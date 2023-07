Šiaurės Korėja paleido į jūrą kelias sparnuotąsias raketas

Šiaurės Korėja paleido į Geltonąją jūrą, esančią tarp Kinijos ir Korėjos pusiasalio, kelias sparnuotąsias raketas, šeštadienį pranešė Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas.

Raketos buvo paleistos apie 4 val. vietos (penktadienį 22 val. Lietuvos) laiku.

„Pietų Korėjos ir JAV žvalgybos pareigūnai analizavo paleidimus ir stebėjo [padėtį dėl galimų] papildomos veiklos ženklų“, – sakoma Pietų Korėjos kariškių pranešime.

Trimis dienomis anksčiau Šiaurės Korėja į Japonijos jūrą kitoje Korėjos pusiasalio pusėje paleido dvi balistines raketas.

Pchenjano ir Seulo santykiai šiuo metu yra itin prasti – diplomatija įstrigusi, o Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas ragina aktyviau plėtoti ginkluotę, įskaitant taktinius branduolinius ginklus.

Reaguodami į Pchenjano grasinimus ir pakartotinius balistinių raketų paleidimus, Seulas ir Vašingtonas sustiprino bendradarbiavimą gynybos srityje ir surengė bendras karines pratybas su pažangiais nesusekamais („stealth“) naikintuvais ir JAV strateginėmis priemonėmis, be to, šią savaitę JAV branduolinis povandeninis laivas pirmą kartą per keturis dešimtmečius atplaukė į Pietų Korėjos uostą.

Šiaurės Korėja ketvirtadienį pareiškė, kad prie Pietų Korėjos krantų esantis JAV branduolinis povandeninis laivas faktiškai atitinka Pchenjano brėžiamą ribą, kurią peržengus galima panaudoti branduolinį ginklą.

Jau kitą dieną Seulas pareiškė, kad Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų panaudojimas reikštų Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) režimo pabaigą.

Šie įvykiai klostosi tuo metu, kai Šiaurės Korėja, kaip manoma, laiko amerikiečių karį Travisą Kingą (Trevisą Kingą), kuris antradienį turistinės kelionės į pasienio Panmundžomo kaimą metu kirto stipriai militarizuotą Korėjų sieną.

Pchenjanas jau seniai sulaiko amerikiečius ir naudoja juos kaip derybinį įrankį dvišaliuose santykiuose. Kol kas Šiaurės Korėja nepateikė jokių komentarų dėl T. Kingo.

T. Kingas, atlikęs kalėjimo bausmę Pietų Korėjoje už užpuolimą, turėjo vykti į Fort Blisą Teksase, bet antradienį per ekskursiją pabėgo į Šiaurės Korėją. Jis yra pirmasis žinomas amerikietis, sulaikytas Šiaurės Korėjoje per beveik penkerius metus.