Ukrainos karo ekspertas Ždanovas apie Kerčės tiltą: sakėme, kad anksčiau ar vėliau į jį bus smogta

Pirmadienio naktį nuaidėjo du sprogimai ant Kerčės tilto. Kaip teigia Ukrainos karo ekspertas Olehas Ždanovas, ši ataka pristabdė atsargų gabenimą, o tai pakenks pietinėje Ukrainos dalyje kariaujantiems rusams.

– Ukraina atsakomybės už tilto sprogdinimą neprisiima, bet įvairių šaltinių teigimu, į Krymo tiltą galėjo smogti jūrinis dronas kamikadzė. Ir jūs taip manote?

– Kas pasakė, kad neprisiima atsakomybės? Ukrainos saugumo vadovas Vasilijus Maliukas kalba, kad tai – Ukrainos saugumo ir ginkluotojų jūros pajėgų specialioji operacija. To niekas neslepia. Krymo tilto atakai naudoti bepiločiai jūriniai dronai, pažeista važiuojamoji dalis. Žinoma, kol nesibaigs karas, apie šią operaciją daugiau ir nesužinosime, detalių niekas neatskleis.

– Iškart po atakos Rusija pareiškė, kad stabdo susitarimą dėl Ukrainos grūdų eksporto. Kaip tai vertinate?

– Rusija šią situaciją gali išnaudoti, kaip jai patinka. Aš nė kiek nenustebęs, jie gali grasinti, kad dėl smūgio į Krymo tiltą stabdo susitarimą dėl grūdų eksporto. Krymo tiltas – karinės infrastruktūros objektas, per jį gabenama karinė technika, vežami Rusijos kariai. Visą laiką sakėme, kad anksčiau ar vėliau bus smogta į šį objektą, bus bandoma suardyti logistikos kelią.

Krymo tilto ataka / AP nuotr.

Demokratiškoji pasaulio dalis šios teritorijos nepripažįsta kaip Rusijos, visi žino, kad ji aneksuota ir pripažįsta, kad tai Ukrainos teritorija. Nieko stebėtino, Rusija bando gauti kokios nors naudos ir paveikti grūdų eksportą. Tik nereikia pamiršti, kad susitarimas gali būti tęsiamas ir be Rusijos, jeigu Rusija nenori, gali nedalyvauti. Bet Rusijai tai blogesnis variantas, nes saugumu rūpinsis Turkijos laivynas.

– Kuo svarbus Krymo tilto pažeidimas, kas juo keliavo pastaruoju metu? Geležinkelis lyg ir veikia, gal žala per menka, kad stipriai paveiktų Rusijos logistiką?

– Rusijos kariuomenė kariaudama visada naudojasi geležinkeliu. Be geležinkelio jie negali vykdyti nepertraukiamų karo veiksmų, nes naudojama technika ir visa kita daug sveria, todėl jie tiesiog pririšti prie geležinkelio. O, pavyzdžiui, į Melitopolį jie gali patekti arba per Krymą, arba sausumos keliu. Galima sakyti, patekimą į pietinę Ukrainos dalį laikinai pristabdėme. Vadinasi, 49-oji armija, dabar kariaujanti Chersono dalyje, šiandien gali likti be atsargų arba bent jaus ir degalų, ir technikos deficitą. Taip pat negalės evakuoti sužeistųjų, nes per Berdianską, Mariupolį ir Rostovą yra tik sausumos kelias, o mašinomis tiek, kiek galima pervežti traukiniais, nenugabensi.

Kiek man žinoma, dabar keleivinių traukinių eismą sustabdė, o krovininiai kol kas važiuoja. Bet per tiltą krovininių traukinių eismas turi būti griežtai kontroliuojamas, nes baiminamasi perkrovos. Todėl kol jie neatliks tilto ekspertizės, pervežamų krovinių svoris ir kiekis bus itin apribotas. Net jei kroviniai bus vežami, tikrai ne tokiais kiekiais, kiek vežta iki šiandienos ryto.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

– Dabar rusai raginami keliauti sausuma, bet jau matome, kad Berdianskas Ukrainos raketoms lengvai pasiekiamas. Ar neveikiantis tiltas palengvins priešo naikinimą?

– Koks ciniškas ir negailestingas visuomenei Putinas turi būti, kad Rusijos piliečių kelionę nukreiptų per sausumos kelią – Mariupolį ir Berdianską. Jis puikiai žino – jam kasdien pateikiama informacija, kad kariniai objektai šiame kelyje nuolat apšaudomi Ukrainos pajėgų. Kryme ir Sevastopolyje vyksta nuolatiniai susišaudymai, ten nuolat skelbiamas oro pavojus. Ar bent įsivaizduojate, kaip reikėjo kvaršinti smegenis žmonėms, kad įtikintų juos vykti atostogauti į Krymą, beveik į pafrontės zoną?

Taip, nešaudome į gyvenamuosius kvartalus kaip Rusija, nešaudome į žmones, kaip tai daro Rusija teritorijose, kurias kontroliuoja ukrainiečiai. Visi žinome, kad nuo sprogimo stiklai išlekia visur, kur tik pasiekia sprogimo banga, skeveldros pasklinda plačiai. Arba tie žmonės kvaili ir bebaimiai, rizikuoja sveikata ir netgi gyvybe, arba juos apgavo ir pasakė, kad ten nepavojinga, galima važiuoti.

Berdianske atakuotas Rusijos laivas / AP nuotr.

– Regis, jau patvirtina informacija apie „Wagner“ samdinių įsikūrimą Baltarusijoje. Ar dėl to reikėtų baimintis Ukrainai, Lietuvai? Ar didėja provokacijų tikimybė?

– Manau, jei bus provokacija prieš kurią nors NATO šalį, ji bus užmaskuota ir subtili. Kodėl? Putinas norėtų išprovokuoti NATO pirmam šūviui, bet jis jokiais būdais nenorėtų pakliūti kaip agresorius, provokuojantis NATO tam pirmam šūviui. Todėl NATO narėms provokacijos tikimybė egzistuoja, bet ji gana maža.

Kalbant apie Ukrainą, Putinas gali bandyti imituoti antrąjį frontą. Kas šiuo atveju yra imitacija? Surenki kelis tūkstančius tų smogikų, apginkluoji juos ir siunti į pasienį mūšiui. Aliaksandro Lukašenkos leidimo jis jau nebeprašys, nes A. Lukašenka nieko nebesprendžia. Tokiu atveju būsime priversti susiremti. Ir taip pasienyje su Baltarusija turime karių, bet turėtume permesti dar daugiau rezervo. Dabar visus Rusijos veiksmus reikia vertinti per vienintelę prizmę: jie stengiasi išskaidyti Ukrainos pajėgas, kad atitrauktumėme kuo daugiau karių iš Berdiansko, Melitopolio, Chersono pusės. Baigsime formuoti operaciją ir pradėsime galingą puolimą, bet jie labai bijo, kad jų frontas neatlaikys.