Rusijos karas prieš Ukrainą. JAV patvirtino kasetinių šaudmenų siuntimą Ukrainai

506-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Ukrainos gynybos pajėgos toliau juda į pietus nuo Bachmuto miesto. Tai paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar. Anot jos, sunkios kovos tęsiasi ir dabar. O JAV patvirtino kasetinių šaudmenų siuntimą, žadėtą ​​naujame karinės pagalbos pakete Ukrainai.

Kaip praneša „Unian“, informaciją apie kasetinių sviedinių tiekimą patvirtino JAV kariuomenės generolas leitenantas Douglasas Simsas, tačiau jis nepatikslino, ar Ukrainos kariškiai galėjo juos panaudoti mūšio lauke.

H. Maliar nurodė, kad pietiniame Bachmuto krypties flange, kaip ir ketvirtadienį, vyksta mūšiai ir galingas priešo pasipriešinimas, o šiauriniame flange rusai puolė, bandydami susigrąžinti prarastas vietas, bet nesėkmingai.

Taip pat pranešama, kad Ukrainos gynybos pajėgos toliau vykdo puolimo operaciją ir įsitvirtina naujose sienose Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau pralaimėjo karą Ukrainoje, Maskvai stokojant išteklių ir patiriant ekonominių sunkumų.

„Putinas jau pralaimėjo karą“, – sakė J. Bidenas per spaudos konferenciją Helsinkyje po derybų su Šiaurės šalių lyderiais.

„Nėra jokios galimybės, kad jis laimėtų karą Ukrainoje“, – pridūrė jis.

Jis taip pat sakė, jog tikisi, kad Ukrainos kontrpuolimas prieš Rusijos invaziją paskatins derybas užbaigti karą.

„Tikiuosi, pamatysite, kad Ukraina padarys reikšmingą pažangą savo puolime ir kuriuo nors metu tai sukurs derybinį susitarimą“, – sakė J. Bidenas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Former Commander of the 58th Combined Arms (CAA) Army Maj Gen Ivan #Popov claimed in leaked audio that RU Def. Min. #Shoigu dismissed him for expressing persistent grievances about problems on the western #Zaporizhia frontline to senior commanders.🧵https://t.co/WCpoviHsOf pic.twitter.com/jmW3OqP7mo