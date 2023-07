Rusijos karas prieš Ukrainą. Naktiniai dronų smūgiai Kyjive pražudė mažiausiai vieną žmogų, yra sužeistųjų

505-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos dronų smūgis Kyjivui pražudė vieną žmogų, dar mažiausiai keturi buvo sužeisti, ketvirtadienį pranešė valdžios institucijos. Sprogimai Ukrainos sostinėje girdėjosi jau trečią naktį iš eilės.

Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar anksčiau paskelbė, kad trečiadienį Ukrainos gynybos pajėgos sulaikė Rusijos puolimą Kupjansko, Lymano, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis. Viceministrė taip pat nurodė, kad ukrainiečiai pasistūmėjo į priekį pietiniu flangu aplink Bachmutą.

„Mūsų gynėjai dabar stiprina savo pozicijas užimamose linijose“, – pridūrė ji.

H. Maliar nurodė, kad Ukrainos pajėgos tęsė puolimą Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

The Group of Seven (G7) Coalition and NATO signed agreements to offer #Ukraine long-term security commitments during the #NATOSummit in #Vilnius on July 12.



Our latest Latest assessment w/ @criticalthreats: https://t.co/wfZxQZR6B0 pic.twitter.com/qeoJNjKkE9