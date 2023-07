Nuotraukose fiksuotas suaktyvėjimas Baltarusijos bazėje, galimai atvyko „Wagner“

Į Baltarusijoje sparčiai statomą karinę lauko stovyklą atvyko virš 10 karinių mašinų, o Rusijoje užfiksuotas judantis „Wagner“ karinis konvojus. „The New York Times“ analizuotos palydovinės nuotraukos rodo augantį aktyvumą Baltarusijos bazėje, ten atvyko mašinos, panašios į naudojamas „Wagner“.

Tarp mašinų yra dideli civiliniai sunkvežimiai, autobusiukai, lengvieji automobiliai. Jie į bazę Asipovičuose atvyko šeštadienį ir sekmadienį. Tokios mašinas dideliuose konvojuose naudojo ir Rusijos privati karinė kompanija „Wagner“.

„Wagner“ samdinių buvimo vieta tapo nežinoma po to, kai birželio pabaigoje grupės savininkas Jevgenijus Prigožinas su samdiniais surengė žygį į Maskvą. Vladimiras Putinas tai pavadino ginkluotu maištu, tačiau jau netrukus buvo pranešta apie žygio stabdymą, o neteisėtas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pranešė, kad J. Prigožinas ir kovotojai persikels į Baltarusiją.

Uptick in activity at suspected Wagner camp in Belarus. Cargo trucks, possible buses, pick up trucks & other vehicles arrived. At the same time, convoys with dozens of vehicles, some flying Wagner flags, on the move in Russia & likely Belarus. 🛰️📷@maxarhttps://t.co/IeGiOV1wCF pic.twitter.com/DRfhKWDdTd