Pabėgėlė ir migracijos ekspertė: „Lietuvių kalba yra silpnoji daugumos Lietuvos baltarusių vieta“

Sėkmingai pabėgėlių iš Baltarusijos integracijai Lietuvoje reikia lietuvių kalbos kursų, galimybės nuolat naudotis profesionalių psichoterapeutų paslaugomis, bendro informacinio portalo ir galimybės atsidaryti banko sąskaitą. Tai tik keletas priemonių, kurias siūlo pabėgėlė iš Baltarusijos, buvusi LRT RADIJO laidų vedėja ir migracijos politikos valdymo ekspertė Bella Fox.

Šią publikaciją galite skaityti ir rusų kalba.

Lietuvoje gyvena daugiau nei 100 tūkst. imigrantų – kitų šalių piliečių. Šalyje jau svarstoma, kaip integruoti atvykėlius. „LRT Novosti“ jūsų dėmesiui siūlo straipsnių ciklą „Savi tarp svetimų: migrantai Lietuvoje“, kuriame bus pateikiamos pačių migrantų ir ekspertų nuomonės šia tema.

„Manau, kad dauguma Lietuvoje gyvenančių baltarusių susipažįsta dirbdami Lietuvos įmonėse, o ilsisi mieliau su Lietuvos ar Lenkijos baltarusiais, teminiuose renginiuose“, – sako B. Fox.

Pašnekovė taip pat teigia, kad lietuvių kalbos mokėjimo lygis yra silpnoji daugumos Lietuvoje gyvenančių baltarusių vieta. „Čia svarbų vaidmenį vaidina ne tik profesinis užimtumas, bet ir tai, kad trūksta nebrangių ir patogių kursų pradedantiesiems“, – aiškina ji.

– Bella, jūs jau kelerius metus gyvenate Lietuvoje. Ar per tą laiką pasikeitė jūsų pojūčiai?

– Mano pojūčiai keitėsi nuolat. Išėjusi iš kalėjimo, pabėgau iš šalies, tačiau planavau netrukus grįžti, vos tik pasikeis režimas. Daugiau nei metus aktyviai dalyvavau piketuose prie Aliaksandro Lukašenkos ambasados Vilniuje ir sakiau kalbas įvairiuose mitinguose. Vien už tai man buvo iškeltos net kelios baudžiamosios bylos. Po to, kai mano duomenys buvo paskelbti propagandiniuose šaltiniuose, o mano tinklo „YouTube“ laidų fragmentai buvo parodyti per Baltarusijos valstybinę televiziją, pasiprašiau prieglobsčio. Tai galima vadinti savotišku atspirties tašku, nes aš to neplanavau.

Šiandien teismo sprendimu net mano asmeninis „Telegram“ kanalas yra pripažintas „ekstremistine medžiaga“, todėl manau, kad būsiu tarp tų, iš kurių režimas atims Baltarusijos pilietybę. Jei tapsiu žmogumi be pilietybės, man nereikės sukti galvos, ar tapti, pavyzdžiui, Lietuvos piliete. Tačiau matydama savo gimtosios šalies demokratinio tranzito spartą, jau dabar svarstau tokią perspektyvą.

Bella Fox / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pakalbėkime apie jūsų asmeninę integraciją, norėčiau sužinoti, koks yra jūsų socialinis ratas Lietuvoje? Ar padarėte kokią nors pažangą mokydamasi lietuvių kalbos?

– Saugumo sumetimais nenoriu per daug atvirauti apie žmones, su kuriais bendrauju, bet pasakysiu, kad Lietuvoje turiu daug draugų ir net turėjau romantiškų santykių. Pavyzdžiui, esu viena iš Užupio respublikos bendruomenės narių. Taip pat asmeniškai pažįstu kai kuriuos Lietuvos politikus, nes 2021 m. buvau vadinamosios „Baltarusijos liaudies ambasados Lietuvoje“ atstovė, o ir prieš tai buvau dažna viešnia Vilniuje, mat priklausiau Baltarusijos opozicijos politiniam tinklui.

Lietuvių kalba yra silpnoji daugumos Lietuvoje gyvenančių baltarusių vieta. Čia svarbų vaidmenį vaidina ne tik profesinis užimtumas, bet ir tai, kad trūksta nebrangių ir patogių kursų pradedantiesiems. Pagal pabėgėlių integracijos programą skiriama tik labai nedaug kalbos valandų pradiniu lygiu, o kaip tobulėti toliau, neaišku.

Labai norėčiau, kad Vyriausybė mums šiuo klausimu padėtų ir suorganizuotų tokią galimybę bent jau turintiems humanitarines vizas ir apsaugą, panašiai kaip buvo pradėtas procesas karo pabėgėliams iš Ukrainos.

– Senojo Vilniaus teatro vadovė Olga Polevikova neseniai pasidalijo pastebėjimu, kad Lietuvoje gyvenantys baltarusiai organizuoja nuostabius renginius – paskaitas, vakarus, koncertus. Ar jūs juose dalyvaujate? Kas į juos ateina?

– Stengiuosi lankytis ne tik politiniuose, bet ir pramoginiuose renginiuose. Dirbantiems baltarusiams tai, galima sakyti, vienintelė proga prisiminti, kodėl mes apskritai čia atsidūrėme. Iš tiesų per pastaruosius trejus metus baltarusiai atidarė savo barą ir kelis restoranus, įsikūrė nemažai nevyriausybinių organizacijų, kiekviena iš jų kas savaitę skelbia apie įvairaus amžiaus žmonėms skirtus renginius.

Vilniaus senasis teatras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šiuo metu mano grafikas gana įtemptas, bet stengiuosi bent kartą per savaitę bendrauti su baltarusių diasporos atstovais. Siunčiu didžiulį sveikinimą ir padėką Senajam Vilniaus teatrui už spektaklį „Tikhari“, jo premjeros metu sėdėjau salėje ir nugrimzdau į prisiminimus apie 2020-aisiais mano šalyje vykusius baisumus. Rugpjūtį šis spektaklis bus kartojamas – labai rekomenduoju.

– Tačiau kyla klausimas, ar baltarusių bendruomenė domisi Lietuvos įvykiais?

– Pirmaisiais savo gyvenimo Vilniuje metais daugiausia lankiausi baltarusių renginiuose, o pastaraisiais metais viskas atvirkščiai – dažniau lankausi lietuvių renginiuose. Labai domiuosi Lietuvos sostinės kultūriniu gyvenimu, o mano rusų ir anglų kalbų žinių dažniausiai pakanka teminiam bendravimui. Be to, pradėjau lankytis panašiuose renginiuose ir kitose Baltijos šalyse.

Manau, kad dauguma Lietuvoje gyvenančių baltarusių susipažįsta dirbdami Lietuvos įmonėse, o ilsisi mieliau su Lietuvos ar Lenkijos baltarusiais, teminiuose renginiuose. Neretai pasitaiko, kad būnu vienintelė baltarusė, dalyvaujanti viename ar kitame renginyje. Išimtis – miesto šventės, nes jos suburia visus vilniečius.

Beje, šie Vilniaus mero rinkimai buvo pirmieji demokratiniai rinkimai per 36-erius mano gyvenimo metus – niekada anksčiau mano balsas nebuvo įskaitytas.

– Kokie jūsų įspūdžiai apie baltarusių bendruomenę Lietuvoje apskritai – kiek jūsų tautiečiai yra suinteresuoti įsilieti į Lietuvos visuomenę? Ir kokie jų planai – pasilikti, kada nors grįžti į Baltarusiją ar išvykti į Vakarus?

– Nėra vienalyčio „Lietuvos baltarusio“ portreto, nes reikėtų atsižvelgti į kelias migracijos bangas, atitinkamai iki 2006 m., po 2006 m. ir po 2020 m.

Nusiritus pastarajai bangai, baltarusių diaspora įgijo unikalius bendravimo kanalus – temines pokalbių grupes. Sprendžiant iš daugumos represuotųjų nuotaikų, jie pasirengę stoti į eilę, kad galėtų greičiau grįžti į naują, nepriklausomą Baltarusiją. Daugelis iš jų net pasirengę prisidėti prie jos išlaisvinimo, užsirašę į Konstantino Kalinausko pulką.

Vis dėlto pastaraisiais metais taip pat pastebėjau ir norą toliau tobulėti. Tie, kurie, kaip ir aš, dėl baudžiamojo persekiojimo buvo priversti prašyti prieglobsčio, jau turi tolesnės integracijos Lietuvoje ir ES planų.

Protestai Baltarusijoje, 2020 m. / AP nuotr.

Baltarusiai masiškai tampa verslininkais, įgyja lietuviškus vairuotojo pažymėjimus, aukštojo mokslo diplomus, o kai kurie net įsigyja nekilnojamojo turto. Tai ypač pasakytina apie tuos, kurie į Lietuvą persikėlė perkėlus verslo įmonę su beveik visais darbuotojais.

– Jūsų, kaip ekspertės, nuomone, ar baltarusiams reikia integracijos, jei taip, tai kokia forma? Kokie turėtų būti atsakingų institucijų veiksmai?

– Žinoma, kaip ir visiems kitiems migrantams, pagalba yra labai reikalinga. Pirmiausia norėčiau priminti, kad integracija yra migrantų ir priimančios visuomenės sąveikos procesas, kuriame iš karto pastebiu tendenciją, kad priimančia šalimi tampa Lietuvos baltarusiai, o ne Lietuvos visuomenė ir institucijos. Tai susiaurina efektyvios sąveikos perspektyvas iki elementaraus minimumo, kai migrantas su oficialiomis institucijomis bendrauja tik dokumentų tvarkymo metu.

Pasiūlysiu vos keletą reformų, kurios būtų labai reikalingos persikėlėliams iš Baltarusijos, o jei Lietuvos valdžia susidomės, galės konsultuotis su manimi per jūsų redakciją.

Sveikatos priežiūros srityje baltarusiams reikia atskirų nuolatinių profesionalių psichoterapeutų paslaugų, nes dėl išgyvento smurto labai daug potrauminio streso atvejų. Tokia programa buvo įgyvendinta 2020–2021 m., tačiau aiškiai jaučiamas poreikis ją tęsti.

Bella Fox / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip pat manau, kad būtina sudaryti lengvatinę eilę, kad būtų galima operatyviau patikrinti į Lietuvą persikeliančias teisėsaugos institucijų smurto aukas ir paleistus iš kalėjimo buvusius politinius kalinius. Atsižvelgiant į nedidelį pabėgėlių procentą, palyginti su bendru migrantų iš Baltarusijos skaičiumi, taip pat būtų tikslinga sukurti bendrą draudimo sistemą, kad būtų galima operatyviai gauti įvairias medicinines paslaugas. Tokia programa sėkmingai buvo įgyvendinta Lenkijoje. Be to, mūsų piliečiai susiduria su tokia situacija, kad jie gali tapti kraujo, bet ne, pavyzdžiui, kaulų čiulpų donorais.

Jei paanalizuotume bankininkystės sritį, prasidėjus Rusijos kariniams veiksmams prieš Ukrainą, daugybei baltarusių kilo problemų atsidarant sąskaitą banke. Tarp jų buvau ir aš. Ne kiekvienas bankas pasirengęs atidaryti sąskaitą baltarusiui, pateikusiam tik Baltarusijos pasą ir net turinčiam apsaugą bei leidimą gyventi. Tai ypač nesąžininga nuo represijų nukentėjusių ir iki 2022 m. į Lietuvą atvykusių pabėgėlių atžvilgiu. Šis klausimas turėtų būti sprendžiamas įstatymų lygiu, o teisių apribojimai turėtų turėti rimtą pagrindą, kad būtų išvengta diskriminacijos dėl pilietybės.

Dabar pakalbėkime apie švietimą. Pirmiausia, kuo daugiau baltarusių turėtų gauti galimybę lankyti lietuvių kalbos kursus pagal jiems reikalingą lygį.

Kai kurios šeimos atvyksta su mokyklinio amžiaus vaikais, kuriems taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir jų bendraamžiams lietuviams, todėl jie susiduria su sunkumais laikydami egzaminus ir gaudami mokyklos baigimo pažymėjimą. Nemažai daliai specialistų kalbos barjeras yra vienintelė sėkmingo įsidarbinimo kliūtis, jei nekalbėsime apie baltarusiškų aukštojo mokslo diplomų pripažinimą ir peratestavimą. Daugiau stipendijų ir paramos programų Lietuvos aukštosiose mokyklose taip pat paskatintų baltarusių studentus apsvarstyti alternatyvas studijoms Europos humanitariniame universitete. Trūksta ir specializuotų kursų baltarusių specialistams perkvalifikuoti.

Kalbant apie socialinę ir politinę sritį, ne kartą esu pagalvojusi, kad baltarusiams reikia tam tikro informacinio portalo, prie kurio kūrimo mielai prisidėčiau. Mūsų persikėlėliai skundžiasi, kad trūksta susistemintos informacijos apie jų teises, vietos infrastruktūrą, vietos institucijų darbą ir apskritai apie Lietuvos visuomenės struktūrą. Trumpų filmukų su pagrindine informacija pakanka tik pradinei integracijai, bet ne tolesniam gyvenimui Lietuvoje. Taip pat nėra galimybės nuolat bendrauti su užsieniečiais Lietuvoje, pavyzdžiui, integruojančiuose kultūriniuose ir edukaciniuose renginiuose. Specializuoti baltarusių ir lietuvių susitikimai taip pat reikalingi pažinčių Lietuvoje ieškantiems baltarusiams.

Bella Fox / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sprendimų reikia ir migracijos politikos srityje. Kadangi šiuo metu migrantų srautai yra itin riboti, daugelis legaliai, bet ne dėl humanitarinių priežasčių Lietuvoje atsidūrusių baltarusių negali pasikviesti savo artimųjų į Lietuvą, turėdami „C“ vizą ir nenorėdami prašyti prieglobsčio arba neturėdami tam akivaizdžių priežasčių. O patys jie negali rizikuoti savo laisve ir vykti į Baltarusiją, kur gyvena jų tėvai (dažnai senyvo amžiaus). Taip pat opus turinčiųjų humanitares vizas „šeimos susijungimo“ terminų klausimas.

Apribotas ir „Blue Card“ išdavimas Minsko vizų centruose, todėl norintys jas gauti yra priversti viešinti savo duomenis kreipdamiesi į vizų centrus Maskvoje. Akivaizdu, kad ši procedūra turėtų būti kuo labiau supaprastinta, taip pat ir prašymo teikėjų saugumo sumetimais. Turintieji humanitarines vizas ir leidimus gyventi nuogąstauja dėl labai riboto jų dokumentų galiojimo laiko (12–24 mėn.). Daugeliui jų humanitarinių leidimų gyventi galiojimo termino pratęsimas iki trejų metų būtų tam tikra stabilumo garantija.

Kalbant apie finansinę atskaitomybę, tvarkant dokumentus, iš individualios veiklos gautos pajamos nėra laikomos pagrindu leidimui gyventi gauti ar pratęsti, o tai kelia daugelio baltarusių nepasitenkinimą. O vairuotojai iš Baltarusijos pageidautų, kad jų vairuotojo pažymėjimas būtų automatiškai pakeistas į lietuvišką, – tokia galimybė suteikiama pabėgėliams iš Ukrainos, o baltarusiai de facto turi išlaikyti vairavimo egzaminą.