Rusijos karas prieš Ukrainą. Rusai demonstruoja reakciją į NATO viršūnių susitikimą – surengė dronų atakų seriją

504-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Naktį rusai atakavo Ukrainą iranietiškais dronais, taikytasi ir į sostinę Kyjivą. JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų teigimu, šitaip Rusija rodo demonstratyvią reakciją į Vilniuje vykstantį NATO viršūnių susitikimą. Ukraina teigia, kad taip bandoma sutrukdyti Juodosios jūros grūdų sandoriui.

Rusijos pajėgos bandė smogti grūdų terminalui Odesos srityje ir kad du bepiločiai orlaiviai smogė į uosto objekto administracinį pastatą. Ukrainos pietų operatyvinės vadovybės atstovė spaudai Natalija Humeniuk pareiškė, kad Rusijos pajėgos taikėsi į uosto infrastruktūrą, siekdamos sužlugdyti Juodosios jūros grūdų sandorį.

Tuo tarpu Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu NATO viršūnių susitikimo fone bandė pavaizduoti Ukrainos kontrpuolimą kaip nesėkmingas pastangas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: Russian forces conducted a series of Shahed 131 and 136 drone strikes across #Ukraine on July 11, likely in a demonstrative response to the 2023 #NATOSummit in #Vilnius and to threaten the Black Sea grain deal.



