko in St. Petersburg, #Russia. https://t.co/jWahtGG1dM pic.twitter.com/neZLAPVkpN