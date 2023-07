LRT trumpai. Asmeninis Putino projektas ir besikartojančios atakos: kas atsitiko ant Kerčės tilto?

Pirmadienio naktį Kerčės tiltą sudrebino sprogimai. Skelbiama, kad buvo apgadinta automobilių važiuojamoji dalis, kelias valandas iš viso buvo sustabdytas visas, net ir traukinių, judėjimas tiltu. Žiniasklaida skelbia, kad ataką surengė Ukraina, o internautai iš karto prisiminė apie Kyjivo pajėgų žadėtą paplūdimio vakarėlį Kryme. LRT trumpai primena, kuo toks svarbus Kerčės tiltas.

Ką žinome?

Pirmadienio naktį ant Kerčės tilto, jungiančio Krymą su Rusijos Krasnodaro regionu, nuaidėjo sprogimai. Rusijos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas skelbė, kad ant tilto 145-osios atramos „atsitiko avarinė situacija“.

Both spans of the Kerch road bridge appear to be badly damaged. It will take months to repair them. pic.twitter.com/GR4Izf2gmR