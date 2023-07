Medalinskas: Rusija turi tam tikrų svertų daryti įtaką Erdoganui

Galinga Rusijos naktinė ataka padarė didelės žalos grūdų terminalams dviejuose Ukrainos uostuose. Situaciją dėl grūdų eksporto iš Ukrainos Odesoje esantis politologas Alvydas Medalinskas vadina sudėtinga.

Po naktinės atakos sunaikinus per 60 tūkstančių tonų grūdų, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva į juos taikėsi tyčia, bet žada toliau juos plukdyti, net kai Rusija nebeužtikrina laivų saugumo.

„Be Rusijos Federacijos reikia padaryti viską, kad galėtume naudoti šį Juodosios jūros koridorių. Mes nebijome“, – nurodė V. Zelenskis.

Odesoje esantis A. Medalinskas nurodo, kad smūgiai taikomi į konkrečius taškus.

„Visos raketos ėjo į labai konkrečius taikinius, kalba eina apie uosto infrastruktūrą tiek Odesos, tiek Černomorsko <...>. Taip pat yra kiti pažeisti objektai ir vienas iš tokių dalykų gali būti energetikos infrastruktūrai irgi suduodami smūgiai. Ir, aišku, Rusija labai nori atrasti tuos taškus, iš kur Ukraina leidžia jūrų dronus.

Tie taškai nėra miesto centre, išskyrus, aišku, Odesos uosto terminalą. Ten iš tikrųjų langai išbyrėjo tokiam garsiam viešbutyje <...>, nes jis yra prie pat uosto terminalo“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ pasakoja politologas.

Maskva smūgiavo į Ukrainos uostų struktūras, susijusias su grūdų eksporto susitarimu / Ukrainos infrastruktūros ministerijos nuotr.

Nors V. Zelenskis teigia, kad Ukraina nebijo, A. Medalinskas tvirtina – situacija yra sudėtinga.

„Situacija tikrai labai sudėtinga, nes buvo vilčių, kad Turkija palaikys, kad Turkija galbūt organizuos tam tikrą palydą tų laivų <...>, tačiau Turkija atsisakė. <...> Norint suprasti, kodėl Turkija atsisakė, reikia žiūrėti situaciją ne Ukrainoje, bet pasaulis tiesiog tapo labai globalus ir įvairiuose taškuose yra maigomi mygtukai. Tai viena iš priežasčių, manyčiau, buvo tai, kad [Vladimiras] Putinas davė nurodymą atakuoti proturkiškas pajėgas šiaurės Sirijoje ir [Recepas Tayyipas] Erdoganas suprato, kad čia yra rimti dalykai. Be to, jis puikiai supranta, kad viena iš Turkijos politinių stiprybių, ambicijų yra tai, kad jis mobilizavo galimybes turėti dujų išteklių tiekimą per Turkijos teritoriją ir, aišku, Rusija turi tam tikrų svertų daryti įtaką Erdoganui“, – teigia jis.

Volodymyras Zelenskis ir Recepas Tayyipas Erdoganas / AP nuotr.

Pašnekovas taip pat atkreipia dėmesį, kad iniciatyva vežti grūdus palei krantus yra įmanoma, tačiau iššūkių kelia tai, kad tarptautinės bendrovės dabar atsisako drausti tokius komercinius krovinius.

Rusijos tikslas – vėl užimti svarbų geležinkelio mazgą Kupjanską. Ukrainiečiai teigia, kad ten sutelkta 100 tūkst. rusų karių.

„Tai pakankamai didžiulės pajėgos. Be to, galime pridurti 900 tankų. Bet vėlgi, Kupjansko rajonas nėra taip paprastai praeinamas. Susilietimo taškas tarp Charkivo, Donecko ir Luhansko sričių yra laikomas praktiškai visoje rytų Europoje vienu sunkiausiai praeinamų rajonų dėl kalvų, ežerų, upių. Tai ar Rusijai gali pavykti toks puolimas, net su tokiomis didelėmis pajėgomis, yra didelis klaustukas“, – situaciją komentuoja politologas.

Alvydas Medalinskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, jis nurodo, kad Ukraina savo pajėgas telkia pietų kryptimi.

„Ukraina pasiruošusi ginti, bet Ukraina savo ruožtu koncentruoja pajėgas pietų kryptimi. Tai šia prasme, Rusija nori pulti Kupjansko link, o Ukraina savo veiksmus vykdo Bachmuto arba nuo Zaporižios į pietus, kur praeitas dar vienas kilometras, kur, aišku, tikslas išeiti Krymo link, Azovo jūros. Nors aišku, irgi nėra labai lengva“, – priduria A. Medalinskas.

Tuo metu JAV ir JK sako, kad Ukrainos kontrpuolimas pagreičio neprarado ir per anksti vadinti jį žlugusiu. Bet Rusija skelbia apie naujas pergales šiaurės rytuose prie Charkivo, Kyjivas padėtį ten vadina sudėtinga.