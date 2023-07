„Šalis nėra Rusijos gubernija“: kokie NATO susitikimo rezultatai Baltarusijai?

Vilniuje vykusiame NATO aukščiausiojo lygio susitikime Baltarusija minėta ne kartą. Liepos 11 d. paskelbtame bendrame Aljanso valstybių narių vadovų komunikate oficialusis Minskas buvo paminėtas karinės integracijos su Rusija, galimo Rusijos taktinio branduolinio ginklo ir privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdinių dislokavimo šalies teritorijoje kontekste.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Tačiau Baltarusijos opozicijos atstovai aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose pasaulio lyderiams stengėsi priminti, kad nederėtų Baltarusijos vertinti vien priklausomybės nuo Rusijos kontekste.

Tokia Baltarusijos demokratų pozicija turi pagrindą. Praėjus beveik trejiems metams po suklastotų 2020 m. rinkimų, sukėlusių protestus ir represijas, Baltarusija kai kurių pasaulio lyderių akyse asocijuojasi nebe su keistomis aplinkybėmis kalėjimuose mirštančiais politiniais kaliniais (apie paskutinę tokią politinio aktyvisto Alesio Puškino mirtį Baltarusijos kolonijoje tapo žinoma pirmąją aukščiausiojo lygio susitikimo dieną), o su Aliaksandro Lukašenkos ir Vladimiro Putino figūromis.

NATO viršūnių susitikime Vilniuje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, pasisakantis už griežtesnę sankcijų politiką Lietuvoje gyvenantiems baltarusiams, kurie prieš 2,5 metų ištisomis IT korporacijomis buvo kviečiami atvykti čia dirbti ir saugiai gyventi, žurnalistams sakė: „Prezidentui Bidenui sakiau, kad Baltarusija tampa problema. Ji virto Rusijos gubernija.“

JAV prezidentas Joe Bidenas pats paminėjo Baltarusiją savo kalboje Vilniaus universitete, kalbėdamas apie kovą su diktatūra.

„Daugelis iš jūsų gerai žinote, kokia brangi yra galimybė patiems kurti savo ateitį. Brangi žmonėms visur, ne tik Ukrainoje, bet ir Baltarusijoje, Moldovoje, Sakartvele. Visose pasaulio vietose, kur žmonės kovoja, kad būtų išgirsti“, – iš tribūnos kalbėjo J. Bidenas.

Volodymyras Zelenskis, Joe Bidenas NATO viršūnių susitikime Vilniuje / AP nuotr.

Šios kalbos klausėsi ir Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, sėdėjusi G. Nausėdai už nugaros. Vėliau socialiniame tinkle „Instagram“ ji paskelbė bendrą nuotrauką su JAV prezidentu J. Bidenu, su kuriuo susitiko po kalbos. Nuotraukos, kurioje politikai spaudžia vienas kitam ranką, prieraše S. Cichanouskaja rašė: „Baltarusiai gali tikėtis JAV paramos.“

Pagrindinė žinia, kurią S. Cichanouskajos biuras transliavo NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu, buvo demokratinės Baltarusijos siekis.

„Pastaruoju metu Baltarusija dažnai minima tik Rusijos ir Ukrainos karo kontekste, kažkur ten, šone. Nekalbama apie tai, kad Baltarusija yra nepriklausoma valstybė, kuri neturėtų patirti Rusijos įtakos“, – pirmąją viršūnių susitikimo dieną interviu LRT.lt sakė S. Cichanouskaja.

Tą dieną Baltarusijos opozicijos lyderė pristatė NATO aukščiausiojo lygio susitikimo fone vykusį renginį, pavadinimu „Baltarusijos suverenitetas ir transatlantinis saugumas“.

Jame dalyvavo Islandijos užsienio reikalų ministrė Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, Portugalijos užsienio reikalų ministras João Gomes Cravinho, Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas, Suomijos valstybės sekretorius Lauri Tierala, taip pat Baltarusijos demokratinių organizacijų atstovai.

Toje diskusijoje M. Adomėnas, kaip ir S. Cichanouskaja, pabrėžė, kad strategija dėl Baltarusijos turėtų būti ne šalies prisišliejimo prie Rusijos ignoravimas, o kelio tam užkirtimas.

„Svarbu užkirsti kelią Baltarusijos suvereniteto praradimui, jei tai įvyktų su Kremliaus pagalba. Būtina duoti signalą Rusijai, kad bet koks kėsinimasis į Baltarusijos nepriklausomybę paskatins dar didesnę Rusijos ir Baltarusijos izoliaciją“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų viceministras.

Antrąją aukščiausiojo lygio susitikimo dieną, liepos 12-ąją, S. Cichanouskajos biuras surengė dar vieną, lygiagrečiai pagrindinei NATO viršūnių susitikimo programai vykusį uždarą renginį, kuriame buvo aptarti branduolinio ginklo dislokavimo Baltarusijoje klausimai. Šias problemas Baltarusijos opozicijos lyderė, be kita ko, aptarė su JAV senatoriais, priklausančiais grupei „Už demokratinę Baltarusiją“.

Protestai prieš Aliaksandro Lukašenkos režimą Baltarusijoje 2009-ųjų kovo 25 dieną / AP nuotr.

„Jiems nesvarbu, iš kur jis bus panaudotas – iš Minsko ar iš Sankt Peterburgo, bet mums, baltarusiams, tai yra svarbu. Aš jiems aiškinu, kad į šią problemą reikia žiūrėti baltarusių akimis. Nes branduolinio ginklo dislokavimas mūsų šalyje leis ilgam čia dislokuoti ir Rusijos kariuomenę. Vėliau mums bus labai sunku atsikratyti tų branduolinių ginklų“, – sakė S. Cichanouskaja.

Jos nuomone, užkirsti kelią Rusijos taktinių branduolinių ginklų dislokavimui Baltarusijoje galima darant spaudimą A. Lukašenkos režimui ir Rusijai. „[Norėtume] prevencinių sankcijų, deklaracijų ar rezoliucijų, kuriomis tokios šalys kaip Jungtinės Valstijos, Prancūzija, Vokietija ar šalių Aljansas pasisakytų už Baltarusijos nepriklausomybę, pareikštų, kad neleidžia šalyje dislokuoti branduolinių ginklų“, – aiškino ji.

Be lygiagrečiai vykusių S. Cichanouskajos biuro organizuotų renginių, Baltarusijos opozicijos lyderė dalyvavo ir NATO viešajame forume bei NATO moterų lyderių susitikime.

„[Iš aukščiausiojo lygio susitikimo tikimės] Baltarusijos įtraukimo į naująją NATO šalių saugumo architektūrą. Šiuo metu Baltarusija nėra NATO narė, tad kodėl į ją turėtų būti atsižvelgiama? Bet mes sakome, kad be laisvos Baltarusijos, be demokratinės Baltarusijos nebus saugumo regione. Todėl kai dėliojate ateities saugumo planus, Baltarusija ten neabejotinai turėtų būti“, – viršūnių susitikimo pradžioje sakė S. Cichanouskaja.

Aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje nebuvo duota jokių garantijų dėl Baltarusijos nepriklausomybės išsaugojimo. Vadinasi, pagrindinė Baltarusijos demokratinių jėgų strategija buvo priminti apie Baltarusijoje vykdomas represijas, paneigti naratyvą, kad Baltarusija yra „Rusijos Federacijos gubernija“, ir pademonstruoti A. Lukašenkos režimo nelegitimumą. Tačiau ar pavyko S. Cichanouskajai tai pasiekti, turint omenyje, kad nei ji, nei kiti Baltarusijos demokratai neturi jokių galimybių kaip nors paveikti situaciją šalyje?

Baltarusija, protestai, / AP

„Demokratinė Baltarusija laikoma partnere“

Ekspertų nuomonės dėl aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatų Baltarusijai išsiskiria.

Baltarusių politologas Valerijus Karbalevičius teigia, kad aukščiausiojo lygio susitikime Baltarusija buvo minima tik Rusijos problemos kontekste.

„Baltarusija yra vertinama tik Rusijos ir Vakarų konfrontacijos fone. Tai reiškia, kad Baltarusijos problemos sprendimas yra labai glaudžiai susijęs su Rusijos problemos sprendimu“, – sakė V. Karbalevičius.

„Tokį požiūrį dar aiškiau išreiškė Lietuvos prezidentas, pareiškęs, kad Baltarusija yra Rusijos gubernija. Panašias mintis išsakė ir Latvijos premjeras (Latvijos premjeras Krišjanis Karinšas pirmąją viršūnių susitikimo dieną sakė, kad „Baltarusijos nepriklausomybė de facto baigėsi“, tačiau pridūrė, kad Latvija ir toliau rems Baltarusijos opoziciją – LRT.lt). Mano nuomone, tai nėra labai racionalu realybės požiūriu ir nesutampa su požiūriu į Baltarusijos demokratiją. Neatsitiktinai Jungtiniam pereinamajam [Baltarusijos opozicijos] kabinetui ir S. Cichanouskajai teko reaguoti į Lietuvos prezidento pareiškimą ir leistis į tam tikrą polemiką su juo“, – pridūrė V. Karbalevičius.

Baltarusijos opozicijos pereinamasis kabinetas iš tiesų nedelsdamas sureagavo į Lietuvos prezidento pareiškimus ir kitą dieną, liepos 12-ąją, paskelbė bendrą kreipimąsi, kuriame G. Nausėda buvo kaltinamas Baltarusijos žmonių izoliacijos skatinimu.

Sviatlana Cichanouskaja / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Tokia interpretacija sukuria klaidingą Baltarusijos įvaizdį pasaulyje ir prisideda prie tolesnės mūsų šalies ir mūsų žmonių izoliacijos. Baltarusija, kaip valstybė, iš tiesų praranda savo suverenitetą dėl didėjančios priklausomybės nuo Rusijos. Prie to prisideda nusikalstami Rusijos vadovybės ir marionetinio A. Lukašenkos režimo veiksmai. Tačiau tai vyksta priešingai Baltarusijos žmonių valiai, jų nepriklausomybės ir laisvės troškimui“, – sakoma Baltarusijos opozicijos pereinamojo kabineto pareiškime.

В. Karbalevičius sutinka, kad Minsko režimo keliamos grėsmės Baltarusijos kaimynus jaudina labiau nei jų Vakarų sąjungininkus Aljanse. Dėl šios priežasties tokių valstybių vadovai gali pasitelkti aštresnę retoriką ne tik Baltarusijos valdžios, bet ir šalies gyventojų bei diasporos atžvilgiu, kaip kad vyksta Lietuvoje. Vis dėlto, politologo nuomone, veiksmingiau būtų Vakarų partneriams priminti apie Baltarusijos vidaus politines problemas, apie šalyje įsigalėjusias represijas ir neteisėtumą. Nes, anot jo, Baltarusijos vidaus politinė krizė lėmė iš Baltarusijos režimo kylančias užsienio politikos grėsmes.

„Galime prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo, kai 2020 m. Baltarusijoje buvo žiauriai numalšinti protestai. Pasaulio bendruomenė į tai, sakykime, per daug nekreipė dėmesio. Buvo laikomasi pozicijos, kad tai yra Baltarusijos vidaus reikalas ir grėsmės likusiam pasauliui nekelia. Tačiau labai greitai paaiškėjo, kad taip nėra, ir neišspręsta vidaus politinė krizė netrukus persikėlė į tarptautinę areną. Nepraėjus nė metams [nuo protestų pradžios], buvo nutupdytas bendrovės „Ryanair“ lėktuvas, kuriuo skrido du opozicijos atstovai – buvo pažeista visa virtinė tarptautinių taisyklių. Tada oficialusis Minskas išprovokavo migracijos krizę, kuri labai stipriai smogė kaimyninėms Lietuvai, Latvijai ir Lenkijai. O tada įvyko itin didelio masto Baltarusijos ir Rusijos karinės pratybos, peraugusios į karą prieš Ukrainą. Jei 2020 m. Baltarusijoje būtų nugalėjusi demokratija, viso to nebūtų buvę, galbūt ir karo nebūtų buvę“, – sakė V. Karbalevičius.

Politologas, Vilniaus universiteto dėstytojas Vytis Jurkonis mano, kad S. Cichanouskajos dalyvavimas NATO viršūnių susitikimo renginiuose rodo, jog Aljanso lyderiai skiria A. Lukašenkos režimą ir Baltarusijos žmones.

NATO lyderiai Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Nors Baltarusijos klausimas šiuo metu nėra toks aktualus kaip 2020-aisiais, niekas neužverčia šio lapo. Akivaizdu, kad demokratinės Baltarusijos klausimas, jos saugumo klausimas ir tai, kad joje neliktų Rusijos karių ir karinių objektų, tarptautinei bendruomenei yra ne mažiau svarbus nei demokratinei Baltarusijai. Tačiau išlieka supratimas, kad būtina skirti režimą, jo bendrininkus ir Baltarusijos žmones“, – dėstė V. Jurkonis.

Be to, politologo teigimu, nepaisant to, kad Baltarusija Vakaruose iš esmės suvokiama kaip Rusijos satelitė, patys Baltarusijos demokratai nuolat pabrėžia dalinę šalies okupaciją.

„Natūralu, kad demokratinės Baltarusijos atstovams skaudu girdėti Baltarusijos režimą vadinant [Rusijos] sąjungininku, ginklanešiu, tačiau patys Baltarusijos demokratai labai konkrečiai sako, kad šalis yra tapusi A. Lukašenkos asmeninės valdžios įkaite“, – aiškino politologas.

Vertindamas S. Cichanouskajos ir JAV prezidento J. Bideno susitikimo svarbą, V. Jurkonis pažymėjo, kad Baltarusijos demokratinės jėgos jau seniai palaiko glaudžius ryšius su JAV diplomatais. Už santykius su Baltarusija atsakingi Amerikos diplomatai dirba JAV ambasadoje Lietuvoje. Iš jų S. Cichanouskajos biuras gavo kvietimą klausytis J. Bideno kalbos.

Be to, politologo nuomone, tokio lygio S. Cichanouskajos susitikimai rodo, jog pasaulis į demokratinę Baltarusiją žiūri kaip į partnerę.

„Tai dar kartą pabrėžia, kaip laisvajame pasaulyje suvokiamas S. Cichanouskajos legitimumas. Pirmiausia tai yra tam tikra projekcija, trajektorija. Turiu omenyje, kad į demokratinę Baltarusiją žiūrima kaip į partnerę. Šis lūžis neįvyko 2020-aisiais dėl teroro, kuris tęsiasi iki šiol, bet matome, kad euroatlantinė bendruomenė reaguoja į susidariusią situaciją“, – sakė V. Jurkonis.

Parengti šią medžiagą padėjo Glebas Anikevičius.