Prancūzijoje planuojami nauji protestai prieš policijos smurtą

Prancūzijoje šeštadienį buvo paskelbta apie dešimtis eitynių prieš policijos smurtą po to, kai valdžia uždraudė atminimo mitingą, baimindamasi, kad vėl įsiplieks neseniai šalį apėmę neramumai.

Praėjus septyneriems metams po to, kai policijos areštinėje žuvo jaunas juodaodis Adama Traore, jo sesuo planavo vadovauti atminimo eitynėms į šiaurę nuo Paryžiaus, Persane ir Bomon-siur-Uazoje.

Tačiau dėl vis dar didelės įtampos, kilusios po to, kai praėjusią savaitę policija per eismo patikrinimą nužudė alžyriečių kilmės 17-metį Nahelį teismas nusprendė, kad visuomenės neramumų tikimybė yra per didelė, kad būtų leista rengti eitynes.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše vyresnioji Adamos sesuo Assa Traore patvirtino, kad po teismo nutarties „eitynių Bomon-siur-Uazoje nebus.

„Vyriausybė nusprendė įpilti alyvos į ugnį“ ir „negerbti mano mažojo brolio mirties“, sakė ji vaizdo įraše.

Protestai Prancūzijoje dėl policijos pareigūnų nušauto paauglio mirties / AP nuotr.

Vietoj planuoto renginio ji teigė, kad šeštadienio popietę dalyvaus mitinge Paryžiaus centre esančioje Respublikos aikštėje ir pasakys „visam pasauliui, kad mūsų mirusieji turi teisę egzistuoti net ir po mirties“.

Tačiau ši eisena taip pat bus uždrausta, pranešė Paryžiaus policijos būstinė.

Remiantis internetiniu žemėlapiu, šį savaitgalį visoje Prancūzijoje planuojama surengti apie 30 panašių demonstracijų prieš policijos smurtą, įskaitant Lilio, Marselio, Nanto ir Strasbūro miestus.

Oficialiais duomenimis, nuo Nahelio žūties dėl protestų policija sulaikė daugiau kaip 3700 žmonių, įskaitant mažiausiai 1160 nepilnamečių.