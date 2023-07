Stoltenbergas: pavyko pasiekti susitarimą su Erdoganu dėl Švedijos narystės NATO

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas pirmadienio vakarą pranešė pasiekęs susitarimą su Turkijos prezidentu dėl Švedijos narystės NATO.

„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad po susitikimo, kurį surengiau su R. T. Erdoganu, Švedijos premjeru Ulfu Kristerssonu, kad prezidentas Erdoganas sutiko kuo greičiau perduoti Švedijos stojimo protokolą Didžiajai nacionalinei asamblėjai ir užtikrinti jo ratifikavimą. Tai istorinis žingsnis, dėl kurio visi NATO sąjungininkai taps stipresni ir saugesni“, – skelbė jis.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba